„Adevărul” le propune cititorilor o nouă modalitate de a-și petrece timpul liber, prin intermediul rubricii „Jocurile zilei”, disponibilă atât pe telefon, cât și pe computer.

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Printre provocările pregătite zilnic se numără și „Spânzurătoarea”, un joc clasic care pune la încercare vocabularul, atenția și capacitatea de deducție.

Cei care vor să-și testeze perspicacitatea pot încerca „Spânzurătoarea” pe platforma Jocuri Adevărul. Regulile sunt simple: jucătorii trebuie să descopere cuvântul ascuns, alegând litere pe rând, pe baza unui indiciu oferit la începutul fiecărei provocări. Atenție, însă! Numărul greșelilor este limitat la șase, astfel că fiecare alegere contează.

Trei niveluri de dificultate

Jocul este disponibil în trei variante, adaptate atât celor aflați la început, cât și celor care preferă provocările mai dificile:

Nivelul ușor: cuvinte formate din 5 litere;

Nivelul mediu: cuvinte formate din 7 litere;

Nivelul dificil: cuvinte formate din 11 litere (aici).

Fiecare nivel oferă o provocare diferită, iar indiciul inițial îi ajută pe participanți să se apropie treptat de răspunsul corect. Cu șase greșeli permise, jocul îi încurajează pe participanți să analizeze atent fiecare literă înainte de a face o alegere.

Rubrica „Jocurile Adevărul” reunește zilnic mai multe tipuri de activități interactive, printre care integrame, rebusuri, quizuri și jocuri Sudoku, toate disponibile direct pe ecranul telefonului sau al computerului.

Beneficiile jocurilor de logică

Dincolo de distracție, jocurile de cuvinte și puzzle-urile pot reprezenta un exercițiu util pentru minte. Rezolvate în mod regulat, acestea pot contribui la exersarea concentrării, a gândirii logice, a memoriei și a atenției la detalii.

Fie că alegi varianta ușoară sau accepți provocarea nivelului dificil, „Spânzurătoarea” este o ocazie de a-ți testa vocabularul și de a-ți pune la încercare spiritul de observație, într-o pauză de câteva minute.

Crezi că poți descoperi cuvântul înainte de a epuiza cele șase încercări? Intră pe platforma Jocuri Adevărul și încearcă provocarea zilei!