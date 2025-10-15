Șamanul Alberto Villoldo, la București: „Trăim cel mai spectaculos experiment din istoria biologiei”

Într-o sală arhiplină din București, șamanul Alberto Villoldo a vorbit despre legătura dintre știință și spirit, despre extincția care se desfășoară sub ochii noștri și despre potențialul omului de a „crește un corp și un creier nou.” Cunoscut pentru cercetările sale în neurobiologia vindecării și pentru anii petrecuți alături de șamanii din Amazon și Anzi, Villoldo a adus în România o idee care răstoarnă perspectiva clasică: evoluția nu mai are loc între generații, ci în interiorul unei singure vieți.

Supranumit de The New York Times „Indiana Jones al lumii spirituale”, dr. Alberto Villoldo s-a împrietenit cu șamanii Q’ero din Peru cu mult înainte ca acest lucru să devină o modă. Antropolog medical, șaman, profesor și formator, el a fondat The Four Winds Society, școală recunoscută la nivel internațional drept standardul de aur în predarea medicinii energetice, unind vechile învățături ale înțelepciunii șamanice cu practici de ultimă oră din nutriție, biologie și neuroștiință. A scris peste 20 de cărți și seturi de cărți-oracol, majoritatea traduse în limba română la Editura For You.

De la laborator la junglă

„Când eram copil, vedeam spirite”, povestește el. „Mai târziu, ca neurobiolog, am pierdut acea capacitate. Într-o noapte, în laborator, am văzut cinci spirite care încă se agățau de creierele de pe rafturi. Atunci am înțeles că mă interesa mai mult mintea decât creierul.”

Acea revelație l-a făcut să renunțe la cariera universitară din San Francisco și să plece în Amazon, pentru a învăța de la șamani. De atunci, Villoldo a unit limbajul științei cu cel al inițierii spirituale. În conferință, a vorbit despre Cromozomul 2 - „miracolul genetic care a dublat dimensiunea creierului uman”, și a sugerat că acest salt evolutiv ar fi putut fi declanșat de „viitorul care întinde mâna spre trecut.”

Pentru el, creierul superior, neocortexul, este „templul în care omul poate dialoga cu infinitul.” „Nu poți să-ți schimbi mintea fără să-ți schimbi creierul”, spune Villoldo. „Șamanii din Tibet, Anzi și Americi știau asta. Posturile lor, exercițiile de respirație și ritualurile cu plante nu erau magie, ci tehnologii neuro-energetice care activau partea înaltă a creierului, acolo unde se produc serotonina, DMT-ul și experiența extazului.”

Noul om și experimentul vieții

„Trăim cel mai uimitor experiment biologic: cel al longevității și al conștiinței”, explică Villoldo. „Oamenii, delfinii și balenele sunt singurele specii fără un program genetic al morții. Totuși, viața modernă a declanșat o extincție în lanț, nu doar în natură, ci și în interiorul nostru. Acum cinci sute de ani, aveam în intestin 20.000 de tipuri de bacterii benefice; astăzi au mai rămas doar opt mii. Este o extincție în interiorul ființei umane.”

Pentru Villoldo, omul nou se regenerează prin conștiință, nu prin medicamente. „Știința a devenit o nouă religie”, avertizează el. „Trebuie să redevenim propriii noștri cercetători: să antrenăm creierul superior, să ne rescriem povestea și să ne transformăm chimia interioară.”

De la moarte la câmpul cuantic

Unul dintre cele mai interesante momente ale serii a fost explicația privind descoperirea celei de-a opta chakră: „sediul sufletului.” „Când murim, cele șapte chakre ale corpului biologic își trimit informațiile către cea de-a opta, care există în afara spațiului și a timpului. De acolo alegem familia și locul unde ne vom întoarce. În terapie, putem accesa acest plan pentru a vindeca trecutul sau pentru a aduce în prezent o versiune vindecată a noastră din viitor”, a explicat șamanul.

În aceeași logică a câmpului cuantic, Villoldo a spus că vindecarea nu se „face”, ea se petrece. „Când creezi un spațiu sacru în care mintea și inima se aliniază, lumea invizibilă lucrează cu tine. Nu trebuie să forțezi procesul.”

Limbajul spiritului

„Spiritualitatea nu e religie. Este știința conștiinței”, afirmă el. „Știința testează teorii și le abandonează când faptele le contrazic; religia păstrează teoria și ignoră faptele. Adevărata cunoaștere este gnosis: experiența directă. În cultura incașă, Dumnezeu vorbea cu oamenii în fiecare dimineață la micul dejun. Dumnezeu nu a încetat să ne vorbească, ci noi am încetat să ascultăm.”

La final, Alberto Villoldo a amintit de o profeție veche din Anzi: „Pământul se reechilibrează. Vor veni furtuni, incendii și cutremure. Dar pentru cei care trăiesc în armonie cu Mama Pământ, vor veni și protecția, și binecuvântările.”

Pentru publicul român, întâlnirea cu Alberto Villoldo a fost mai mult decât o conferință, a fost un laborator în care biologia, epigenetica și mitul s-au întâlnit într-o poveste despre transformare.

„Nu suntem genele noastre, și nici drama familiei din care venim”, a încheiat el. „Suntem ființe aflate în procesul de a deveni oameni noi.”