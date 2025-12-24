Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani. Rosatom și Institutul Kurchatov, implicate în proiect

Rusia plănuiește să construiască o centrală nucleară pe Lună, în următorii zece ani. Proiectul ar avea ca scop alimentarea cu energie a programului său spațial lunar și a unei stații de cercetare comune cu China, pe fondul intensificării competiției globale pentru explorarea Lunii.

Autoritățile de la Moscova intenționează să finalizeze construcția unei centrale pe Lună până în anul 2036. În acest sens, Agenția Spațială rusă Roscosmos a semnat deja un contract cu compania aerospațială Lavochkin Association.

Deși Roscosmos nu a precizat explicit că este vorba despre o centrală nucleară, în proiect sunt implicate Rosatom, corporația nucleară de stat a Rusiei, precum și Institutul Kurchatov, principalul institut de cercetare nucleară al țării, ceea ce sugerează că ar fi vorba despre o centrală nucleară, relatează Independent.

Conform Roscosmos, centrala ar urma să asigure energia necesară pentru roverele lunare, un observator științific și infrastructura Stației Internaționale de Cercetare Lunară ruso-chineze.

„Proiectul este un pas important către crearea unei stații științifice lunare funcționale permanent și trecerea de la misiuni punctuale la un program de explorare lunară pe termen lung”, a transmis agenția spațială rusă.

Șeful Roscosmos, Dmitri Bakanov, declara în luna iunie 2025 că printre obiectivele agenției se numără amplasarea unei centrale nucleare pe Lună și explorarea planetei Venus, supranumită „sora Pământului”.

Rusia a fost mult timp o putere majoră în explorarea spațiului. Cosmonautul rus Yuri Gagarin a fost primul om ajuns în spațiu, în 1961. În ultimele decenii însă, poziția dominantă a Moscovei s-a diminuat, Rusia fiind depășită de Statele Unite și, tot mai vizibil, de China.

Ambițiile Rusiei au suferit un eșec major în august 2023, când misiunea automată Luna-25 s-a prăbușit în timpul tentativei de aselenizare. În același timp, sectorul lansărilor spațiale, cândva un punct forte al Rusiei, a fost profund schimbat de actori privați precum Elon Musk, accentuând presiunea competitivă.

Luna se află la o distanță de aproximativ 384.400 de kilometri de Pământ și joacă un rol esențial în stabilizarea axei planetei noastre, contribuind la menținerea unui climat relativ stabil și la producerea mareelor oceanice.