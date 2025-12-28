Controverse în astronomie. Energia întunecată s-ar putea schimba, iar Universul ar putea avea un final dramatic prin „Big Crunch”

O nouă controversă zguduie comunitatea științifică internațională, după apariția unor dovezi care sugerează că energia întunecată – forța misterioasă responsabilă pentru expansiunea accelerată a Universului – ar putea suferi modificări în timp, ceea ce pune sub semnul întrebării actuala înțelegere a spațiului și timpului.

Potrivit unei analize realizate de o echipă de cercetători din Coreea de Sud, în loc ca Universul să continue să se extindă la nesfârșit, galaxiile ar putea fi atrase din nou unele spre altele de gravitație, ceea ce ar duce la un scenariu catastrofal numit de astronomi „Big Crunch”.

Cercetătorii implicați afirmă că descoperirea ar putea fi una dintre cele mai importante din astronomie din ultimele decenii. Deși concluziile lor sunt contestate de alți specialiști, criticii nu au reușit să respingă complet ipoteza, notează BBC.

Ce este energia întunecată

Timp de decenii, astronomii au crezut că expansiunea Universului, începută odată cu Big Bang-ul, acum aproximativ 13,8 miliarde de ani, ar trebui să încetinească treptat sub efectul gravitației. Această teorie a fost zdruncinată în 1998, când a fost descoperită energia întunecată – o forță necunoscută care accelerează expansiunea cosmică.

Observațiile asupra unor supernove extrem de luminoase au arătat că galaxiile îndepărtate nu doar că nu încetinesc, ci se îndepărtează din ce în ce mai rapid. Unele teorii au sugerat chiar un final apocaliptic, cunoscut drept „Big Rip”, în care Universul s-ar extinde atât de mult încât ar dezintegra inclusiv atomii.

Date neașteptate de la un telescop din SUA

Controversa a început în luna martie, după ce instrumentul Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), amplasat pe un telescop din deșertul Arizona, a furnizat rezultate neașteptate. DESI a urmărit mișcarea a milioane de galaxii, iar datele au sugerat că ritmul de accelerare s-a modificat de-a lungul timpului, lucru care nu se potrivește cu modelul cosmologic standard.

„Acum, cu această energie întunecată care pare să crească și apoi să scadă, avem nevoie de un nou mecanism. Ar putea fi o zdruncinare majoră pentru întreaga fizică”, a declarat profesorul Ofer Lahav, de la University College London, implicat în proiectul DESI.

Ipoteza „Big Crunch”, relansată

În noiembrie, Royal Astronomical Society a publicat un studiu realizat de echipa condusă de profesorul Young Wook Lee, de la Universitatea Yonsei din Seul. Cercetătorii au reanalizat datele despre supernove, ținând cont de vârsta galaxiilor din care provin, și au ajuns la concluzia că energia întunecată nu doar că s-a schimbat în timp, ci că accelerația cosmică ar putea încetini.

„Soarta Universului se va schimba. Dacă energia întunecată nu este constantă și slăbește, întregul model al cosmologiei moderne este pus sub semnul întrebării”, a declarat profesorul Lee pentru BBC News.

Dacă această forță slăbește suficient, gravitația ar putea deveni dominantă, iar Universul s-ar putea prăbuși asupra sa, într-un „Big Crunch”, în loc de un „Big Rip”.

Critici din partea comunității științifice

Deși studiul a fost evaluat de experți și publicat într-o revistă de prestigiu, numeroși astronomi rămân sceptici.

Profesorul George Efstathiou, de la Universitatea Cambridge, consideră că rezultatele reflectă mai degrabă complexitatea supernovelor decât o schimbare reală a energiei întunecate.

„Corelația cu vârsta galaxiilor nu este foarte solidă. Mi se pare riscant să aplici o astfel de corecție”, a spus acesta.

Totuși, profesorul Lee respinge criticile, subliniind că analiza sa se bazează pe date din 300 de galaxii și că probabilitatea ca rezultatele să fie o coincidență este extrem de mică.

Între timp, alte două echipe de cercetători au reanalizat datele inițiale, temperând ușor concluziile, dar fără a elimina complet indiciile că energia întunecată ar putea varia.

Dezbatere despre soarta Universului

Sute de studii științifice au fost publicate pe acest subiect, iar comunitatea astronomică rămâne profund divizată. Potrivit profesorului Robert Massey, director adjunct al Royal Astronomical Society, această dezbatere este esențială.

„Cine nu și-ar dori să înțeleagă cum a început Universul și cum se va sfârși? Este o întrebare fundamentală pentru omenire. Oamenii au fost întotdeauna interesați de acest lucru, fie că îl privești din perspectivă religioasă sau științifică”, a spus acesta.