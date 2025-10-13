Un finlandez care și-a abandonat mașina acum 40 de ani în pădure a găsit-o exact unde o lăsase: „Era într-o stare mai bună decât se aștepta cineva”

Un bărbat care și-a abandonat mașina în pădure după ce aceasta s-a stricat în urmă cu 40 de ani a fost șocat să o regăsească - exact în același loc în care o lăsase.

Pekka Nummelin, din Mikkeli, Finlanda, și-a abandonat mașina Ford Anglia producție 1967 în pădurea din spatele casei părinților săi, în 1974. Nummelin s-a mutat apoi din zonă, lăsând mașina în urmă.

Dar weekendul trecut, după o conversație cu fiul său Tommi despre mașini, cei doi au dorit să se întoarcă la vechea casă a lui Nummelin, unde au găsit mașina cu vopseaua, farurile și geamurile intacte, scrie Dailly Mail.

Mașina, de culoare vernil, a fost cumpărată de Nummelin, pe atunci în vârstă de 20 de ani, pentru a-l ajuta să se deplaseze la și de la primul său loc de muncă.

Fiul său, Tommi, a declarat pentru Huffington Post că tatăl său a abandonat mașina pentru că furtunul superior al radiatorului s-a slăbit și a umplut compartimentul cu apă.

Acest lucru a înghețat canalele de răcire, ceea ce a făcut ca motorul să nu mai pornească, iar Nummelin a trebuit să fie remorcat de fratele său.

Dar, odată ce apa rece a reacționat cu motorul fierbinte, a crăpat blocul motor, ceea ce a făcut ca mașina să fie trasă pe linie moartă.

Mașina a fost apoi abandonată în pădurea din spatele casei familiei și lăsată acolo chiar și după ce familia s-a mutat, ani mai târziu.

Dar, pe măsură ce tatăl și fiul au început să se întrebe ce s-ar fi putut întâmpla cu vehiculul, au mers la vechea casă, unde au găsit mașina exact în același loc.

Tommi a explicat: „Mașina Ford era într-o stare mai bună decât se aștepta cineva. Datorită locației îndepărtate, toate geamurile și farurile (cu excepția unuia care a fost spart în timpul remorcării) erau intacte.”

Cu toate acestea, deși mașina pare să fie în stare bună, s-a afundat aproximativ 15 cm în pământ.

Cei doi intenționează să se întoarcă în pădure pentru a putea accesa interiorul mașinii.