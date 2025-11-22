Momentul în care două femei fură dintr-un supermarket românesc din Marea Britanie. „O rață congelată și două caserole de burta de vită”

Proprietarele unui magazin românesc din Northampton, românce din Cluj, au făcut publice imaginile cu cu două femei care au plecat cu „o rață congelată și două caserole de burta de vită înghețată” din magazinul lor fără să plătească.

Două femei au fost surprinse de camerele de supraveghere ale magazinului românesc Livada Store din Northampton în timp ce furau „o rață congelată și două caserole de burta de vită înghețată”.

Proprietarele supermarketului, Loredana Ramona Țuț și Ramona Cosmina Barz, două cumnate originare din Cluj-Napoca, care în 2023 au preluat fostul magazin Transilvania şi l-au transformat într-un spațiu cunoscut și apreciat de comunitatea românească din Northampton, spun că este pentru prima dată când trec printr-o astfel de situaţie.

„Am trăit un moment care ne-a întristat profund. Două persoane au luat produse din magazinul nostru fără să le achite. Suntem surprinse și dezamăgite, mai ales pentru că noi am încercat mereu să fim aproape de fiecare român care ne trece pragul. Dacă ne spuneau ca sunt sărace și că nu au bani, le dădeam noi gratis, fără să fie nevoie să fure...”, au spus ele pentru Anunţul UK.

„De-a lungul celor peste doi ani de funcționare, am oferit ajutor, mâncare și sprijin tuturor celor care au avut nevoie. Am susținut școli, evenimente comunitare și organizații locale. Am făcut-o de fiecare dată cu sufletul deschis, din respect și drag pentru comunitatea noastră. Tocmai de aceea este greu să vedem astfel de gesturi”, au mai spus ele.

Cele două românce au ţinut să explice că publicarea imaginilor cu hoaţele nu a avut scopul de a pedepsi, ci de a transmite un mesaj în comunitatea românească din din Northampton.

„Nu am făcut imaginile publice ca să pedepsim pe cineva, ci ca un strigăt de durere și o rugăminte: haideți să avem grijă unii de alții, să fim corecți și să nu uităm că suntem departe de casă. Mulțumim din inimă tuturor celor care ne sunt alături, ne respectă munca și ne oferă încrederea lor zi de zi. Comunitatea suntem noi toți și doar împreună putem construi un loc mai bun”, au făcut ele apel la cei care le calcă pragul magazinului.