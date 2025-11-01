O megafurtună solară ar distruge toți sateliții Pământului: „Nu e o chestiune de «dacă», ci de «când» se va întâmpla”. Efectele globale, „dincolo de capacitatea noastră de înțelegere”

O furtună solară de amploarea celei din 1859, cunoscută drept Evenimentul Carrington, ar putea distruge toți sateliții aflați pe orbita Pământului, arată simulările realizate de Agenția Spațială Europeană (ESA). Experții avertizează că nu este vorba dacă un asemenea fenomen se va produce, ci când.

Potrivit testelor realizate la Centrul European de Operațiuni Spațiale din Darmstadt, Germania, o erupție solară de magnitudinea X45 ar declanșa o undă uriașă de radiații, urmată de o ejecție de masă coronală (CME) care ar lovi planeta cu peste 7 milioane de kilometri pe oră. O astfel de furtună ar putea declanșa un haos tehnologic fără precedent, distrugând comunicațiile prin satelit, sistemele GPS și rețelele electrice, relatează Live Science.

„Fluxul imens de energie emis de Soare ar putea avaria toți sateliții aflați pe orbită. Într-un scenariu de magnitudinea Evenimentului Carrington, niciun satelit nu ar fi în siguranță”, a declarat Jorge Amaya, coordonatorul ESA pentru modelarea fenomenelor spațiale.

Simularea ESA a scos în evidență trei amenințări majore: prima undă de radiații care ar putea dezactiva sateliții aflați departe de câmpul magnetic al Pământului, o a doua undă ce ar perturba sistemele de navigație și comunicațiile, și, în final, CME, care ar crește rezistența aerodinamică a sateliților cu până la 400%, determinând prăbușirea acestora spre Pământ.

Un episod de intensitate mai mică s-a produs deja în mai 2024, când o furtună geomagnetică puternică a perturbat GPS-urile și a afectat agricultura din SUA, provocând pierderi estimate la 500 de milioane de dolari.

O furtună de nivel Carrington, însă, ar putea provoca daune uriașe. Un studiu din 2013 estima pierderi de până la 2,6 trilioane de dolari doar în America de Nord, în timp ce efectele globale ar fi „dincolo de capacitatea noastră de înțelegere”, potrivit Planetary Society.

„Nu e o chestiune «dacă», ci «când» se va întâmpla”, a avertizat Gustavo Baldo Carvalho, expert ESA în operațiuni spațiale. Specialiștii estimează că o furtună solară de acest tip apare, în medie, o dată la 500 de ani, ceea ce înseamnă o probabilitate de 12% ca un astfel de eveniment să se producă în acest secol.

Pe măsură ce numărul sateliților ar putea crește de zece ori până în 2050, o viitoare „megafurtună solară” ar putea avea consecințe catastrofale pentru civilizație.