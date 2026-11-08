Secrete purtate pe degete. Poveștile fascinante a trei dintre cele mai spectaculoase și misterioase inele din istorie și funcțiile lor neașteptate

De-a lungul veacurilor inelele au fost printre cele mai apreciate bijuterii. Ele au devenit atât simbol al statutului social dar și adevărate ascunzători secrete pentru cei care le purtau. Câteva modele sunt cu adevărat impresionante și au rămas legendare în istorie.

Inelul care se transformă într-o sferă Foto: archaeology world

De-a lungul istoriei, inelele au fost printre cele mai apreciate și totodată mai încărcate de semnificație bijuterii. Au fost, de fapt, mai mult decât niște bijuterii. Ele reprezentau atât o podoabă în sine, dar și un simbol magico-religios sau legat de statut. Meșterii bijutieri, de-a lungul mileniilor, au realizat inele opere de artă, cu multiple funcționalități – unele de-a dreptul incredibile și la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Câteva dintre aceste inele au rămas cunoscute de-a lungul timpului.

Inelul care deschidea paradisul comorilor

Unul dintre cele mai speciale modele de inele din istorie este cel care avea fie forma unei chei, fie ascundea o cheie minusculă într-un compartiment secret. Ba chiar erau inele cu modele interesante care declanșau trape sau compartimente secrete în cufere de lemn.

Acestea au început să fi fabricate în Imperiul Roman. „Togile purtate de mulți dintre romanii antici nu aveau buzunare, astfel că purtarea cheii casei pe deget, sub forma unui inel, era una dintre cele mai bune soluții pentru a nu o pierde. Romanii înstăriți își păstrau adesea obiectele de valoare în casete securizate, aflate în interiorul locuințelor, la fel cum procedăm și noi astăzi. Pentru a avea mereu cheia la îndemână, aceștia o purtau sub forma unui inel, pe unul dintre degete. Inelele puteau avea diferite grade de ornamentare, de la modele simple până la exemplare bogat decorate”, precizează Erica Weiner, un designer de bijuterii, creatoarea unui brand american cunoscut pentru crearea și expunerea bijuteriilor de inspirație istorică.

Un inel cu un compartiment secret pentru cheie sfârșitul secolului III d Hr Foto: Ticia Verveer - Archaeologist

Așa cum am precizat, aveau nenumărate forme, unele dintre ele fiind foarte bine ascunse în cadrul bijuteriei, în compartimente secrete. Imaginați-vă cât de minuscule erau acele chei, mai ales pentru cufere secrete cu bijuterii. Acest model de inel devenise atât de la modă, încât uneori bijuteriile respective nici măcar nu mai aveau o funcție practică. Erau pur și simplu monturi elaborate din aur, argint sau chiar din bronz. Culmea, cele din bronz erau cele cu scop practic. Restul, din metale prețioase, aveau un rol pur ornamental, fiind menite exclusiv să etaleze statutul social și bogăția proprietarului.

Inel cheie Foto: Ticia Verveer - Archaeologist

Demersul era logic: un inel de bronz nu atrăgea atenția atât de mult și nici nu îndemna hoții la imprudențe. Să-ți păstrezi mini-cheia la cutia de bijuterii neprețuite într-un inel de aur era de-a dreptul sinucidere.

Fabulosul inel al celei mai puternice regine britanice

Un alt inel cu adevărat legendar a fost cel care a aparținut reginei Elisabeta I a Angliei (care a domnit între 1558 și 1603). A fost una dintre cele mai importante figuri din istoria Marii Britanii, domnia ei de 45 de ani fiind supranumită Epoca de Aur Elizabetană. A fost numită „regina fecioară” pentru că a refuzat să se căsătorească. Domnia ei a fost marcată de stabilitate, înflorire culturală, supremație, descoperiri geografice și creștere economică. A fost unul dintre cei mai importanți monarhi din istoria țării.

Ei bine, ea avea și unul dintre cele mai interesante inele din istorie. Purta numele de „inelul Chequers” și era o bijuterie de tip „locket” – adică un medalion, pandantiv sau inel prevăzut cu un compartiment interior care se deschide, conceput special pentru a păstra în siguranță mici obiecte cu valoare sentimentală. Inelul Chequers al Reginei Elisabeta, una dintre puținele bijuterii rămase din colecția sa, a fost realizat în jurul anului 1575. Are o perlă-mamă montată în aur, împodobită cu rubine și diamante. Pe bezel (pe bandă) se află litera „E” formată din diamante și litera „R” din email albastru, adică „Elisabeta Rex”.

