search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ipostaza neobișnuită în care a fost surprinsă o femeie care înota într-o piscină: „Cel mai distopic lucru pe care l-am văzut”

0
0
Publicat:

Un videoclip filmat la piscina Bondi Icebergs din Sydney a devenit viral după ce o înotătoare a fost surprinsă într-o ipostază neașteptată, care i-a contrariat pe mulţi.

O scenă inedită filmată la Bondi Icebergs, celebra piscină oceanică din estul orașului Sydney, a devenit virală în weekend, după ce o femeie a fost surprinsă înotând pe spate în timp ce își folosea telefonul mobil.

În videoclip, femeia pare să dea scroll pe ecran, folosindu-și doar picioarele pentru a se deplasa pe culoar.

La un moment dat, ea întoarce telefonul și îl ține la distanță, gest care sugerează că ar putea încerca să facă o fotografie sau o filmare.

Clipul a fost distribuit de contul de Instagram al lui Brown Cardigan, care şi-a însoțit imaginile de o descriere sarcastică: „Bine că oamenii trăiesc momentul, își maximizează timpul pe ecran, nu sunt niciodată offline și împărtășesc fiecare minut posibil din viața lor”.

Reacțiile internauților au fost imediate.

Un utilizator a scris: „Nu mai avem cale de întoarcere ca specie”.

Altul a comentat scurt: „Numai la Bondi”.

 „Poate cel mai distopic lucru pe care l-am văzut vreodată”, a scris un bărbat.

„POV: ești dependent de telefon, dar și de viața la plajă”, a comentat altcineva.

Deși cele mai multe comentarii au fost ironice, au fost şi câteva persoane ceva mai indulgente, care au sugerat că poate femeia „își documenta vizita într-o destinaţie australiană celebră” sau poate făcea „un tutorial pentru un curs de înot”.

Avertismentul specialiştilor

Cu toate acestea, imaginile inedite aduc din nou în discuție problema dependenței de smartphone-uri în Australia. Potrivit agenției SEO RedSearch, australienii petrec în medie peste șase ore pe zi pe telefoanele mobile. Aproape trei sferturi dintre ei verifică rețelele sociale imediat după ce se trezesc, iar 80% fac acest lucru înainte de culcare, notează DailyMail.

Cercetători de la Universitatea din Queensland au arătat că utilizarea pentru un timp îndelungat a telefoanelor are efecte negative ample asupra somnului, concentrării și nivelului de stres.

„Devenim produsul voluntar al economiei atenției, dar nu cred că suntem mai câștigați în această economie, chiar dacă suntem mai informați și hiperconectați la tot ce se întâmplă în lume”, spune dr. Eric Lim, lector la Universitatea din New South Wales.

„Devine un cerc vicios: cu cât suntem mai conectați, cu atât avem nevoie ca aceste aplicații să ne ofere conținut mereu nou, care să ne țină captivi în dopamina pe care o produc”, a explicat el faptul că mecanismul este, practic, unul autoalimentat.

Dr. Lim a analizat inclusiv fenomenul „nomofobiei”, definit ca anxietatea resimțită în lipsa telefonului mobil, un fenomen în creștere.

„Studiile au arătat că tinerii între 18 și 24 de ani dezvoltă nomofobie mai des decât alte categorii de vârstă”, a avertizat specialistul, adăugând că tot mai mulți copii mici ajung să folosească telefoanele drept surogate pentru atenția părinţilor.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
stirileprotv.ro
image
Cum să strângi 6.400 de euro pentru copilul tău, fără să plătești impozit. Puțini știu de acest instrument de economisire
gandul.ro
image
Studiu alarmant privind efectele telefoanelor asupra copiilor. Un medic român are trei sfaturi pentru părinți
mediafax.ro
image
Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București 2025. Ascensiune, realizări în Sectorul 6 și planuri pentru Capitală
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
libertatea.ro
image
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
FOTO Încep lucrările: ”Va fi primul din România”. Se plătesc 100.000.000€
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
antena3.ro
image
Ce surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine votează
observatornews.ro
image
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Este bine să lași încălzirea oprită când pleci de acasă? Ce spun tehnicienii despre centralele moderne
playtech.ro
image
Cel mai negru scenariu în criza de apă din Prahova, după scandalul dintre Diana Buzoianu, Apele Române și ESZ: „Suntem cu arma la picior”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Plus 30.000.000€ pentru Dan Șucu! Cum dă lovitura milionarul român
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O erupție solară ar putea crea aurore boreale pe cerul Europei. Zonele în care ar putea fi vizibil fenomenul
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Nu mai e niciun dubiu. Carourile sunt hitul iernii în moda regală. După isteria costumului alb, reginele și prințesele aleg cadrilat

Click! Pentru femei

image
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!