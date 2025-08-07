search
Țânțar, căpușă sau purice. Cum recunoști mușcăturile și înțepăturile, le tratezi și știi când devine periculos

0
0
Publicat:

Vara poate fi minunată, însă adesea trebuie să împărțim aceste momente pitorești cu musafiri nepoftiți: insecte precum țânțarii, albinele, căpușele, păianjenii, ploșnițele sau puricii. Deși mușcăturile și înțepăturile de insecte sunt frecvente, este esențial să știm cum să le recunoaștem corect, să le tratăm adecvat cu remedii eficiente și să cerem ajutor medical atunci când situația o impune. Informația corectă și intervenția rapidă pot preveni complicații și pot face diferența între o simplă mâncărime și o urgență medicală serioasă.

Cum arată mușcăturile și înțepăturile de insecte Foto Sur in English dms
Cum arată mușcăturile și înțepăturile de insecte Foto Sur in English dms

Este destul de comun să observăm o mâncărime bruscă sau o erupție misterioasă după ce ne întoarcem dintr-o ieșire în aer liber — fie că este la plajă, în parc, la munte, fie chiar în camera de hotel — însă tipul mâncărimii, intensitatea și aspectul acesteia ne pot oferi indicii despre ce fel de insectă ne-a mușcat. Aceste semne ne pot ajuta să calmăm simptomele și să decidem dacă este cazul să mergem la un centru medical.

Cu pașii potriviți și informațiile necesare, putem evita sperieturile legate de sănătate, vizitele inutile la medic și chiar complicațiile medicale.

Cele mai frecvente mușcături și înțepături de insecte: Cum le recunoști și le tratezi eficient

Deși majoritatea mușcăturilor și înțepăturilor de insecte au asemănări evidente, există și diferențe importante între ele. Fiecare tip are, de fapt, propriile caracteristici, simptome specifice și metode de tratament corespunzătoare.

Cum arată mușcăturile și înțepăturile de insecte Foto Daciana Stoica pt Adevărul
Cum arată mușcăturile și înțepăturile de insecte Foto Daciana Stoica pt Adevărul

Iată cum poți recunoaște șase dintre cele mai comune:

1. Țânțari

Simptome: roșeață, umflare ușoară și mâncărime intensă. De obicei, înțepătura de țânțar dispare de la sine în aproximativ trei zile, fără complicații.

Recomandări: spală zona cu apă și săpun, aplică des comprese reci și, în caz de mâncărime puternică, un unguent antihistaminic.

2. Albine și viespi

Simptome: durere imediată, umflare locală, usturime intensă. Albinele își lasă acul în piele, spre deosebire de viespi, care pot înțepa de mai multe ori.

Recomandări: îndepărtează acul (dacă este prezent), aplică gheață, ia un antihistaminic oral în caz de reacție localizată și urmărește eventuale semne de reacție alergică.

3. Căpușe

Simptome: mușcătura de căpușă poate trece neobservată. Un indiciu este apariția unei pete roșii în formă de cerc, asemănătoare unei „ținte”, după desprinderea căpușei.

Recomandări: îndepărtează căpușa cu o pensetă, fără să o răsucești sau să o strângi. Dezinfectează zona și monitorizează eventuale semne de febră sau erupții cutanate în zilele următoare.

4. Purici 

Simptome: pete roșii mici, de obicei grupate sau în linie, însoțite de mâncărime intensă. Apar frecvent pe glezne, picioare sau în zonele unde hainele strâng pielea. Erupția poate persista câteva zile, iar scărpinarea excesivă poate duce la infecții.

Recomandări: spală zona cu apă și săpun, iar în caz de mâncărime severă, aplică antihistaminice topice sau ia antihistaminice orale. Verifică animalele de companie și țesăturile din casă, deoarece acestea sunt adesea sursa infestării.

5. Ploșnițe / păduchi de pat (bed bugs)

Simptome: multiple înțepături grupate, care provoacă mâncărimi intense, mai ales pe timpul nopții.

Recomandări: spală zona afectată și aplică un unguent antihistaminic. Inspectează atent locuința și ia măsuri pentru a elimina păduchii de pat, dacă este cazul.

6. Păianjeni

Simptome: durere locală și roșeață, uneori cu două puncte vizibile lăsate de colții păianjenului.

Recomandări: spală zona cu apă și săpun și aplică dese comprese reci. Consultă un medic dacă apar simptome precum necroză, febră sau stare generală de rău.

Când ar trebui să te îngrijoreze o mușcătură sau înțepătură de insectă: semne și simptome de alarmă

De cele mai multe ori, mușcăturile și înțepăturile menționate anterior sunt doar o neplăcere trecătoare care dispare în câteva zile. Totuși, uneori acestea pot declanșa probleme de sănătate mai serioase.

