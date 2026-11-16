 Provocarea zilei de luni, 16 noiembrie. La câte întrebări de cultură generală poți răspunde corect? | adevarul.ro
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Provocarea zilei de luni, 16 noiembrie. La câte întrebări de cultură generală poți răspunde corect?

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Cititorii „Adevărul” au la dispoziție, pe telefon și pe computer, una dintre rubricile cunoscute ale ediției tipărite: „Jocurile zilei”. AICI puteți găsi zilnic provocări care vă testează atenția, cunoștințele generale și spiritul de observație, dar vă mențin creierul în formă.  

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Foto: AI-generated illustration

Noua platformă oferă zilnic jocuri menite să stimuleze atenția, memoria și spiritul de observație, transformând pauzele de cafea sau momentele de relaxare într-un antrenament pentru minte.

Printre jocurile de care se pot bucura cititorii se numără: sudoku pe niveluri ușor, mediu și dificil; integrame tematice; quiz-uri pentru testarea culturii generale; precum și rebusuri concepute special pentru ediția online.

Quiz-ul de luni, 16 noiembrie, are tema „Somn lipsit de griji

Printre provocările propuse luni, 16 noiembrie, se numără un quiz de cultură generală cu tema „Somn lipsit de griji”.

Quiz-ul are 27 de întrebări și poate fi completat AICI.

De asemenea, integrama de azi, cu titlul „Întâlnire cu ursul”, combină definiții mai ușoare cu unele care necesită mai multă atenție, astfel încât provocarea să fie potrivită atât pentru cei care sunt la început, cât și pentru pasionații de integrame.

Jocuri pentru o pauză scurtă

Rubrica „Jocurile zilei” include și alte provocări, precum Caută minele, Rebus și Sudoku. Cititorii pot alterna jocurile în funcție de preferințe sau pot încerca mai multe dintre ele, iar progresul poate fi salvat.

Jocurile pot fi o variantă pentru o scurtă pauză în timpul zilei sau pentru momentele de relaxare de acasă. În plus, acestea pot fi accesate direct de pe telefon, tabletă sau computer, fără să fie necesară instalarea unei aplicații.

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