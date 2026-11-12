 Șeful Nvidia demisionează după dezvăluirile despre două relații extraconjugale. Cine preia conducerea gigantului de 4.000 de miliarde de dolari | adevarul.ro
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Șeful Nvidia demisionează după dezvăluirile despre două relații extraconjugale. Cine preia conducerea gigantului de 4.000 de miliarde de dolari

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Cofondatorul gigantului american de cipuri a demisionat cu efect imediat din funcțiile de președinte și director general Nvidia, după ce au apărut informații despre două relații extraconjugale.

Jensen Huang şi-a anunţat demisia din fruntea Nvidia.
Jensen Huang şi-a anunţat demisia din fruntea Nvidia. Foto: DW News

După mai bine de trei decenii în care a condus compania pe care a fondat-o, Jensen Huang pleacă din fruntea Nvidia într-un moment dificil pentru gigantul tehnologic. Consiliul de administrație a anunțat joi, 12 noiembrie, că directorul general și-a dat demisia din funcțiile de președinte, CEO și membru al consiliului, decizia intrând în vigoare imediat.

Anunțul vine după câteva zile de dezvăluiri despre viața personală a lui Huang, dar și după declanșarea unei investigații interne privind relația sa cu o femeie de afaceri suspectată de legături cu serviciile de informații chineze. Situația s-a complicat miercuri, 11 noiembrie, când presa americană a relatat despre o a doua relație, cu o angajată a companiei.

Nvidia nu a indicat însă scandalul drept motiv al demisiei. În comunicatul oficial, consiliul de administrație a evitat orice referire la acuzații și a transmis un mesaj de apreciere pentru contribuția lui Huang la dezvoltarea companiei. Membrii boardului au descris aportul său drept „profund” și i-au mulțumit pentru ceea ce a făcut atât pentru Nvidia, cât și pentru întreaga industrie tehnologică, notează The Guardian.

Conducerea interimară va fi preluată de Colette Kress, directoarea financiară a companiei, care își va păstra și această funcție până la desemnarea unui succesor permanent.

Consiliul a anunțat că va lua în calcul atât candidați din interiorul Nvidia, cât și din afara companiei. Totodată, Harvey C. Jones a fost numit primul președinte al consiliului de administrație din istoria firmei.

A construit un gigant de peste 4.000 de miliarde de dolari

Jensen Huang a fondat Nvidia în 1993 și a transformat-o, în peste 33 de ani, într-unul dintre cei mai importanți jucători ai industriei tehnologice. Compania produce procesoare avansate folosite pentru antrenarea și funcționarea modelelor de inteligență artificială, iar tehnologia sa este utilizată de firme precum OpenAI și Anthropic.

Nvidia are o valoare de piață de peste 4.000 de miliarde de dolari și ocupă un loc central în competiția tehnologică dintre Statele Unite și China. Produsele sale au devenit esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, iar Huang a fost unul dintre cei mai vizibili susținători ai acestei industrii.

Potrivit datelor citate de The Guardian, Huang deține peste 870 de milioane de acțiuni Nvidia, echivalentul a aproximativ 3,6% din companie. Averea sa era estimată la 145 de miliarde de dolari, ceea ce îl plasa pe locul al 13-lea în clasamentul celor mai bogați oameni ai lumii.

Plecarea sa reprezintă o schimbare majoră pentru companie, mai ales că Jensen Huang avea un control neobișnuit de extins asupra activității acesteia, cu zeci de directori care îi raportau direct.

Deocamdată, Nvidia mizează pe echipa de conducere existentă și pe Colette Kress pentru a asigura continuitatea operațiunilor, în timp ce caută un nou director general.

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