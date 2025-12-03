Ipostaza neobișnuită în care a fost surprinsă o femeie care înota într-o piscină: „Cel mai distopic lucru pe care l-am văzut”

Un videoclip filmat la piscina Bondi Icebergs din Sydney a devenit viral după ce o înotătoare a fost surprinsă într-o ipostază neașteptată, care i-a contrariat pe mulţi.

O scenă inedită filmată la Bondi Icebergs, celebra piscină oceanică din estul orașului Sydney, a devenit virală în weekend, după ce o femeie a fost surprinsă înotând pe spate în timp ce își folosea telefonul mobil.

În videoclip, femeia pare să dea scroll pe ecran, folosindu-și doar picioarele pentru a se deplasa pe culoar.

La un moment dat, ea întoarce telefonul și îl ține la distanță, gest care sugerează că ar putea încerca să facă o fotografie sau o filmare.

Clipul a fost distribuit de contul de Instagram al lui Brown Cardigan, care şi-a însoțit imaginile de o descriere sarcastică: „Bine că oamenii trăiesc momentul, își maximizează timpul pe ecran, nu sunt niciodată offline și împărtășesc fiecare minut posibil din viața lor”.

Reacțiile internauților au fost imediate.

Un utilizator a scris: „Nu mai avem cale de întoarcere ca specie”.

Altul a comentat scurt: „Numai la Bondi”.

„Poate cel mai distopic lucru pe care l-am văzut vreodată”, a scris un bărbat.

„POV: ești dependent de telefon, dar și de viața la plajă”, a comentat altcineva.

Deși cele mai multe comentarii au fost ironice, au fost şi câteva persoane ceva mai indulgente, care au sugerat că poate femeia „își documenta vizita într-o destinaţie australiană celebră” sau poate făcea „un tutorial pentru un curs de înot”.

Avertismentul specialiştilor

Cu toate acestea, imaginile inedite aduc din nou în discuție problema dependenței de smartphone-uri în Australia. Potrivit agenției SEO RedSearch, australienii petrec în medie peste șase ore pe zi pe telefoanele mobile. Aproape trei sferturi dintre ei verifică rețelele sociale imediat după ce se trezesc, iar 80% fac acest lucru înainte de culcare, notează DailyMail.



Cercetători de la Universitatea din Queensland au arătat că utilizarea pentru un timp îndelungat a telefoanelor are efecte negative ample asupra somnului, concentrării și nivelului de stres.

„Devenim produsul voluntar al economiei atenției, dar nu cred că suntem mai câștigați în această economie, chiar dacă suntem mai informați și hiperconectați la tot ce se întâmplă în lume”, spune dr. Eric Lim, lector la Universitatea din New South Wales.

„Devine un cerc vicios: cu cât suntem mai conectați, cu atât avem nevoie ca aceste aplicații să ne ofere conținut mereu nou, care să ne țină captivi în dopamina pe care o produc”, a explicat el faptul că mecanismul este, practic, unul autoalimentat.

Dr. Lim a analizat inclusiv fenomenul „nomofobiei”, definit ca anxietatea resimțită în lipsa telefonului mobil, un fenomen în creștere.

„Studiile au arătat că tinerii între 18 și 24 de ani dezvoltă nomofobie mai des decât alte categorii de vârstă”, a avertizat specialistul, adăugând că tot mai mulți copii mici ajung să folosească telefoanele drept surogate pentru atenția părinţilor.