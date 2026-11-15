Provocarea zilei pe „Adevărul”: cât de repede poți rezolva integrama „Nu-i de ajuns”?

Cititorii „Adevărul” au la dispoziție, pe telefon și pe computer, una dintre rubricile cunoscute ale ediției tipărite: „Jocurile zilei”. AICI puteți găsi zilnic provocări care vă testează atenția, cunoștințele generale și spiritul de observație, dar vă mențin creierul în formă.

Integrama zilei de duminică, 15 noiembrie Foto: AI-generated illustration

Noua platformă oferă zilnic jocuri menite să stimuleze atenția, memoria și spiritul de observație, transformând pauzele de cafea sau momentele de relaxare într-un antrenament pentru minte.

Integrama zilei de duminică, 15 noiembrie, este exercițiul perfect pentru câteva minute de concentrare și relaxare.

Provocarea de astăzi include definiții precum „Nu-i de ajuns”, „Insulă cu corali”, „Pătrat agrar”, sau „Lumină pe cerul nopții”, iar rezolvarea necesită atenție atât la sensul cuvintelor, cât și la numărul de litere cerut de fiecare răspuns.

Jocuri pentru o pauză scurtă

Rubrica „Jocurile zilei” include și alte provocări, precum Caută minele, Rebus și Sudoku. Cititorii pot alterna jocurile în funcție de preferințe sau pot încerca mai multe dintre ele, iar progresul poate fi salvat.

Jocurile pot fi o variantă pentru o scurtă pauză în timpul zilei sau pentru momentele de relaxare de acasă. În plus, acestea pot fi accesate direct de pe telefon, tabletă sau computer, fără să fie necesară instalarea unei aplicații.

Platforma Jocuri Adevărul introduce noi funcționalități prin care utilizatorii își pot invita prietenii, colegii sau membrii familiei în grupuri private, unde își pot compara rezultatele și pot urmări cine obține cele mai multe puncte.