Iată trei dintre cele mai grave complicații care pot apărea în urma unei mușcături / înțepături de insectă și ce trebuie făcut în fiecare caz:

  • Reacție alergică severă (anafilaxie): dificultăți de respirație, umflarea buzelor și a pleoapelor, amețeli sau chiar pierderea cunoștinței.

 Ce e de făcut: sună imediat la ambulanță. Dacă persoana afectată are un epipen (auto-injector cu adrenalină pentru reacții alergice severe), folosește-l fără întârziere.

  • Infecție: zona afectată devine tot mai roșie, fierbinte la atingere, poate apărea puroi și chiar febră.

Ce e de făcut: consultă un medic. Este posibil să fie nevoie de tratament cu antibiotice.

  • Boli transmise de căpușe, cum ar fi boala Lyme: apariția unor erupții cutanate roșii în formă de țintă, însoțite de febră, dureri musculare și articulare, la câteva zile după mușcătură.

Ce e de făcut: contactează un specialist pentru investigații și tratament.

Repelente eficiente: ce substanțe și produse anti-insecte funcționează cu adevărat

Cea mai bună metodă de a evita consecințele unei mușcături / înțepături de insectă este să o previi. Iar una dintre cele mai eficiente soluții este utilizarea repelentelor aprobate, care conțin DEET (dietiltoluamidă) sau icaridină.

Produse cu aceste substanțe active se găsesc ușor în farmacii sau supermarketuri. Alegerea poate părea complicată, însă tot ce trebuie să faci este să citești eticheta.

Caută ingredientele active – în special DEET și icaridină, cele mai comune substanțe folosite pentru a ține la distanță țânțarii, căpușele și alte insecte care pot transmite boli.

Dar care dintre cele două este mai eficientă? Cât durează efectul? Și funcționează la fel de bine în toate mediile? Pentru a face o alegere informată, iată o privire mai detaliată asupra fiecărei opțiuni:

DEET – cel mai eficient repelent împotriva țânțarilor și căpușelor: utilizare și siguranță

Este cel mai utilizat și cel mai bine studiat repelent, fiind folosit încă din anii 1950. Este considerat extrem de eficient împotriva țânțarilor, căpușelor și muștelor.

Durata efectului depinde de concentrație. De exemplu, un produs cu 30% DEET oferă protecție timp de aproximativ 6 ore.

Siguranță: dacă este folosit corect, nu prezintă riscuri pentru sănătate. Poate totuși irita pielea sensibilă și poate deteriora materialele sintetice (precum nailonul sau spandexul).

Icaridină - repelent modern și eficient, recomandat copiilor și celor cu piele sensibilă

Este o alternativă mai modernă, cu eficiență similară atunci când este folosită în concentrații echivalente. De exemplu, un repelent cu 20% icaridină oferă o protecție comparabilă cu un produs cu 30% DEET.

Avantaje: este mai puțin mirositoare, mai puțin uleioasă și mai blândă cu pielea și hainele. Eficientă împotriva țânțarilor și căpușelor, are o durată de acțiune între 6 și 8 ore.

Recomandare: datorită toleranței mai bune, este o opțiune mai potrivită pentru copii sau persoane cu pielea sensibilă.

Concluzie

În zonele cu risc crescut de boli precum Dengue, Malarie sau Zika, ambele substanțe sunt eficiente — cu condiția să alegi o concentrație suficient de puternică: cel puțin 30% DEET sau 20% icaridină.

Alte metode de protecție împotriva mușcăturilor și înțepăturilor de insecte: soluții practice și eficiente

Pe lângă utilizarea repelentelor, măsurile fizice de protecție sunt la fel de importante. Poartă haine care acoperă cât mai mult din corp, mai ales când mergi în zone rurale sau cu vegetație deasă. De asemenea, este util să folosești plase de țânțari și să eviți acumulările de apă stătătoare, care atrag insectele.

Un alt obicei sănătos este să-ți verifici corpul cu atenție atunci când te întorci dintr-o plimbare în natură. Căpușele se pot ascunde în locuri precum zona inghinală, subrațul sau chiar în spatele urechilor.

Dacă știi că ești alergic(ă) la mușcătura / înțepătura unui anumit tip de insectă, este esențial să ai mereu la tine un epipen (auto-injector cu adrenalină).

A deveni ținta insectelor nu este deloc ceva ieșit din comun. Dimpotrivă, mușcăturile și înțepăturile sunt foarte frecvente, mai ales în lunile de primăvară și vară. Nu le putem evita complet, așa că este important să știm cum să le recunoaștem, cum să le îngrijim corect și când să cerem ajutor medical. Informația corectă și acțiunea rapidă pot face diferența între o simplă neplăcere care provoacă mâncărime și o urgență medicală serioasă.

