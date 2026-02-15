SUA cataloghează „tulburător” raportul prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe Aleksei Navalnîi

Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a catalogat ca „tulburător” raportul a cinci țări europene prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe criticul Kremlinului Aleksei Navalnîi folosind o toxină extrasă de la o specie otrăvitoare de broască.

„Este un raport tulburător. Suntem la curent cu cazul domnului Navalnîi și în mod sigur nu avem niciun motiv să-l punem la îndoială”, a declarat Marco Rubio, într-o conferință de presă susținută la Bratislava, scrie Reuters.

Întrebat de ce Statele Unite nu figurează printre țările semnatare ale raportului, Rubio a precizat că a fost un demers inițiat de Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Suedia.

„Aceste țări au ajuns la această concluzie. Ele au coordonant demersul. Asta nu înseamnă că nu suntem de acord cu concluziile, numai că nu a fost demersul nostru. Uneori, țările își fac treaba în funcție de informațiile pe care le-au obținut. Nu contestăm și nu intrăm într-o dispută cu aceste țări pe tema asta. Însă a fost raportul lor”, mai spus oficialul de la Washington.

Opozantul rus Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 în circumstanțe neclare într-o închisoare din Siberia, a fost „otrăvit” cu o „toxină rară” – epibatidină – de către Moscova, potrivit unei anchete desfășurate de cinci țări europene, printre care Marea Britanie, și ale cărei concluzii au fost dezvăluite sâmbătă de Londra, relatează AFP.

„Știm că statul rus a folosit această toxină letală pentru a-l viza pe Navalnîi, de teama opoziției sale”, afirmă Ministerul britanic de Externe într-un comunicat emis alături de Suedia, Franța, Olanda și Germania, în contextul apropierii datei ce marchează doi ani de la moartea ferventului critic al președintelui rus Vladimir Putin.

Aleksei Navalnîi a murit pe 16 februarie 2024, la vârsta de 47 de ani, într-o închisoare rusă de la Cercul Polar Arctic, lipsind opoziția de cel mai carismatic și popular lider.

„Marea Britanie, Suedia, Franţa, Germania şi Olanda sunt convinse că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală”, acuză cele cinci ţări în această declarație comună, care a fost transmisă în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen.

Londra anunţă, în plus, că va sesiza cazul acestei otrăviri la Organizaţia pentru interzicerea armelor chimice (OIAC), „ca încălcare flagrantă de către Rusia” a convenţiei sale şi a făcut apel la Moscova „să înceteze imediat această activitate periculoasă”.

Foreign Office explică faptul că „o muncă colaborativă şi constantă a confirmat, prin analize de laborator, că toxina mortală prezentă în pielea unei specii de broască din Ecuador (epibatidină) a fost găsită în eşantioane prelevate de pe cadavrul lui Aleksei Navalnîi”.

Cele cinci țări subliniază că această toxină „foarte probabil i-a provocat moartea”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins afirmaţiile potrivit cărora Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă derivată din broaşte, catalogându-le drept propagandă occidentală.