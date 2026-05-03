Foto Mega-șantierul de sub Alpi: cel mai lung tunel feroviar din lume va lega Austria de Italia

Un proiect uriaș de infrastructură prinde contur sub Alpi. Tunelul Brenner va deveni cea mai lungă linie feroviară subterană din lume, legând Austria de Italia și promițând să schimbe radical transportul european de marfă.

În localitatea austriacă Steinach am Brenner, din Tirol, se desfășoară unul dintre cele mai mari șantiere din Europa. Aici se construiește Tunelul de bază Brenner, o galerie feroviară de 64 de kilometri, inclusă în rețeaua TEN-T a Uniunii Europene, care finanțează o parte semnificativă a lucrărilor, potrivit Euronews.

Proiectul este esențial pentru transportul de mărfuri între nordul și sudul continentului, făcând parte dintr-un coridor ce leagă Scandinavia de Sicilia. În prezent, traficul rutier intens de pe autostrada Brenner provoacă blocaje și poluare, iar vechea linie ferată, construită în secolul XIX, nu mai face față volumului actual.

Noul tunel, construit la baza muntelui, va permite circulația unor trenuri mai lungi și mai rapide, reducând semnificativ transportul rutier. Costurile totale se apropie de 11 miliarde de euro, din care UE a alocat până acum 2,3 miliarde. Restul este împărțit între Austria și Italia, însă proiectul este deja cu aproximativ 40% mai scump decât estimările inițiale.

Inițial planificat pentru 2019, tunelul ar urma să fie finalizat în 2032. Dacă termenul va fi respectat, până la un milion de camioane pe an ar putea fi transferate pe calea ferată, reducând semnificativ traficul rutier din Alpi.

Lucrările sunt întârziate, însă, din cauza unor probleme geologice neprevăzute și a dificultăților tehnice. În plus, conexiunea spre Germania, esențială pentru eficiența proiectului, este blocată de ani de dispute politice și administrative în Bavaria.

Tunelul va fi alcătuit din două galerii principale, completate de un tunel explorator și numeroase galerii de legătură pentru siguranță. În total, vor fi montate circa 322.000 de inele din beton pentru consolidarea structurii.

Construcția implică peste 1.300 de muncitori din 11 țări europene și unele dintre cele mai importante companii din domeniu. Proiectul folosește metoda austriacă de tunelare, care presupune adaptarea permanentă la condițiile din interiorul muntelui.

În subteran, utilaje gigantice sapă continuu. Una dintre ele, TBM „Günther”, a stabilit un record mondial, avansând peste 61 de metri în 24 de ore. Alte două mașini, „Olga” și „Wilma”, continuă lucrările.

Pentru Austria, una dintre cele mai afectate țări de traficul de tranzit, proiectul reprezintă o miză majoră: mutarea transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată.