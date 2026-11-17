„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație. Integrama de marți, 17 noiembrie, este exercițiul perfect pentru câteva minute de concentrare și relaxare.

Integrama „De mirare” este doar una dintre provocările zilei de marți, 17 noiembrie Foto: AI-generated illustration

Pasionații de jocuri de logică găsesc noi provocări pe platforma de jocuri a „Adevărul”. Integrama cu tema „De mirare” îi invită pe utilizatori să își testeze atenția, vocabularul și spiritul de observație printr-o serie de definiții care trebuie completate corect în grilă.

Printre indiciile care îi așteaptă pe jucători se numără „Semnele dimineții”, „Argilă”, „Poftă” , „Răsfăț”, „Liniște”, „Sprintenă” și „Categoric”, fiecare conducând către răspunsuri care se intersectează și contribuie la rezolvarea întregului careu.

Integrama poate fi completată direct pe ecran, AICI, iar participanții au la dispoziție instrumente care îi ajută să verifice răspunsurile și să urmărească progresul realizat, nivelul de dificultate fiind potrivit pentru cei care doresc să își antreneze mintea în timpul liber.

Foto: Adevărul





Jocurile de tip integrame rămân printre cele mai populare metode de relaxare activă, fiind apreciate pentru beneficiile pe care le au asupra memoriei, concentrării și vocabularului.

Crezi că poți găsi toate răspunsurile? Intră pe platforma de jocuri a „Adevărul” și încearcă să rezolvi integrama „De mirare”. Succes!

„Jocurile zilei” își oferă integrame, rebusuri, quizuri și sudoku, toate adaptate pentru a fi rezolvate direct pe ecran.