Săpunul decorativ din ulei alimentar rezidual, o inovație a cercetătorilor gălățeni în curs de brevetare

O echipă de profesori cercetători de la Chimie Farmaceutică, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați, a creat săpunul sub formă de prăjituri, din ulei alimentar rezidual. Inovația cercetătorilor gălățeni este în curs de brevetare la OSIM.

Deși are un aspect fizic atractiv, nu este comestibil! Este vorba de un săpun solid obținut în laborator de studenții de la Chimie Farmaceutică, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați.

Scopul a fost de a folosit uleiul alimentar rezidual, deşeu insuficient valorificat în prezent pe piaţa românească. Concret, săpunul este obținut din uleiurile folosite în bucătărie, îmbunătățit cu arome vegetale (extract de mentă, lavandă, coji de portocală, citrice, plante aromate) .

„Uleiul și grăsimile care se strâng în gospodărie, se filtrează, apoi se amestecă cu ingrediente pentru saponificare şi diferite uleiuri esenţiale. Aceste uleiuri sunt extrase la noi în laborator. Ideea a fost să folosim aceste uleiuri și grăsim pe care noi le aruncăm, să le găsim o întrebuințare. Le-am îndepărtat mirosul și l-am îmbunătățit, adăugând uleiuri volatile obținute în laborator și coloranți din plante. Am folosit ulei de lavandă, citrice, mentă, melissa, plante medicinale aromate”, a declarat prof. dr. Rodica Dinică.

În plus, cercetătoarea a dezvăluit că s-au mai folosit ulei de palmier, ulei de cocos și grăsimi shea. „Am în fiecare an studenți care vin din Africa și care lucrează pe diverse teme de cercetare. Unii dintre ei au lucrat pe ulei de palmier, ulei de cocos, grăsimi shea. Aceste au rămas în laborator și noi le-am găsit o întrebuințare. Sut grăsimi sănătoase și foarte benefice pentru piele, conțin vitamine liposolubile”, susține prof. Rodica Dinică.

Pe lângă beneficiile pe care le aduce, săpunul are și o formă atrăgătoare, apetisantă, fiind sub formă de prăjituri roz. Deocamdată, rețeta este secretă, întrucât produsul urmează să fie brevetat. Săpunul sub formă de prăjituri este produs în cantități mici, însă cercetătorii gălățeni își doresc să atragă atenția investitorilor.

„În primul rând, direcția noastră este de a proteja planeta. Un litru de ulei poluează un milion de litri de apă, dacă este aruncat în chiuvetă. Este foarte grav. Dintr-un litru de ulei se pot produce aproximativ 10 săpunuri solide de 100g sau 5 litri de săpun lichid”, a concluzionat Rodica Dinică, profesor cercetător la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați.