search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Postul Crăciunului începe în 15 noiembrie. Sfaturile părintelui Arsenie Boca despre perioada de înfrânare

0
0
Publicat:

Postul Crăciunului începe la 15 noiembrie pentru credincioșii ortodocși și reprezintă pentru numeroși români o perioadă de pregătire spirituală înaintea Sărbătorii Nașterii Domnului. Postul este și o ocazie de „curățire” a organismului, printr-o alimentație vegetală.

Legumele sunt o resursă importantă pentru zilele de post. Foto: Freepik.com
Legumele sunt o resursă importantă pentru zilele de post. Foto: Freepik.com

Postul Crăciunului durează 40 de zile, începând de vineri, 15 noiembrie, și până în 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, arată rânduielile bisericești.

„Postul Crăciunului amintește de postul îndelungat al patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, în așteptarea venirii lui Mesia – Izbăvitorul. După unii tâlcuitori ai cultului ortodox, prin durata lui de 40 de zile, acest post ne aduce aminte și de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu, Decalogul (cele 10 porunci), scrise pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii”, arăta Arhiepiscopia Bucureștilor.

Cei care țin acest post evită consumul produselor de origine animală, înlocuindu-le cu legume, fructe, cereale, leguminoase și alte produse considerate de post, care compun o dietă simplă.

„Ca orice post, în primul rând el trebuie să reprezinte o abținere de la lucrurile rele care ne îndepărtează de Dumnezeu și de oameni. Din punctul de vedere al alimentației, Postul Crăciunului este mai ușor față de cel al Paștelui, având multe dezlegări la pește, ulei și vin. Este dezlegare la pește și preparate din pește, precum și la vin, untdelemn în toate zilele de sâmbătă și duminică cuprinse în perioada 21 noiembrie – 16 decembrie inclusiv. Zilele cu dezlegare sunt marcate, de regulă, în Calendarul creștin ortodox, fie prin mențiunea «dezlegare la pește», fie prin simbolul unui pește”, arăta Arhiepiscopia Bucureștilor.

Trei mari sărbători sunt în timpul postului: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie), Sfântul Apostol Andrei (30 noiembrie) și Sfântul Nicolae (6 decembrie).

Potrivit preoților, postul reprezintă și un exercițiu spiritual menit să pregătească sufletul pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Biserica îndeamnă în această perioadă la fapte bune, sprijinirea celor nevoiași și evitarea exceselor.

Sfaturile despre post ale călugărului Arsenie Boca

Arsenie Boca (1910–1989), una dintre marile personalități ale ortodoxiei din România, a dus o viață austeră în care, potrivit foștilor săi apropiați, postul reprezenta un lucru esențial. În scrierile sale, călugărul trecut în rândul sfinților oferea câteva recomandări cu privire la ținerea postului.

„Mâncarea să fie de un singur fel, din bucate neînsemnate și care se găsesc fără bătaie de cap și pe care nu le poftește sufletul. Să mănânce în fiecare zi un fel, cu înfrânare. Vinul e folositor la bătrânețe, la neputință și la frig, și atunci puțin. Iar la tinerețe, la căldură și la sănătate, mai bună este apa, dar și aceasta puțină, căci setea e mai bună decât toate poftele trupești”, relata Arsenie Boca, citat în volumul „Cărarea Împărăției” (2007).

El îi sfătuia pe români să se roage mai mult în timpul postului dinaintea marilor sărbători, considerând acest lucru un remediu pentru boli și un ajutor sufletesc.

„Ochii văd lucrurile, mintea vede gândurile. Postul curățește ochiul, rugăciunea curățește mintea. Sfinții Părinți, cei de demult, au băgat de seamă că toate relele de la stomac încep; de aceea au zis o vorbă aspră, că postul este poarta și patrafirul este ușa (către Împărăția lui Dumnezeu). Cine nu se leapădă de carne și de grăsime repede va fi încolțit de mânie și de desfrânare, celelalte două laturi ale lăcomiei stomacului”, a fost unul dintre sfaturile date de Arsenie Boca.

Citește și: Sfaturile duhovnicului Arsenie Boca despre post. Dieta alimentară severă pe care și-a impus-o călugărul

Foștii apropiați ai călugărului relatau că acesta ținea posturi extrem de severe, iar în mâncarea pe care și-o prepara predominau legumele, în special morcovii tocați pe răzătoare.

„El mânca foarte puțin și numai legume, numai de post. Dormea jos, pe podele, și se ruga necontenit, stând ceasuri întregi în genunchi la rugăciune”, relata un fost apropiat al acestuia, într-o notă informativă dată Securității regimului comunist.

Posturile foarte severe și traiul auster într-o chilie din Munții Făgăraș, în primii ani de călugărie, au dus la îmbolnăvirea sa.

„A fost extremist, era riguros și exagerat în pretenții de viață curată, de post, de rugăciune, de înfrânare, de spiritualism. Construcția fizică puțin rezistentă: a fost întotdeauna slab, palid, anemic; s-a îmbolnăvit de piept. Medicii i-au interzis postul și i-au recomandat hrană și odihnă”, completa autorul informării.

