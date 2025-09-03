Plasticul pe care-l înghițim anual, echivalent cu 50 de carduri bancare. Provoacă tulburări și boli cumplite

Cantitatea de plastic pe care o înghițim în fiecare an prin folosirea sticlelor de plastic, a caserolelor, pungilor și a altor recipiente din acest material, dar și pe alte căi este mai mare decât și-ar imagina mulți dintre noi.

Ultimele studii de specialitate din SUA şi China arată că ingerăm 250 de grame de plastic pe an, echivalentul a 50 de carduri bancare pe an, potrivit Antena 3 CNN.

Experții în toxicologie avertizează că nanoparticulele de plastic care ajung în organismul nostru provoacă în timp boli autoimune, cheaguri de sânge ori boli pulmonare cronice.

„Microplasticul are un efect endocrin, pentru că particulele de plastic mimează anumiți hormoni din corpul nostru și dau peste cap dezvoltarea adolescenților, producând tulburări, fie de menstuație, tulburări de fertilitate, tulburări... în evoluția aceasta spre adult", a declarat Radu Ţincu, prof. univ. dr. Toxicologie, Spitalul Floreasca, într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Medicul subliniază că nanoparticule de plastic au capacitatea de a trece de bariera digestiv si pot provoca boli pulmonare cronice, cum ar fi: bronhopneumopatia cronic obstructivă sau chiar cancerele pulmonare.

Cât plastic conține apa dintr-un bidon

Amintim că apa din sticlele de plastic conţine de până la o sută de ori mai multe particule de plastic minuscule decât se estimase anterior, potrivit unui studiu publicat la începutul anului trecut, potrivit AFP.

Cercetătorii au folosit pentru acest studiu o tehnică nouă, folosind lasere

Oamenii de știință au testat trei mărci de apă, fără a le dezvălui numele.

Rezultatele au arătat că fiecare litru conţine între 110.000 şi 370.000 de particule pe litru, dintre care 90% s-au dovedit a fi nanoplastice, restul fiind microplastice. Cel mai frecvent tip găsit a fost nailonul, provenind, probabil, de la filtrele de plastic folosite pentru purificarea apei, urmat de tereftalatul de polietilenă (PET), din care sunt fabricate sticlele.

Microplasticele au mai puţin de 5.000 de micrometri (5 milimetri), în timp ce nanoplasticele au mai puţin de un micrometru. Sunt atât de mici încât pot intra în sistemul circulator şi, prin urmare, chiar şi în organe, inclusiv în creier şi în inimă.