„În ceea ce se numește chaton (partea mai lată și mai groasă a inelului) se află o suprafață plată, pe care este gravată monograma «ER», de la Elizabeth Rex (Regina Elisabeta). Litera «E» este realizată din diamante, iar culoarea albastră provine de la un strat de email, vizibil chiar dedesubt. Așadar, exteriorul inelului este cu adevărat spectaculos. Are un aspect prețios și rafinat, demn de un inel purtat de o regină”, preciza profesoara Susan Doran, cercetător principal în domeniul istoriei moderne timpurii la Colegiul Jesus și membră a Colegiului St Benet’s Hall, din cadrul Universității Oxford, într-un interviu pentru „The Tudor Travel Guide”.

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Pe spatele inelului este gravat un phoenix ieșind din flăcări. Inelul avea și un compartiment secret, așa cum vă spuneam. Mai precis, cutiuța inelului ascunde două miniaturi portret. Unul este cel al reginei înseși, iar al doilea este un portret misterios al unei femei, identificată în mod tradițional fie ca mama sa, Anne Boleyn, fie ca mama sa vitregă, Catherine Parr.

Inelul Elisabetei I Foto: wikipedia

„Întrebarea este: «Pe cine reprezintă cele două portrete?». Unul dintre ele o înfățișează, fără nicio îndoială, pe Elisabeta. Este un portret de profil, care seamănă cu un camee și îi redă chipul, precum și o parte din bust, pe pieptul ei fiind vizibilă o broșă. Înfățișarea reginei corespunde celei pe care o avea la mijlocul anilor 1570. Din acest motiv, specialiștii consideră că inelul poate fi datat în jurul anului 1575. Celălalt portret înfățișează o femeie dintr-o perioadă mult mai timpurie. Din punct de vedere cronologic, pare să fie vorba despre o femeie reprezentată în jurul anului 1535, cu siguranță undeva la mijlocul anilor 1530. Putem stabili acest lucru după vestimentația personajului. Femeia poartă pe cap ceea ce se numește French hood (un tip de acoperământ feminin al capului, specific epocii Tudor), iar ținuta este caracteristică unei femei din înalta nobilime de la mijlocul anilor 1530, fiind posibil să fi fost purtată chiar și până în anii 1540”, adăuga Susan Doran în cadrul aceluiași interviu.

Se spune că inelul a fost scos de pe degetul Elisabetei după moartea sa, în 1603, și dăruit noului rege, Iacob I, care l-ar fi transmis familiei Home, din care făceau parte conții de Dunbar și Home. A ajuns ulterior în colecția lui Arthur Lee, primul viconte Lee of Fareham, care a dăruit inelul Chequers statului.

Inelul astronomic, simbol al măiestriei în arta bijutierului

Ei bine, poate cel mai interesant și totodată bizar inel a fost cel realizat în secolul al XVI-lea, în Germania, care efectiv se transformă într-un obiect astronomic, perfect funcțional, dar în miniatură. Ca să fim mai preciși, este vorba despre două inele de tip sferă armilară, aflate unul în colecția British Museum și celălalt în colecția Muzeului de Istorie din Suedia.

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Practic, era un inel multifuncțional realizat cu o măiestrie incredibilă. Atunci când erau pliate, cele două componente ale verigii exterioare și cele trei inele interioare creau impresia unei simple verighete din aur. Odată scoase de pe deget, însă, acestea puteau fi desfăcute, transformându-se într-un model tridimensional al coordonatelor cerești, care indicau în mod realist longitudinea și latitudinea pe harta cerească.

„Erau folosite de astronomi pentru a studia și a efectua calcule. Aceste bijuterii erau considerate simboluri ale cunoașterii. Inscripțiile sau simbolurile zodiacale erau adesea utilizate ca elemente decorative pe verigi”, preciza istoricul de artă Jessica Stewart. Inelul armilar aflat la British Museum este din aur și a fost produs în Germania, în anul 1555.

În timpul Revoluției Științifice (secolele XV–XVII), în Germania și în restul Europei, purtarea unui astfel de inel reprezenta un important simbol al statutului social. Bijuteria evidenția educația proprietarului, interesul său pentru cosmos, dar și puterea financiară, fiindcă realizarea unui astfel de inel era foarte costisitoare.

Mai multe nu se știu despre aceste inele – cine le-a purtat și pentru cine au fost confecționate, de exemplu. Multe alte inele interesante au fost realizate de-a lungul istoriei. Faimoase erau inelele cu compartimente secrete pentru otravă sau bilețele. Altele, precum cele din Egiptul Antic, aveau rol magico-religios.