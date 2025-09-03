search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Plasticul pe care-l înghițim anual, echivalent cu 50 de carduri bancare. Provoacă tulburări și boli cumplite

0
0
Publicat:

Cantitatea de plastic pe care o înghițim în fiecare an prin folosirea sticlelor de plastic, a caserolelor, pungilor și a altor recipiente din acest material, dar și pe alte căi este mai mare decât și-ar imagina mulți dintre noi.

Apă îmbuteliată în sticle de plastic e plină de astfel de particule. FOTO Shutterstock
Apă îmbuteliată în sticle de plastic e plină de astfel de particule. FOTO Shutterstock

Ultimele studii de specialitate din SUA şi China arată că ingerăm 250 de grame de plastic pe an, echivalentul a 50 de carduri bancare pe an, potrivit Antena 3 CNN.

Experții în toxicologie avertizează că nanoparticulele de plastic care ajung în organismul nostru provoacă în timp boli autoimune, cheaguri de sânge ori boli pulmonare cronice.

„Microplasticul are un efect endocrin, pentru că particulele de plastic mimează anumiți hormoni din corpul nostru și dau peste cap dezvoltarea adolescenților, producând tulburări, fie de menstuație, tulburări de fertilitate, tulburări... în evoluția aceasta spre adult", a declarat Radu Ţincu, prof. univ. dr. Toxicologie, Spitalul Floreasca, într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

 Medicul subliniază că nanoparticule de plastic au capacitatea de a trece de bariera digestiv si pot provoca boli pulmonare cronice, cum ar fi: bronhopneumopatia cronic obstructivă sau chiar cancerele pulmonare.

Cât plastic conține apa dintr-un bidon

Amintim că apa din sticlele de plastic conţine de până la o sută de ori mai multe particule de plastic minuscule decât se estimase anterior, potrivit unui studiu publicat la începutul anului trecut, potrivit AFP.

Cercetătorii au folosit pentru acest studiu o tehnică nouă, folosind lasere

Oamenii de știință au testat trei mărci de apă, fără a le dezvălui numele.

Rezultatele au arătat că fiecare litru conţine între 110.000 şi 370.000 de particule pe litru, dintre care 90% s-au dovedit a fi nanoplastice, restul fiind microplastice. Cel mai frecvent tip găsit a fost nailonul, provenind, probabil, de la filtrele de plastic folosite pentru purificarea apei, urmat de tereftalatul de polietilenă (PET), din care sunt fabricate sticlele.

Microplasticele au mai puţin de 5.000 de micrometri (5 milimetri), în timp ce nanoplasticele au mai puţin de un micrometru. Sunt atât de mici încât pot intra în sistemul circulator şi, prin urmare, chiar şi în organe, inclusiv în creier şi în inimă.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: Nu mi se pare normal să luăm bani de la cetăţeni şi să meargă într-o gaură neagră
stirileprotv.ro
image
ZILE LIBERE! Cât durează vacanța de Crăciun 2025 și Revelion 2026, de fapt
gandul.ro
image
Propunere AUR la Legea Educației: Elevii și profesorii să spună „Tatăl Nostru” la începutul orelor
mediafax.ro
image
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și cum a reacționat actualul premier când a văzut imaginile
fanatik.ro
image
Noile arme expuse la parada grandioasă de la Beijing și ce spun ele despre puterea militară a Chinei
libertatea.ro
image
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
digi24.ro
image
Moment uluitor: prins când încerca să-i fure din rucsac lui Jannik Sinner
gsp.ro
image
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
antena3.ro
image
Analist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de război
observatornews.ro
image
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Tot mai mulți români jefuiți în hoteluri din Turcia: “Mi s-au furat de către cameriste o pereche de cercei și un inel cu pietre semiprețioase”
playtech.ro
image
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce lovitură! Tottenham a decis: Radu Drăgușin, OUT!
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ministrul Educației a anunțat când începe școala. Mesaj pentru părinți
kanald.ro
image
Inevitabil, se întâmplă după întâlnirea dictatorilor din China. Donald Trump a...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
romaniatv.net
image
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Ministrul Educației, anunț de ultimă oră
mediaflux.ro
image
Moment uluitor: prins când încerca să-i fure din rucsac lui Jannik Sinner
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
click.ro
image
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Diana Vickers foto Profimedia jpg
Despre soacre... numai de rău! „Tu naști, iar bărbatul tău doarme cu mama lui în pat!”
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!

OK! Magazine

image
Regina Elisabeta, profund nemulțumită de marea schimbare din viața Prințesei Charlotte. Strănepoata îi seamănă uluitor și s-au născut în aceeași zodie

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă