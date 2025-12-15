Reacția unei bătrâne din Cuba în faţa dulciurilor și rafturilor pline dintr-un supermarket spaniol. „Este totul atât de ieftin”

Videoclipul în care o femeie, în vârstă de 87 de ani, plânge de emoție la prima sa vizită într-un supermarket din Spania, la scurt timp după ce a venit din Cuba, a devenit viral, strângând milioane de vizualizări și emoționând internauții din întreaga lume.

O bătrână din Cuba, în vârstă de 87 de ani, a trăit o experiență de neuitat în momentul în care a pășit pentru prima dată într-un supermarket din Spania. Videoclipul în care este surprinsă emoționându-se printre rafturile pline de produse, în special dulciuri și înghețată, a fost filmat de nepotul ei și a strâns rapid peste 2,6 milioane de vizualizări pe TikTok.

Dacă pentru majoritatea oamenilor cumpărăturile într-un supermarket reprezintă ceva banal, pentru bătrâna sosită pentru prima dată în Spania din Cuba totul pare incredibil. În timp ce mergea printre rafturile şi vitrinele pline, ea a izbucnit în lacrimi la vederea dulciurilor și bomboanelor, pe care le privea ca pe adevărate comori, notează inspanje.nl.

„Este totul atât de ieftin… În Cuba, acestea nu există, nici măcar ca imitații”, se aude spunând în filmare, cu un amestec de bucurie şi nostalgie..

Emoţiile au copleşit-o atunci când a ajuns în faţa congelatoarelor cu înghețată, unde a recunoscut „coquitos”, un desert de cocos servit în jumătăți de coajă, care îi aminteau de tinerețea petrecută în Guanabo, o localitate de coastă lângă Havana.

„Știi cât costau atunci? Douăzeci de cenți, când fiicele mele erau mici, aproape acum o sută de ani”, a mărturisit ea cu ochii în lacrimi.

Nepotul ei, care o filma, a întrebat: „Ce s-a întâmplat, de ce plângi, bunico?”.

Bătrâna nu i-a răspuns, însă, nimic, ci şi-a scos încet din geantă un şerveţel cu care să-şi şteargă lacrimile pe care nu le putea stăpâni.

Videoclipul a stârnit emoții și simpatie în rândul internauților, care au comentat cu mesaje precum: „Merită tot ce își dorește” sau „Cumpărați-i tot raftul!”.