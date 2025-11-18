Video Filmare virală cu un nuntaș care a plecat pe targă de la petrecere: „Măcar a rămas cu banii în buzunar/ Dansul pinguinului e istorie!”

Un moment inedit a avut loc la o nuntă recentă, iar videoclipul postat pe TikTok de a devenit rapid viral. În imaginile filmate se vede cum un nuntaș a fost nevoit să părăsească petrecerea pe targă, după ce i-ar fi sărit rotula.

„Așa se pleacă de la o nuntă. Update situație: băiatului i-a sărit rotula, acesta a reușit să o pună singur la loc, dar tot a fost nevoit să fie preluat de ambulanță și dus la urgențe. Noi îl aplaudăm pentru a-l susține și a-l încuraja”, a scris yustin009, autorul postării.

Videoclipul a devenit viral în scurt timp, iar internauții nu au întârziat să comenteze. Unii au glumit pe seama incidentului, alții au admirat curajul bărbatului.

„Hai că a apărut ceva nou! Dansul pinguinului e istorie! La modă: dansul cu targa”, a scris un internaut.

„Alo, alo… ați uitat de plic, a rămas gol pe masă… întoarceți targa, vă rog! Glumesc, sper să fie bine!”, a spus alt internaut.

„Nu mai plec de aici, doar cu picioarele înainte!”, a adăugat altul.

„A reușit! Merge și la bal și la spital!”, a spus alticineva.

„Măcar a rămas cu banii în buzunar!”, a comentat un utilizator

„A fost dedicație: uite așa aș vrea să mor”, a spus alt internaut.

„A rămas cu cinstea în buzunar...multă sănătate”, a scris altă persoană.

„De la prea multe sarmale”, a glumit un internaut.

„A plecat omul și în aplauze, sătul și cu banii in buzunar. Bună rău combinația, parcă imi vine și mie să îl aplaud”, a mai spus un internaut.