Postul, un obicei de secole, îmbrățișat de români

Primele mențiuni despre respectarea acestei perioade de înfrânare alimentară și trupească provin din secolele IV–V și se refereau la perioada de post închinată în primul rând sărbătorii Nașterii Domnului.

Inițial, nu toți creștinii posteau în același mod și același număr de zile, însă din 1166, Sinodul local din Constantinopol a uniformizat durata acestui post în bisericile ortodoxe, hotărând ca toți credincioșii să postească timp de 40 de zile, începând cu data de 15 noiembrie.

De secole, românii au fost recunoscuți pentru religiozitatea cu care țineau posturile dinaintea marilor săbători. În secolul al XVIII-lea, savantul Ignaz von Born, afirma în jurnalul său din timpul călătoriilor în Ardeal, că românii nu aveau prea multă religie, dar respectau cu stricteţe posturile.

„Afară de posturile lor repetate care se întind aproape de jumătate de an şi care sunt atât de stricte că nu îndrăznesc să mănânce deloc nici carne, nici ouă, nici lapte, abia dacă mai au vreo idee şi de alte îndatoriri religioase. Dar, postul acesta, ei îl ţin cu atâta sfinţenie, încât nimic nu-i poate face să-l uşureze sau să-l întrerupă, chiar dacă nesocotesc toate celelalte legi divine sau umane. Un tâlhar nu-şi va îngădui să se înfrupte împotriva acestei abstinenţe şi nici nu-şi va dezmierda nevasta sau pe a altuia de teamă că Dumnezeu nu i-ar mai binecuvânta isprăvile sale”, scria omul de ştiinţă.

Francesco Griselini, un alt cărturar faimos din secolul al XVIII-lea, afirma că românii posteau cu mare străşnicie.

„Nu numai că se mulţumesc doar cu pâine, zarzavaturi şi legume, dar unii merg cu înfrânarea până acolo încât se depărtează în timpul postului de soţiile lor, ba chiar nici măcar nu lasă să li se sloboadă sânge oricât de grea ar fi boala care i-ar ameninţa. Ei beau totuşi vin, bere şi rachiu, uneori chiar până la exces, ceea ce are o influenţă aşa mare asupra sistemului nervos, încât le produce noaptea năduşeli, vise şi fel de fel de vedenii jalnice şi, la temperamente mai puţin rezistente, atrag după sine o slăbiciune din cele mai îngrozitoare”, informa italianul care a călătorit în Transilvania acelor vremuri.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
digi24.ro
image
Tragedie la o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de doi ani a murit după o anestezie
stirileprotv.ro
image
Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul conduce clasamentul
gandul.ro
image
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
mediafax.ro
image
Cât trebuie să plătească tinerii care vor să înoate alături de David Popovici. Anunțul făcut de marele campion
fanatik.ro
image
Arme nucleare americane din Germania ar putea fi relocate în România sau Polonia, spune un expert militar de top: „Cine trage primul, moare al doilea”
libertatea.ro
image
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Eternul Gino Iorgulescu, de neclintit » Surprize uriașe: doar două echipe i s-au opus! Granzii, „domesticiți” de șeful LPF
gsp.ro
image
Imagini neverosimile: Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest golănesc! A urmat un întreg "show"
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
antena3.ro
image
10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor. Preţul creşte aproape zilnic
observatornews.ro
image
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Minivacanţă de sărbători: câte zile libere vor avea românii de Crăciun şi începutul anului 2026
playtech.ro
image
Ce afaceri are cel mai nou deputat PSD ajuns în Parlament. Contracte de milioane de lei cu statul pentru Vasilică Priceputu
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Ies la lumină detalii surprinzătoare despre deflagrația de la blocul din Balș. Majoritatea locatarilor foloseau butelii, chiar dacă erau racordați la rețeaua de gaz
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
SE ÎNTÂMPLĂ ACUM cu Dr. Flavia Groșan. Este adevărat. Medicii au confirmat, în urmă cu puțin timp
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, veste SUPERBĂ. Artista este cum nu se poate mai fericită! Toate vedetele și toți fanii i-au felicitat pe ea și pe soțul ei
romaniatv.net
image
Sprijin pentru mii de familii din România. Ministerul Muncii anunță că vin banii de la Uniunea Europeană
mediaflux.ro
image
Eternul Gino Iorgulescu, de neclintit » Surprize uriașe: doar două echipe i s-au opus! Granzii, „domesticiți” de șeful LPF
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”
click.ro
image
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
click.ro
image
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
Jack Osbourne, Kelly Osbourne, Sharon Osbourne la înmormântarea lui Ozzy Osbourne foto Profimedia jpg
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”

OK! Magazine

image
Cum a rupt Prințesa Charlotte un „blestem istoric regal”. Fiica mijlocie a lui William are un rol cheie

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor