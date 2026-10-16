Provocarea zilei de vineri, 16 octombrie. Cât de bine te descurci la Sudoku?

Cititorii „Adevărul” au la dispoziție, pe telefon și pe computer, una dintre rubricile cunoscute ale ediției tipărite: „Jocurile zilei”. AICI puteți găsi zilnic provocări care vă testează atenția, cunoștințele generale și spiritul de observație, dar vă mențin creierul în formă.

Sudoku Foto: Adevărul

Noua platformă oferă zilnic jocuri menite să stimuleze atenția, memoria și spiritul de observație, transformând pauzele de cafea sau momentele de relaxare într-un antrenament pentru minte.

Printre jocurile de care se pot bucura cititorii se numără: sudoku pe niveluri ușor, mediu și dificil; integrame tematice; quiz-uri pentru testarea culturii generale; precum și rebusuri concepute special pentru ediția online.

Accesaţi jocurile direct din browser aici.

O pauză de relaxare

Rubrica „Jocurile zilei” include și alte provocări, precum Caută minele, Quiz, Rebus și Sudoku. Astfel, cititorii pot alterna jocurile în funcție de preferințe sau pot încerca mai multe dintre ele.

Toate jocurile sunt optimizate pentru telefon, tabletă și laptop, astfel încât utilizatorii să se poată juca oriunde, rapid și fără costuri.

Sudoku pentru toate nivelurile

Printre provocările disponibile se numără și grilele de Sudoku, împărțite în trei niveluri de dificultate: ușor, mediu și dificil.

Pentru nivelul ușor, grila pornește de la 40 de indicii, în timp ce nivelul mediu oferă 32, iar cel dificil doar 28. Restul numerelor trebuie să le descoperiţi dumneavoastră, folosindu-vă logica şi atenţia.