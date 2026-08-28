Rucsacul unui alpinist, pierdut într-o crevasă în 1963, a ieșit din ghețar după 63 de ani. Fiul proprietarului l-a recuperat

Topirea accelerată a ghețarilor din Alpi a scos la iveală o adevărată „capsulă a timpului”: rucsacul unui alpinist care a supraviețuit unei căderi într-o crevasă în 1963. Obiectul a fost descoperit după mai bine de șase decenii, iar polițiștii au reușit să-l identifice pe proprietar, care are acum 86 de ani.

Fiul bărbatului de 86 de ani a recuperat rucsacul. Foto: X/@ProPolizeiOE

Descoperirea a fost făcută pe 16 iulie 2026, de ghidul montan Marco Stern, în timp ce traversa ghețarul Sulztalferner din Alpii Stubai, la o altitudine de aproximativ 3.000 de metri.

Ghidul a observat în gheață un rucsac deteriorat de trecerea timpului. În apropiere se aflau mai multe obiecte personale, printre care o cameră foto, un piolet și o pipă, relatează publicația Fakt.

Marco Stern a alertat imediat autoritățile, iar polițiștii au preluat obiectele pentru a încerca să afle cui i-au aparținut. Inițial, anchetatorii au luat în calcul și posibilitatea ca rucsacul să fie legat de un accident mortal produs în munți și rămas neelucidat.

Un nume aproape șters a dus la proprietar

Indiciul decisiv a fost găsit în documentele deteriorate de umezeală și îngheț. Polițistul Gregor Gatt, din Neustift im Stubai, a observat un nume abia lizibil.

Ofițerul a uscat cu atenție documentele și a analizat fiecare detaliu până când a reușit să descifreze numele: Alfred Rothfischer.

Primele verificări în arhivele poliției nu au indicat existența unei persoane dispărute cu acest nume. Polițistul a continuat însă căutările și a ajuns până în Bavaria.

Acolo a găsit adresa corectă și a sunat. Soția lui Alfred, Waltraud, a recunoscut imediat rucsacul soțului său. Alfred se afla chiar lângă ea în momentul apelului.

Alfred avea 23 de ani când a căzut într-o crevasă

La 86 de ani, Alfred Rothfischer și-a amintit cu claritate aventura care îi schimbase viața în urmă cu mai bine de șase decenii.

În 1963, când avea doar 23 de ani, tânărul escalada masivul Stubai alături de mai mulți prieteni. În timpul traversării ghețarului, Alfred a căzut într-o crevasă adâncă.

A fost salvat de coarda de care era asigurat și de prietenii săi, care au reușit să îl țină înainte ca acesta să ajungă în adâncimea crevasei.

Pentru a putea ieși și a-și salva viața, tânărul a fost nevoit să renunțe la rucsacul greu. A scăpat cu răni minore și a raportat atunci la poliție pierderea documentelor și a obiectelor personale.

Nu și-a imaginat însă că, după 63 de ani, rucsacul avea să fie găsit în ghețar.

Familia glumea că rucsacul se va întoarce precum Ötzi

Povestea rucsacului pierdut a devenit, de-a lungul anilor, un subiect de glumă în familia Rothfischer. Rudele obișnuiau să spună că obiectul se va întoarce într-o bună zi din gheață, asemenea celebrului Ötzi, mumia naturală a unui om din Epoca Cuprului descoperită în Alpi.

Gluma s-a transformat în realitate după mai bine de șase decenii.

Fiind în vârstă și având probleme de sănătate, Alfred nu a mai putut merge personal în Austria pentru a-și recupera lucrurile.

Pe 25 august 2026, polițiștii i-au predat rucsacul și obiectele găsite fiului său.