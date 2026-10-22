Inteligența artificială schimbă lupta cu cancerul. De la prevenție la tratamente, ce speranțe au pacienții

Cancerul face ravagii la nivel mondial, cu una din cinci persoane care se îmbolnăvește de-a lungul vieții. Cu toate acestea, medicii spun că această teribilă maladie nu mai este o condamnare la moarte mai ales datorită noilor tratamente apărute.

Cancerul este o maladie la nivel global Foto: Shutterstock

Cancerul este fără îndoială o maladie a secolului. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, reprezintă a doua cauză majoră de deces la nivel global, fiind depășit doar de bolile cardiovasculare. Se preconizează că numărul cazurilor noi de cancer la nivel mondial va crește cu aproape 70% până în anul 2050. În ultimii ani s-au înregistrat aproximativ 9,7 milioane de decese cauzate de cancer la nivel mondial. Dintre acestea, cancerul bronhopulmonar rămâne una dintre cele mai răspândite forme de cancer la nivel mondial, alături de alte tipuri frecvente precum cancerul mamar și cel de colon.

Dincolo de aceste statistici care pe mulți oameni îi bagă în sperieți sau ridică la maxim nivelul de anxietate al celor mai slabi de fire, există totuși și multă speranță. Mai ales datorită noilor metode de depistare, dar și de abordare a cancerului, spun specialiștii. Cancerul nu mai este o condamnare la moarte automată și, în multe cazuri, a devenit o boală vindecabilă sau o afecțiune cronică tratabilă pe termen lung. Și asta mai ales datorită progreselor din oncologia modernă care au schimbat radical prognosticul pacienților, transformând percepția generală asupra bolii.

„Cancerul este o boală parșivă”

Medicul oncolog Mirela Movanu, de la Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani, spune că atunci când vorbim despre cancer este bine să vorbim despre fiecare pacient în parte, mai degrabă decât de boală la modul general. Și asta fiindcă această boală se manifestă diferit de la un individ la altul, în funcție de construcția sa genetică. Este greu inclusiv de corelat teoria învățată la medicină, pe specializarea oncologie, cu unele situații din practica medicală.

„Cancerul este o boală parșivă, nu respectă cartea. Sunt pacienți care au simptomatologie altfel decât la carte, în evoluții, în răspuns la tratament, și ne adaptăm la fiecare caz în parte”, precizează medicul Mirela Movanu.

Din punct de vedere teoretic, cancerul este un grup de boli caracterizate prin diviziunea și multiplicarea necontrolată a celulelor din organism, care pot invada țesuturile vecine sau se pot răspândi în alte părți ale corpului. Sau mai explicit, celulele sănătoase din corpul uman se divid și mor într-un ritm reglementat. Celulele canceroase suferă mutații la nivelul ADN-ului, își pierd capacitatea de a muri la timp și se înmulțesc haotic. Aceste celule se pot acumula și pot forma mase de țesut numite tumori. Aceste tumori sunt de două tipuri. Tumorile benigne sunt localizate și nu se răspândesc, în timp ce tumorile maligne (canceroase) pot distruge țesuturile din jur, deplasându-se prin intermediul sângelui la alte organe. O parte dintre aceste cancere sunt foarte agresive.

„Cele mai agresive sunt cancerele de pancreas, tumorile cerebrale, cancerele hepatice, cele pe căile biliare. Acestea au răspuns mai dificil”, adaugă Mirela Movanu. Altele, în schimb, sunt perfect tratabile dacă sunt descoperite la timp. „Ca și rezultate pe termen lung, ca și tratamente pe termen lung, neoplasmul de prostată răspunde destul de bine la tratamente. În momentul de față avem un număr mare de linii de tratament disponibile pentru cancerul de prostată. Cele mai frecvente sunt neoplasmul de colon, neoplasmul de prostată, colul uterin, dar mai puțin în ultima perioadă pentru că femeile încep să-și facă din ce în ce mai des un control ginecologic și se depistează cumva la timp. Și neoplasmul de sân este cumva frecvent. Acesta, dacă este diagnosticat la timp, vorbim de succes terapeutic”, spune și medicul specialist Oana Ponea. Iar principalele cauze ale producerii cancerului sunt destul de cunoscute.

„Cam 10% sunt cauze genetice, și aici nu putem influența. Dar mai sunt stilul de viață, factorii de mediu, fie că este vorba despre stres, fie că este vorba despre radiații. Și acestea se pot modifica. Prevenția salvează vieți. Trebuie să facem mișcare și să avem o viață cât mai naturală”, adaugă medicul botoșănean.

„Am văzut rezultate proaste după tratamentele naturiste”

În disperare de cauză, mulți oameni aleg, informându-se de obicei singuri sau la sfatul altor persoane, să aleagă calea medicamentelor naturiste sau a terapiilor alternative. Specialiștii spun că terapiile alternative nu sunt rele dacă sunt aprobate științific și mai ales în completarea celor convenționale dovedite ca eficiență. Înlocuirea metodelor convenționale cu cele naturiste poate avea efecte devastatoare.

