Greșeala pe care o fac mulți șoferi când parchează. Când devine depășirea marcajului o problemă

Parcările sunt o provocare în majoritatea orașelor medii și mari din România, fie din cauza locurilor limitate amenajate de primării, fie din cauza felului în care unii șoferi aleg să parcheze. O astfel de situația a stârnit controverse pe rețelele sociale.

Foto: daniel zontea/facebook

Lipsa locurilor de parcare reprezintă o problemă majoră și cronică în România, în special în marile orașe, unde numărul autoturismelor depășește cu mult infrastructura disponibilă. De exemplu, la nivel național existau peste 1,35 milioane de locuri de parcare publice, un număr insuficient față de parcul auto în continuă creștere. Adică în jur de 11,2 milioane de autoturisme înmatriculate.

Din cauza lipsei de spațiu, mulți șoferi ajung să parcheze ilegal pe trotuare sau în zone interzise. Astfel de situații sunt de multe ori semnalizate de internauți pe rețelele sociale. De exemplu, o postare făcută de cunoscutul polițist rutier Daniel Zontea indică o situație care poate ridica controverse. Este vorba despre o mașină parcată pe un loc amenajat, dar care totuși depășește cu partea din spate cam jumătate din trotuar, făcând dificilă deplasarea pietonilor. Postarea a stârnit numeroase discuții în rândul utilizatorilor rețelei sociale.

„Este parcată corect?”

Totul a plecat de la o postare făcută de polițistul Daniel Zontea. Este vorba despre o imagine cu un autoturism parcat cu spatele pe un loc amenajat. În spatele locului de parcare respectiv se află o porțiune de trotuar, destul de îngustă. Mașina cu pricina este de tip break, dar cu partea din spate mai lungă, iar șoferul a parcat-o cu roțile din spate lipite de bordură.

Asta înseamnă că spatele mașinii ocupă cam jumătate din trotuarul lat de aproximativ 1,5 metri. În completarea imaginii, polițistul pune o întrebare, dar anticipează și discuția care va împărți internauții în două tabere. „Este parcată corect? Unii vor spune da – autoturismul este parcat pe un loc special amenajat. Alții vor spune nu – o parte din trotuar a fost ocupată, iar pietonilor le-a fost luat din spațiul de circulație. Așadar, vor apărea două tabere: una care va susține că «Nu are roțile pe trotuar, deci nu e nicio problemă!» și cealaltă care spune că «De vreme ce a ocupat trotuarul, e parcare ilegală!»”, precizează polițistul în postare.

„Locurile de parcare nu au un standard... este o realitate”

Și într-adevăr părerile au apărut la foc automat. Și exact pe același tipar. Unii șoferi spun că parcarea este făcută corect și că, de fapt, cei care au greșit sunt administratorii drumului sau autoritățile locale că nu amenajează trotuare sau parcări adecvate, pentru a nu fi probleme de felul celei semnalizate în imagine. Alții, în schimb, spun că trotuarul nu trebuie ocupat chiar și în aceste condiții și că autoturismul putea fi dat puțin mai în față pentru a elibera cât mai mult din trotuar. Cei mai mulți acuză faptul că în orașele mari, din cauza faptului că este o criză cronică de locuri de parcare, nu există dimensiuni standard ale acestora, iar unii cu mașini mai voluminoase riscă să aibă probleme.

„Dacă ar fi strict după litera legii și dacă oglinda îți intră peste trotuar ești pasibil de amendă... penibil. Locurile de parcare nu au un standard... este o realitate. Nici la lungime, nici la lățime. Administratorii, din dorința de a câștiga mai multe locuri sau de a forța parcări unde spațiul este mic, fac trasajele aleatoriu. Spre exemplu, în sectorul 3, pe o alee laterală cu parcare laterală sunt cel puțin 3 lungimi de parcări, iar lățimea semnelor nu poate fi respectată nici dacă lipesc cauciucurile de bordură... ca să nu mai spun că intrarea și ieșirea din parcare o faci de multe ori greu, dintr-o singură mișcare. În multe zone înguste preferi să te retragi decât să te trezești cu mașina zgâriată sau lovită. Acolo unde era important să nu intri în trotuar (fiind prea îngust) puteau monta limitatoare de cauciuc”, precizează un internaut.

Alt cetățean care a comentat la această postare susține același punct de vedere, cu exemplul autoturismului propriu. „Când parcările vor avea 2,50 metri lățime și 5,00 metri lungime, conform reglementărilor, nu vom mai avea astfel de situații. Bucureștiul este plin de parcări mai scurte. Dacă parchezi la limita trotuarului, rămâi cu botul în stradă. Mașina mea are 4,5 metri și depășește locul de parcare cu aproximativ 10 cm, loc plătit și marcat de primărie”, precizează acesta.

