Un străbunic chinez în vârstă de 101 ani sfidează îmbătrânirea cu o dietă „nesănătoasă”. Ce mănâncă și bea zilnic

Un centenar chinez duce o viață fericită și sănătoasă, în ciuda unui obicei considerat în general „nesănătos”, ceea ce a stârnit reacții de curiozitate online.

Lu Shizeng duce o viață simplă Foto: X

Un străbunic în vârstă de 101 ani din provincia Zhejiang din estul Chinei a devenit recent viral pentru că iubește să bea cantități mari de Coca-Cola și Sprite.

În timp ce tinerii din China adoptă un stil de viață sănătos, consumând alimente inspirate din medicina tradițională chineză, urmând diete cu conținut scăzut de zahăr și făcând băi zilnice de picioare, Lu Shizeng sfidează aceste practici, dar rămâne sănătos și viguros la o vârstă înaintată, scrie South China Morning Post.

Lu este deosebit de pretențios în ceea ce privește mâncarea. Locuind la țară, merge cu ricșa la piața orașului la fiecare cinci zile pentru a cumpăra fructe de mare, inclusiv pește, creveți și crabi, precum și carne de porc și legume.

Se pare că până anul trecut, Lu mergea în oraș cu propria tricicletă. Dar, după o căzătură, a început să se miște mai încet, iar familia i-a interzis să mai meargă.

Lu a spus că își cheltuiește majoritatea economiilor pe mâncare.

Cei doi fii ai săi – unul locuind în Beijing, iar celălalt conducând o fabrică în apropiere – au angajat o bonă să aibă grijă de el. Bona a spus că Lu are o poftă de mâncare grozavă, terminând o jumătate de castron de orez și o farfurie întreagă de crabi la o singură masă.

De asemenea, își face provizii de băuturi carbogazoase, cum ar fi Coca-Cola și Sprite. Lui îi place în mod special Sprite-ul rece cu câteva picături de vin alb.

De asemenea, îi plac fructele dulci, cum ar fi pepenele verde, perele și mandarinele.

Lu menține o rutină zilnică regulată. Se odihnește după cină, pe care o termină la ora 17:00, și adoarme în jurul orei 20:00. De obicei, se trezește la ora 4:00 și petrece încă două ore întinzându-se leneș în pat înainte de a se trezi în sfârșit la ora 6:00.

De asemenea, el doarme în fiecare zi la prânz. Lu este foarte mândru de sănătatea lui bună.

„Unii vârstnici pot avea un accident vascular cerebral după o căzătură, dar eu sunt perfect bine. Îmi amintesc destul de bine și lucruri din tinerețe”, a spus el. A adăugat că rareori răcește și are tensiunea arterială relativ scăzută.

În plus, Lu a spus că este mulțumit de alocația lunară pentru bătrânețe pe care o primește. În provincia Zhejiang, centenarii primesc 800 de yuani (120 de dolari americani) pe lună.

Prin comparație, persoanele cu vârste cuprinse între 90 și 99 de ani primesc doar 100 de yuani pe lună.

„Să trăiești până la 101 ani consumând Coca-Cola – unii experți s-ar putea să fie nemulțumiți acum”, a comentat un observator online.

„O dispoziție bună și un program regulat de somn sunt cele mai importante motive ale longevității sale”, a spus un altul.

Un al treilea a comentat: „Unii oameni se nasc așa. Stilul lor de viață este doar un factor minor în longevitatea lor, lucru la care peste 99,9% dintre oameni nu pot decât să viseze.”