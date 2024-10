Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, a publicat imagini și documente medicale ale unei studente din Regie, ajunsă la medic cu înțepături de ploșnițe. Berceanu l-a critică, de asemenea, pe premierul Marcel Ciolacu, acuzând corupția și condițiile precare din cămine.

"Marcel Ciolacu crezi ca studenții devorați de ploșnițe si corupție, in prima noapte de cămin, mai sunt mândri ca sunt romani?

Împreună cu Ale, studenta in primul an la Biologie, cazată in Regie, căminul C, la etajul 2, am fost la Camera de Gardă a spitalului Matei Balș. Era mușcata toata de ploșnițe.

Administrația căminului C, administratoarea i-a spus ca a venit cu insectele d-acasă. Că să se descurce, că salteaua e nou-nouța cu toate că se vede clar că are un an, cel puțin. Administrația a spus că e treaba lor că-s nespălate și vin de la țară cu ploșnițele in ranițe", a scris Octavian Berceanu pe Facebook.

Acesta acuzat administrația că le spune fetelor "că sunt puturoase că nu se trezesc de la 6.00 dimineața să facă un duș", în condițiile în care celor 40 de fete de pe etaj le sunt oferite doar 4 dușuri, din care doar 2 funcționează.

"Fetele venite la facultate sunt cazate într-un mediu specific de puşcărie. Calitatea de student în cămine nu naşte un sentiment de mândrie, ci de ură, umilinţă şi neputinţă. Eu zic să încercaţi o săptămână în cămin, printre ploşniţe şi fără duşuri şi apoi să vă gândiţi dacă merită să fiţi primul om în stat dacă un simplu lucru, definitoriu pentru civilizaţie, condiţia de cazare a studenţilor, nu o puteţi schimbă, domnule şef din Guvernul României", a mai scris Berceanu.

El a susținut că astfel de lucruri nu trebuie ignorate și că familia fetei care a ajuns la spital a îndemnat-o pe aceasta să "să vorbească despre ce se întâmplă, despre corupţia şi incompetenţa din administraţia căminelor".

"Domnule prim ministru, am experienţă în managementul unei companii private, a administraţiei de stat şi pot să va spun că în astfel de cazuri administraţia ar fi trebuit demisă imediat, ca mesaj de netoleranţă pentru lucrurile care ne fac să ne fie ruşine că suntem români.

Cât despre studenţi, sper că mesajul dumneavoastră (al lui Marcel Ciolacu – n.r.) îi îndeamnă să ia atitudine şi să nu lase indiferenţa şi resemnarea mioritică să le distrugă viitorul. Până să petreacă prima noapte ca studentă, în cămin, Ale mai credea încă, în România", i-a transmis fostul șef al Gărzii de Mediu premierului Marcel Ciolacu.