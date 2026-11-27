Un algoritm poate analiza mii de informații, poate identifica persoane considerate suspecte și poate genera într-un timp foarte scurt liste de potențiale ținte militare. Dar ce se întâmplă când aceste evaluări se bazează pe asocieri greșite, iar viteza cu care sunt produse ajunge să conteze mai mult decât verificarea lor? Inteligența artificială schimbă deja modul în care sunt planificate și desfășurate operațiunile militare, iar una dintre cele mai mari temeri este ca decizia de a ucide să fie transferată, treptat, către sisteme automatizate.

Interzicerea armelor autonome Foto: arhivă

„Adevărul” a discutat cu Bogdan Lungu, cercetător în studii critice despre inteligența artificială și membru în conducerea Asociației pentru Tehnologie și Internet (ApTI), despre modul în care sunt folosite aceste tehnologii, pericolele pe care le implică și provocările pe care le ridică pentru responsabilitatea militară și protejarea civililor.

Cum ajunge inteligența artificială să identifice o țintă militară

Inteligența artificială poate transforma cantități foarte mari de informații în date pe baza cărora armatele își stabilesc prioritățile operaționale. Imagini surprinse de drone, fotografii din satelit, interceptări, înregistrări video și alte informații colectate de pe teren pot fi analizate cu ajutorul unor algoritmi care identifică tipare, urmăresc deplasări și semnalează obiecte sau persoane considerate relevante din punct de vedere militar.

Într-un război convențional, un analist ar putea avea nevoie de ore sau chiar zile pentru a corela informațiile provenite din mai multe surse. Sistemele automatizate pot realiza această operațiune mult mai rapid, oferind comandanților o listă de potențiale ținte și informații care să le susțină deciziile.

Problema apare atunci când numărul mare de ținte generate de un sistem și viteza cu care sunt furnizate informațiile reduc timpul disponibil pentru verificare. Ce se întâmplă când un algoritm produce rapid o listă de sute de ținte pe baza unor suspiciuni, iar verificarea acestora ajunge să fie tratată ca o etapă secundară? Mai ales dacă, în acest proces, responsabilitatea pentru pierderea de vieți omenești ajunge să fie diluată, fără ca cineva să se simtă pe deplin răspunzător.

Ce au arătat sistemele folosite în Fâșia Gaza

Unele dintre cele mai cunoscute exemple ale integrării inteligenței artificiale în operațiunile militare sunt Lavender, The Gospel și Where's Daddy?. Potrivit investigațiilor jurnalistice publicate de revista israeliano-palestiniană +972 Magazine și analizelor Human Rights Watch, acestea au fost utilizate în diferite etape ale procesului de identificare și urmărire a unor potențiale ținte în Fâșia Gaza.

Human Rights Watch a avertizat în legătură cu felul în care funcționează și sunt folosite aceste tehnologii. Lavender atribuia locuitorilor scoruri în funcție de probabilitatea presupusei apartenențe la grupări armate, fără probe verificate, ci deseori pe baza unor tipare și asocieri extrase din date de supraveghere. Astfel, legăturile sociale sau schimbarea frecventă a telefonului puteau contribui la clasificarea unei persoane drept suspectă. Organizația a avertizat că, fără verificări individuale suficiente, civilii pot fi identificați greșit drept combatanți.

Human Rights Watch a semnalat și relatările potrivit cărora sistemul The Gospel ar fi identificat așa-numite „power targets”: clădiri civile vizate pentru efectul psihologic al distrugerii lor asupra populației. În cazul Where's Daddy?, sistemul semnala operatorilor când o persoană identificată drept țintă ajungea într-o anumită locație, adesea propria locuință. Potrivit relatărilor analizate de Human Rights Watch, acest lucru putea facilita atacuri în momentul în care persoana se afla acasă, alături de familie.

Pentru Bogdan Lungu, problema depășește limitele tehnologiei și ține de felul în care aceasta poate schimba raportarea societății și a autorităților la folosirea violenței.

„Introducerea armelor autonome deseori funcționează ca un mijloc de deresponsabilizare a deciziilor militare. Apelul la tehnologie este folosit pentru a deresponsabiliza și depolitiza decizia de a omorî alți oameni”, explică acesta.

Expertul subliniază că instrumentele tehnologice nu sunt simple produse inginerești, independente de scopurile pentru care sunt construite și utilizate. Alegerea datelor introduse în sisteme, criteriile după care sunt evaluate persoanele și pragurile stabilite pentru identificarea unei ținte reflectă, la rândul lor, decizii umane și instituționale.

„Aceste artefacte tehnologice nu sunt ele însele neutre”, subliniază Bogdan Lungu.

Cine răspunde când algoritmii identifică greșit o țintă

Unul dintre principalele riscuri ale utilizării inteligenței artificiale în război este posibilitatea ca sistemele să identifice greșit țintele. Un algoritm poate asocia o persoană cu o organizație armată pe baza unor comportamente ambigue sau a unor date care nu mai reflectă situația din teren.