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„Unele persoane confundă îngrijirea holistică cu terapiile alternative, recurgând la remedii nedovedite științific în locul tratamentelor standard, precum chimioterapia, radioterapia și intervențiile chirurgicale. Renunțarea la tratamentele standard implică riscuri. Deși pot provoca efecte secundare neplăcute, aceste tratamente sunt metode dovedite de combatere a cancerului. Atunci când evitați, amânați sau întrerupeți tratamentele medicale convenționale, îi oferiți bolii mai mult timp să evolueze. Cancerul poate ajunge astfel într-un stadiu în care este mai dificil de tratat. (...) Dietele despre care se susține că vindecă cancerul nu au eficacitatea demonstrată științific, sunt costisitoare și pot fi periculoase. Anumite suplimente, precum antioxidanții și sunătoarea, pot împiedica tratamentele împotriva cancerului să acționeze așa cum ar trebui”, se arată într-un material WebMD, revizuit de Laura J. Martin, medic internist și specialist de îngrijiri paliative, care lucrează în centre oncologice de peste un deceniu.

Specialiștii spun că oamenii trebuie să renunțe să mai creadă în mituri legate de cancer tocmai pentru a nu-și complica și mai tare starea de sănătate. „Cancerul nu este o condamnare, este o boală tratabilă și de multe ori chiar vindecabilă. Trebuie să facem tratamente bazate pe dovezi științifice. Fără mituri de genul: fac biopsie, se împrăștie boala sau tratamentele naturiste pot să facă minuni. Noi ca medici am văzut rezultate proaste după tratamentele naturiste”, spune medicul Mirela Movanu, un medic cu mare experiență în domeniul oncologic.

„Fiecare formă de cancer este diferită”

Așa cum precizează medicul Mirela Movanu, cancerul nu este neapărat o condamnare. Mai ales în contextul în care oncologia a evoluat ca diagnosticare și tratament. Oncologia nu se mai bazează doar pe distrugerea generală a celulelor, adică acea chimioterapie clasică. Odată cu apariția imunoterapiei, care ajută propriul sistem imunitar să recunoască și să atace cancerul, și a terapiilor țintite, adică a medicamentelor care blochează mutațiile genetice specifice ale tumorii, s-a prelungit semnificativ viața chiar și în stadii avansate. Medicul Oana Ponea explică faptul că acum fiecare pacient beneficiază de tratamente țintite, specifice, nu generale.

„Cancerul are mai multe forme, fiecare are un tratament țintit. Totul se cerne mult mai fin prin imunohistochimie, prin teste moleculare, astfel încât în ziua de astăzi să oferim terapia țintită, specifică bolii respective, pentru a avea un succes cât mai mare. Fiecare formă de cancer este diferită. De exemplu, dacă luăm patru femei cu cancer de sân, toate cele patru femei pot avea forme diferite, la care tratamentul respectiv este total diferit, în funcție de stadiu, în funcție de receptori, în funcție de mulți alți factori pe care noi îi testăm prin teste moleculare. Și atunci terapia este adresată direct pacientei și nu bolii. Se ia profilul molecular al pacientei și se tratează în funcție de lucrul acesta”, precizează Oana Ponea.

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Totuși, succesul tratamentului depinde în mod critic de doi factori principali: stadiul în care este descoperit și tipul specific de cancer. În plus, există screening, dar și terapii care folosesc mai nou inteligența artificială, cu rezultate deosebite. De exemplu, un cercetător de la Universitatea California din San Diego a dezvoltat recent DeepHRD, un instrument de inteligență artificială bazat pe învățare profundă, conceput pentru a detecta caracteristicile deficitului de recombinare omoloagă (HRD) în tumori, folosind imagini standard ale probelor de biopsie.

DeepHRD poate contribui la identificarea pacienților care ar putea beneficia de tratamente țintite, precum inhibitorii PARP și chimioterapia pe bază de compuși ai platinei. Potrivit relatărilor publicate, instrumentul ar putea fi de până la trei ori mai precis în detectarea cancerelor HRD-pozitive. În plus, rata sa de eșec ar fi neglijabilă în comparație cu cea a testelor genomice utilizate în prezent, care înregistrează rate de eșec de 20–30%.

„Instrumentele bazate pe IA sunt utilizate pentru a spori precizia diagnosticării, a anticipa evoluția bolii și a optimiza planurile de tratament în funcție de particularitățile fiecărui pacient. De exemplu, companiile farmaceutice folosesc deja inteligența artificială pentru a analiza întregul genom al tumorilor și pentru a identifica ținte terapeutice promițătoare pentru anumite categorii de pacienți. Prin integrarea unor seturi complexe de date, inteligența artificială poate identifica tipare care contribuie la dezvoltarea unor tratamente adaptate nevoilor individuale ale bolnavilor de cancer”, precizează specialistul Aishat Motolani în „Top Oncology Innovations That Shaped the First Half of 2025” pentru „The Cancer News”.