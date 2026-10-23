Vaccin personalizat împotriva cancerului cu rezultate spectaculoase: reduce riscul de recidivă sau deces cu 42%. Mărturia unui participant la studiu

Un vaccin personalizat împotriva cancerului dezvoltat de companiile farmaceutice Moderna și MSD, administrat împreună cu imunoterapia Keytruda, a redus cu 42% riscul de deces sau de reapariție a melanomului, potrivit rezultatelor unui amplu studiu clinic care a inclus peste 1.100 de pacienți.

Studiul a avut rezultate spectaculoase Foto: Shutterstock

Cercetătorii spun că rezultatele ar putea reprezenta un moment important pentru medicina personalizată, în timp ce companiile farmaceutice MSD și Moderna testează deja aceeași tehnologie și pentru alte tipuri de cancer, inclusiv cel pulmonar, renal și de vezică urinară, potrivit BBC.

Vaccinul este destinat pacienților care au trecut deja prin intervenția chirurgicală de îndepărtare a tumorii.

Cum funcționează vaccinul personalizat

Toți cei 1.137 de participanți la studiu au primit Keytruda, unul dintre cele mai utilizate medicamente de imunoterapie. Aproximativ două treimi dintre ei au primit suplimentar vaccinul experimental Intismeran, în timp ce restul au fost tratați cu placebo.

Vaccinul folosește tehnologia ARN mesager (mRNA), similară celei utilizate de unele vaccinuri anti-COVID, însă este creat individual pentru fiecare pacient. Cercetătorii analizează caracteristicile genetice ale tumorii și dezvoltă un vaccin care ajută sistemul imunitar să recunoască și să atace eventualele celule canceroase care reapar.

Rezultatele studiului au arătat că, după doi ani de la începerea tratamentului, riscul ca melanomul să revină sau să se extindă în organism a fost cu 38% mai mic comparativ cu pacienții care au primit doar imunoterapie.

„Următorul pas” al medicinei personalizate

Profesorul Pippa Corrie, oncolog la Addenbrooke's Hospital din Cambridge și unul dintre coordonatorii studiului, consideră că tehnologia deschide o nouă etapă în tratamentul cancerului.

„Personalizarea este următorul pas și este cu adevărat captivantă” a declarat specialistul. Potrivit acesteia, studiul oferă „prima dovadă de principiu” că o astfel de abordare poate funcționa în practică.

Un pacient participant la studiu pare să fi scăpat de cancer după trei ani

Printre participanții la studiu s-a aflat și Tony Chapman, un britanic în vârstă de 75 de ani, diagnosticat cu melanom în 2019.

După ce tumora i-a fost îndepărtată, cancerul a reapărut la nivelul ganglionilor limfatici, fiind necesară o nouă intervenție chirurgicală. Ulterior, acesta s-a înscris în studiu, fără să știe dacă a primit vaccinul experimental sau placebo.

„Mi s-a părut o modalitate foarte bună de a contribui la progresul științei și, în același timp, de a beneficia și personal. Ce aveam de pierdut?”, a spus Chapman, citat de BBC.

La trei ani de la includerea în program, pacientul este în continuare fără semne de cancer.

Experții cer prudență

Deși rezultatele au fost descrise drept foarte promițătoare, specialiștii independenți spun că este nevoie de monitorizarea pacienților pe termen mai lung pentru a se confirma dacă noua terapie prelungește efectiv supraviețuirea.

Profesorul Alan Melcher, de la Institute of Cancer Research din Londra, a catalogat datele drept „foarte impresionante”, însă a avertizat că nu se poate presupune automat că aceeași strategie va funcționa pentru toate tipurile de cancer.

Companiile MSD și Moderna au anunțat că poartă deja discuții cu autoritățile de reglementare și ar putea solicita aprobarea tratamentului chiar din anul următor.

Utilizarea pe scară largă va depinde însă și de costurile ridicate ale procedurii, fiecare vaccin fiind realizat individual pe baza profilului genetic al tumorii fiecărui pacient.