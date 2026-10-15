 Provocarea zilei joi, 15 octombrie. „Câinele Deltei”. Știi să rezolvi integrama? | adevarul.ro
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Provocarea zilei joi, 15 octombrie. „Câinele Deltei”. Știi să rezolvi integrama?

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Cititorii „Adevărul” au la dispoziție, pe telefon și pe computer, una dintre rubricile cunoscute ale ediției tipărite: „Jocurile zilei”. AICI puteți găsi zilnic provocări care vă testează atenția, cunoștințele generale și spiritul de observație, dar vă mențin creierul în formă.

Integrama
Integrama zilei joi, 15 octombrie Foto: Captură ecrran

Noua platformă oferă zilnic jocuri menite să stimuleze atenția, memoria și spiritul de observație, transformând pauzele de cafea sau momentele de relaxare într-un antrenament pentru minte.

Printre jocurile de care se pot bucura cititorii se numără: sudoku pe niveluri ușor, mediu și dificil; integrame tematice; quiz-uri pentru testarea culturii generale; precum și rebusuri concepute special pentru ediția online.

Integrama zilei de joi, 15 octombrie

Printre provocările propuse joi, 15 octombrie, se numără o nouă integramă interactivă, dedicată celor care vor să-și testeze atenția, vocabularul și logica.

Integrama are tema „A biciui” și păstrează formatul clasic, cu săgeți care indică direcția de completare și definiții scurte.

Printre indiciile propuse jucătorilor se numără:

„Sunetul apei în curgere”

„Insulă de corali”

„Câinele Deltei”

„Refrenul corbului”

Careul combină zone ușoare cu definiții care necesită mai multă atenție, astfel încât provocarea să fie potrivită atât pentru cei care sunt la început, cât și pentru pasionații de integrame.

Rezolvă AICI integrama zilei!

O pauză de relaxare

Rubrica „Jocurile zilei” include și alte provocări, precum Caută minele, Quiz, Rebus și Sudoku. Astfel, cititorii pot alterna jocurile în funcție de preferințe sau pot încerca mai multe dintre ele.

Toate jocurile sunt optimizate pentru telefon, tabletă și laptop, astfel încât utilizatorii să se poată juca oriunde, rapid și fără costuri.

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