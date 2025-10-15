search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Șamanul Alberto Villoldo, la București: „Trăim cel mai spectaculos experiment din istoria biologiei”

0
0
Publicat:

Într-o sală arhiplină din București, șamanul Alberto Villoldo a vorbit despre legătura dintre știință și spirit, despre extincția care se desfășoară sub ochii noștri și despre potențialul omului de a „crește un corp și un creier nou.” Cunoscut pentru cercetările sale în neurobiologia vindecării și pentru anii petrecuți alături de șamanii din Amazon și Anzi, Villoldo a adus în România o idee care răstoarnă perspectiva clasică: evoluția nu mai are loc între generații, ci în interiorul unei singure vieți.

Alberto Villoldo, șaman
Sursă foto: Facebook

Supranumit de The New York Times „Indiana Jones al lumii spirituale”, dr. Alberto Villoldo s-a împrietenit cu șamanii Q’ero din Peru cu mult înainte ca acest lucru să devină o modă. Antropolog medical, șaman, profesor și formator, el a fondat The Four Winds Society, școală recunoscută la nivel internațional drept standardul de aur în predarea medicinii energetice, unind vechile învățături ale înțelepciunii șamanice cu practici de ultimă oră din nutriție, biologie și neuroștiință. A scris peste 20 de cărți și seturi de cărți-oracol, majoritatea traduse în limba română la Editura For You.  

De la laborator la junglă

„Când eram copil, vedeam spirite”, povestește el. „Mai târziu, ca neurobiolog, am pierdut acea capacitate. Într-o noapte, în laborator, am văzut cinci spirite care încă se agățau de creierele de pe rafturi. Atunci am înțeles că mă interesa mai mult mintea decât creierul.”

Acea revelație l-a făcut să renunțe la cariera universitară din San Francisco și să plece în Amazon, pentru a învăța de la șamani. De atunci, Villoldo a unit limbajul științei cu cel al inițierii spirituale. În conferință, a vorbit despre Cromozomul 2 - „miracolul genetic care a dublat dimensiunea creierului uman”, și a sugerat că acest salt evolutiv ar fi putut fi declanșat de „viitorul care întinde mâna spre trecut.”

Pentru el, creierul superior, neocortexul, este „templul în care omul poate dialoga cu infinitul.” „Nu poți să-ți schimbi mintea fără să-ți schimbi creierul”, spune Villoldo. „Șamanii din Tibet, Anzi și Americi știau asta. Posturile lor, exercițiile de respirație și ritualurile cu plante nu erau magie, ci tehnologii neuro-energetice care activau partea înaltă a creierului, acolo unde se produc serotonina, DMT-ul și experiența extazului.”

Noul om și experimentul vieții

„Trăim cel mai uimitor experiment biologic: cel al longevității și al conștiinței”, explică Villoldo. „Oamenii, delfinii și balenele sunt singurele specii fără un program genetic al morții. Totuși, viața modernă a declanșat o extincție în lanț, nu doar în natură, ci și în interiorul nostru. Acum cinci sute de ani, aveam în intestin 20.000 de tipuri de bacterii benefice; astăzi au mai rămas doar opt mii. Este o extincție în interiorul ființei umane.”

Pentru Villoldo, omul nou se regenerează prin conștiință, nu prin medicamente. „Știința a devenit o nouă religie”, avertizează el. „Trebuie să redevenim propriii noștri cercetători: să antrenăm creierul superior, să ne rescriem povestea și să ne transformăm chimia interioară.”

De la moarte la câmpul cuantic

Unul dintre cele mai interesante momente ale serii a fost explicația privind descoperirea celei de-a opta chakră: „sediul sufletului.” „Când murim, cele șapte chakre ale corpului biologic își trimit informațiile către cea de-a opta, care există în afara spațiului și a timpului. De acolo alegem familia și locul unde ne vom întoarce. În terapie, putem accesa acest plan pentru a vindeca trecutul sau pentru a aduce în prezent o versiune vindecată a noastră din viitor”, a explicat șamanul.

În aceeași logică a câmpului cuantic, Villoldo a spus că vindecarea nu se „face”, ea se petrece. „Când creezi un spațiu sacru în care mintea și inima se aliniază, lumea invizibilă lucrează cu tine. Nu trebuie să forțezi procesul.”

Limbajul spiritului

„Spiritualitatea nu e religie. Este știința conștiinței”, afirmă el. „Știința testează teorii și le abandonează când faptele le contrazic; religia păstrează teoria și ignoră faptele. Adevărata cunoaștere este gnosis: experiența directă. În cultura incașă, Dumnezeu vorbea cu oamenii în fiecare dimineață la micul dejun. Dumnezeu nu a încetat să ne vorbească, ci noi am încetat să ascultăm.”

La final, Alberto Villoldo a amintit de o profeție veche din Anzi: „Pământul se reechilibrează. Vor veni furtuni, incendii și cutremure. Dar pentru cei care trăiesc în armonie cu Mama Pământ, vor veni și protecția, și binecuvântările.”

Pentru publicul român, întâlnirea cu Alberto Villoldo a fost mai mult decât o conferință, a fost un laborator în care biologia, epigenetica și mitul s-au întâlnit într-o poveste despre transformare.

„Nu suntem genele noastre, și nici drama familiei din care venim”, a încheiat el. „Suntem ființe aflate în procesul de a deveni oameni noi.”

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
stirileprotv.ro
image
„DULCELE” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta este marketing”
gandul.ro
image
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
mediafax.ro
image
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
fanatik.ro
image
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
libertatea.ro
image
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Când se bagă muşcatele în casă. Pregătirea lor pentru iarnă, udarea se răreşte
playtech.ro
image
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
ANAF ia în vizor mai multe categorii de români. Nimeni nu scapă de noua divizie specială a Fiscului
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Familia Denisei Răducu, în doliu! Ionuț, fratele manelistei, s-a stins din viață
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”