Este însă contrazis de un alt utilizator al rețelei sociale. „Dacă lățimea parcării ar fi avut 2,5 m, rezultau mai puține locuri de parcare și chiar tu, probabil, ai fi rămas fără. Ți-ar fi convenit? Posibil că acum ai fi comentat că sunt prea late locurile de parcare”.

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Sunt și oameni care fac apel la înțelegere din partea tuturor, a șoferilor și a pietonilor, mai ales în contextul în care este criză de locuri de parcare. „Chiar nu se poate să fii înțelegător cu un om când e așa? Cu ce naiba treci pe trotuare, cu camionul, de nu ai loc? O persoană, chiar și cu un cărucior cu copil, are loc lejer pe acolo”, spune un altul.

„Lipsa educației”

De cealaltă parte sunt destui șoferi care spun că parcarea nu este deloc corectă și că șoferul respectiv ar fi trebuit să dea mașina puțin mai în față pentru a elibera trotuarul. „Lipsa educației. În cazul de față și cea rutieră. Dar sunt mulți șoferi care nu cunosc nici 5-10% din legislația rutieră”, spune un internaut.

Un altul face precizarea că în țările occidentale există limitatoare din cauciuc care nu te lasă să ajungi cu spatele mașinii pe trotuar. „În țările civilizate sunt montate limitatoare din cauciuc sau metal cauciucat, care opresc mașina înainte de a depăși nivelul trotuarului”, precizează acesta. În plus, sunt și cei care precizează că în străinătate amenzile sunt usturătoare în astfel de cazuri.

„N-ai loc, o parchezi în altă parte. Nu mă obligi pe mine să cobor pe carosabil cu căruciorul (cu bebe, cu marfă sau de handicap) doar pentru că tu ai mașină de 5 m lungime. E fix problema ta. «Dincolo» se plătesc amenzi usturătoare pentru o astfel de «greșeală minoră»”.

Un alt utilizator de cont pe respectiva platformă socială precizează de asemenea: „Orice vehicul, pentru a fi parcat corect, regulamentar, trebuie să se încadreze în limitele locului de parcare amenajat”.

„Acum hai să lămurim lucrurile, fără să ne ascundem pe «după borduri»”

În postare, polițistul Daniel Zontea lămurește totuși situația. Acesta precizează că nu este permis prin lege, sub nicio formă, să ocupi trotuarul decât în zonele special amenajate în acest sens. „Acum hai să lămurim lucrurile, fără să ne ascundem pe «după borduri». Partea bună e că mașina a fost poziționată pe un loc de parcare amenajat. Partea proastă însă este că modul în care a fost parcată afectează spațiul destinat circulației pietonilor, iar aici mergem la textul de lege care ne spune că ocuparea trotuarului cu un vehicul este permisă numai în zonele în care administratorul drumului a amenajat spații destinate opririi sau staționării, marcate și semnalizate corespunzător. Prin urmare, nu trebuie să ai roțile mașinii urcate pe trotuar ca să ocupi, de fapt, din spațiul pietonilor, ci este suficient ca o parte din vehiculul tău să depășească limitele locului de parcare. Imaginați-vă aceeași situație, dar în locul autoturismului poziționați un autobuz, parcat cu roata din față până la bordură. Ar mai spune cineva că este totul în regulă doar pentru că roțile nu sunt pe trotuar?”, precizează Zontea în postare.

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În plus, lămurește pentru „Adevărul” și partea cu mașina mai lungă decât locul de parcare. „Parcarea sau, după caz, staționarea unui vehicul se realizează pe spațiile special amenajate și destinate categoriei respective de vehicul. Parcările pentru autoturisme au un standard și majoritatea vehiculelor din categoria lor se încadrează, prin volumul pe care îl au, pe acestea. Prin postarea pe care am făcut-o, am vrut să scot în evidență că ai putea da în spate până ce se oprește roata în bordură, însă asta nu trebuie să lipsească de dreptul de a circula un alt participant la trafic, cum ar fi pietonul în cazul dat”, spune Daniel Zontea.

Foto: cristian gheorghe/facebook

În plus, un alt internaut a postat același autoturism într-o imagine de ansamblu, demonstrând faptul că ar fi avut loc suficient să o parcheze puțin mai în față, fără a afecta trotuarul.