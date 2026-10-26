Un medicament experimental a dat rezultate promițătoare în cancerul pancreatic metastatic. Tumorile s-au redus la 9 din 22 de pacienţi

Un tratament administrat sub formă de pastile a dus la micșorarea tumorilor la 41% dintre pacienții cu cancer pancreatic metastatic incluși într-un studiu clinic.

Un nou medicament experimental împotrivat cancerului pancreatic dă rezultate promiţătoare. Foto: Shutterstock

Medicamentul vizează o mutație genetică implicată în dezvoltarea bolii, iar rezultatele preliminare vor fi urmate de un studiu mai amplu, care va compara tratamentul cu terapiile existente.

Cancerul pancreatic rămâne unul dintre cele mai greu de tratat tipuri de cancer, mai ales atunci când boala s-a răspândit în alte părți ale corpului și continuă să evolueze în ciuda chimioterapiei, astfel că principala preocupare a cercetătorilor este dezvoltarea unor medicamente care țintesc direct modificările genetice ce ajută tumorile să crească.

Un astfel de medicament este VS-7375, un tratament experimental administrat oral, dezvoltat de compania americană Verastem Oncology. Noi rezultate din studiul clinic TARGET-D 101, aflat în faza I/II, arată că medicamentul a redus tumorile la o parte dintre pacienții cu cancer pancreatic metastatic care primiseră deja chimioterapie, potrivit onclive.

Studiul evaluează tratamentul la persoane cu diferite tipuri de tumori solide avansate, ale căror celule prezintă mutația genetică KRAS G12D. Cercetarea se desfășoară în mai multe centre medicale din Statele Unite și a inclus peste 200 de pacienți cu diverse forme de cancer, printre care cancer pancreatic, colorectal și pulmonar.

Cum acționează medicamentul

Gena KRAS are un rol important în reglarea creșterii și multiplicării celulelor. Atunci când apare mutația G12D, proteina produsă de această genă poate transmite semnale anormale, care favorizează dezvoltarea și răspândirea cancerului.

VS-7375 a fost conceput să blocheze proteina KRAS G12D atât în starea activă, cât și în cea inactivă. Scopul este întreruperea semnalelor care susțin creșterea celulelor canceroase.

Această abordare este importantă mai ales pentru pacienții ale căror tumori prezintă mutația respectivă, deoarece medicamentul nu este destinat tuturor persoanelor cu cancer pancreatic, indiferent de caracteristicile genetice ale bolii.

Tumorile s-au redus la 9 dintre cei 22 de pacienți

Analiza principală prezentată de companie s-a concentrat pe 22 de pacienți cu adenocarcinom pancreatic metastatic, cea mai frecventă formă de cancer pancreatic. Toți primiseră anterior chimioterapie și au fost tratați cu 900 mg de VS-7375 pe zi, fără asocierea altor medicamente împotriva cancerului.

Potrivit datelor comunicate de Verastem Oncology, 9 dintre cei 22 de pacienți, adică 41%, au avut o reducere confirmată a tumorilor. Răspunsul a fost verificat prin investigații imagistice repetate.

Rezultatele au fost și mai bune în grupul pacienților care primiseră o singură linie de tratament înainte de a începe administrarea medicamentului experimental. Dintre cei opt pacienți din această categorie, patru au avut o reducere confirmată a tumorilor, ceea ce corespunde unei rate de răspuns de 50%.

Cercetătorii au raportat și două răspunsuri complete, adică dispariția leziunilor tumorale detectabile prin investigațiile imagistice. Într-unul dintre cazuri, rezultatul a fost confirmat prin repetarea investigațiilor, în timp ce pentru celălalt confirmarea era încă în așteptare la momentul analizei.

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Pe lângă pacienții la care tumorile s-au micșorat, au existat și persoane la care boala nu a progresat. În total, 86% dintre pacienții evaluați au prezentat fie o reducere a tumorilor, fie menținerea bolii fără progresie.

Ce au arătat datele despre evoluția bolii

La șase luni, probabilitatea estimată ca boala să nu fi progresat era de 67%. La momentul analizei, 16 dintre cei 22 de pacienți continuau să primească tratamentul. Perioada mediană de urmărire a fost de 6,4 luni.

Cercetătorii au urmărit și schimbările unor indicatori biologici care pot oferi informații despre evoluția cancerului.

La 15 dintre cei 17 pacienți care aveau inițial valori crescute ale markerului tumoral CA 19-9, nivelul acestuia a scăzut cu peste 50%. CA 19-9 este folosit în monitorizarea unor pacienți cu cancer pancreatic, dar modificarea valorii sale nu demonstrează, de una singură, că tratamentul este eficient.

Au fost analizate și fragmente de ADN tumoral circulant, adică material genetic provenit din tumoră și detectabil în sânge. La șapte dintre cei 12 pacienți evaluați, aceste fragmente nu au mai putut fi detectate în perioada analizată.

Ce reacții adverse au fost raportate

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu VS-7375 au fost greața, vărsăturile și diareea. Acestea au fost, în principal, ușoare sau moderate.

În grupul mai larg de pacienți care au primit aceeași doză, 2% au întrerupt tratamentul din cauza reacțiilor adverse.

Aceste date oferă primele informații despre tolerabilitatea medicamentului, însă evaluarea siguranței trebuie continuată pe un număr mai mare de pacienți și pe o perioadă mai lungă.

Urmează un studiu de fază III

Verastem Oncology a anunțat că a ajuns la un acord cu Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) privind proiectarea unui studiu clinic de fază III pentru pacienții cu cancer pancreatic metastatic care urmează să înceapă prima linie de tratament.

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Studiul va compara trei abordări terapeutice: VS-7375 administrat împreună cu un medicament care blochează receptorul factorului de creștere epidermică (EGFR), VS-7375 în combinație cu chimioterapia și chimioterapia standard.

Scopul este de a stabili dacă noul tratament, singur în combinațiile propuse sau alături de alte medicamente, poate controla mai bine boala decât terapiile folosite în prezent.

Rezultatele disponibile până acum trebuie privite cu prudență. Studiul TARGET-D 101 este unul de fază I/II, nu a comparat tratamentul cu chimioterapia într-un grup de control, iar analiza dedicată cancerului pancreatic include doar 22 de pacienți. În plus, perioada de urmărire este relativ scurtă, iar datele au fost comunicate de companie și trebuie confirmate prin cercetări mai ample.

VS-7375 rămâne un medicament experimental, care nu este autorizat pentru utilizare clinică în Statele Unite sau în Uniunea Europeană.

Primele rezultate sugerează că blocarea țintită a proteinei KRAS G12D ar putea deveni o opțiune pentru unii pacienți cu cancer pancreatic metastatic. Studiul de fază III va trebui să arate dacă tratamentul prelungește controlul bolii și îmbunătățește supraviețuirea în comparație cu terapiile standard.