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Dacă o armată poate identifica sute sau mii de potențiale ținte într-un interval scurt, verificarea fiecăreia devine esențială. În lipsa unor proceduri adecvate, timpul acordat evaluării informațiilor și riscurilor pentru civili poate fi redus.

Bogdan Lungu avertizează că erorile algoritmice pot avea consecințe la scară largă.

„Acești algoritmi statistici complecși au deviații statistice, ceea ce noi am numit în mod popular erori”, spune el.

Cine răspunde atunci când o țintă este identificată greșit? ONU a cerut păstrarea judecății umane în deciziile privind folosirea forței letale și interzicerea sistemelor autonome care nu pot funcționa în conformitate cu dreptul internațional umanitar.

Lungu atrage atenția și asupra argumentului folosit pentru a justifica extinderea acestor tehnologii: discursul inevitabilității.

„Se spune așa: dacă noi nu adoptăm sisteme de AI pentru omorul presupușilor inamici, cum spune SUA cu Iranul sau Israelul cu palestinienii, ceilalți o să o facă. Această legitimare discursivă este un mecanism prin care se împinge mai departe introducerea efectivă a mai multor sisteme automatizate, decizionale în procese militare”, explică expertul.

Iar riscurile nu se limitează la câmpul de luptă. Infrastructurile dezvoltate pentru monitorizarea populației și identificarea persoanelor considerate periculoase pot ajunge să fie folosite și în activități de securitate internă. Utilizarea instrumentelor de supraveghere și analiză algoritmică de către agenții americane precum ICE arată de ce trebuie discutate și limitele extinderii acestor tehnologii în afara mediului militar.

Ce înseamnă dezvoltarea armelor autonome pentru România

Pentru România, discuția are și o dimensiune strategică imediată. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a demonstrat importanța dronelor și a sistemelor capabile să detecteze și să neutralizeze amenințările aeriene. În condițiile în care incidentele cu drone au afectat și spațiul aerian românesc, modernizarea apărării antiaeriene reprezintă o prioritate.

În documentul strategic din 2024 privind industria națională de apărare, România a inclus explicit dezvoltarea armelor autonome printre obiectivele sale, invocând lecțiile războiului din Ucraina. Mai mult, propune stabilirea necesarului de vehicule autonome de luptă pentru următorii șase ani, alocarea bugetelor pentru achiziționarea lor și adaptarea legislației pentru testarea și utilizarea acestora.

Un exemplu de tehnologie deja integrată în apărarea României este sistemul antidrone MEROPS, pus la dispoziția țării de Statele Unite în cadrul Parteneriatului Strategic. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că acesta a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României.

MEROPS utilizează algoritmi de inteligență artificială pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea dronelor de mici dimensiuni, care zboară la altitudini joase. Este însă importantă distincția dintre un sistem de apărare antidrone și o armă autonomă concepută să identifice și să ucidă persoane.

NATO a stabilit, la rândul său, principii pentru utilizarea inteligenței artificiale, printre care responsabilitatea, explicabilitatea, trasabilitatea, fiabilitatea și posibilitatea controlării sistemelor. Rămâne însă întrebarea dacă aceste principii vor fi suficiente pe măsură ce armele autonome devin mai performante și mai răspândite.

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Pentru Bogdan Lungu, este important să fie contestată ideea că dezvoltarea acestor tehnologii reprezintă un proces inevitabil, în fața căruia societățile nu au decât să se adapteze.

„Trebuie să politizăm atât producția de tehnologie, pentru ce este produsă tehnologia și scopurile a ce și pentru beneficiile cui”, spune acesta.

Miza nu este doar cine va avea cele mai performante sisteme militare, ci și cine va putea stabili limitele utilizării lor. Fără reguli internaționale și mecanisme reale de responsabilizare, eficiența tehnologică riscă să fie confundată cu legitimitatea folosirii forței.

De ce nu există încă reguli internaționale obligatorii

Discuțiile despre armele autonome se desfășoară de mai mulți ani în cadrul Convenției ONU privind anumite arme convenționale (CCW), fără ca statele să fi ajuns la un acord juridic obligatoriu.

Statele participante au convenit să continue discuțiile privind regulile pentru armele autonome până în 2028, însă fără să stabilească deocamdată caracterul obligatoriu al viitoarelor măsuri.

Aproximativ 100 de state au susținut necesitatea unor reguli internaționale, inclusiv a unor restricții obligatorii. Statele Unite, Rusia și Israel s-au opus unor asemenea măsuri. Washingtonul a pledat pentru recomandări voluntare, susținând că legislația internațională existentă oferă deja garanții suficiente.

Bogdan Lungu consideră că opoziția unor puteri militare trebuie privită și prin prisma intereselor geopolitice și economice care influențează dezvoltarea acestor tehnologii. El contestă ideea că rivalitatea dintre Statele Unite și China face inevitabilă dezvoltarea unor arme autonome tot mai sofisticate.

„Percepția sau crearea unui inamic exterior poate fi folosită discursiv ca mijloc de legitimare a unor tehnologii de distrugere, a unor mijloace de distrugere, de omor în masă”, avertizează acesta.