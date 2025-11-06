O furtună geomagnetică neașteptată a lovit Pământul. Care sunt cauzele acestui fenomen și ce efecte produce

O furtună geomagnetică neașteptată a afectat Pământul peste noapte, după ce materialul eliberat de recentele erupții solare a ajuns mai repede decât estimau specialiștii. Nivelul activității geomagnetice a atins pentru scurt timp intensitatea G3.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a Statelor Unite (NOAA) a emis o avertizare pentru furtuni geomagnetice de nivel G3, pe măsură ce Pământul se pregătește să primească impactul altor ejecții de masă coronală (CME) provenite din regiunea activă AR4274 a Soarelui, informează Space.com.

Potrivit Centrului de Predicție a Vremii Spațiale (SWPC) al NOAA, furtuna de peste noapte a fost probabil declanșată de sosirea rapidă a unei CME, amplificată de un flux puternic de vânt solar.

Efectele s-au tradus printr-o activitate aurorală spectaculoasă, cu observații raportate în Canada, Europa și nordul Statelor Unite.â

Totodată, mai multe furtuni solare sunt așteptate în zilele următoare, cea mai puternică fiind programată spre finalul intervalului.

Erupția solară M7.4 de pe 5 noiembrie a generat o CME cu viteze între 1.100 și 1.400 km/s, care ar urma să atingă Pământul între 6 și 7 noiembrie. Interacțiunea acesteia cu fluxul rapid de vânt solar dintr-o gaură coronală apropiată ar putea declanșa noi furtuni geomagnetice puternice în următoarele 24–48 de ore.

Furtunile geomagnetice de nivel G3 indică perturbări semnificative ale câmpului magnetic al Pământului, care pot afecta temporar navigația prin satelit, comunicațiile radio de înaltă frecvență și pot provoca fluctuații în rețelele electrice, în special în regiunile nordice.

În același timp, acestea generează aurore spectaculoase, vizibile uneori și la latitudini medii.

Meteorologul spațial Tamitha Skov a descris prognoza actuală drept „visul oricărui fotograf de aurore”, cu activitate intensă care se va menține cel puțin până la sfârșitul săptămânii.

Potrivit acesteia, niveluri de furtuni G3–G4 sunt posibile, pe măsură ce mai multe CME interacționează cu câmpul magnetic al planetei.