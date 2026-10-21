 „Scumpă parcarea de 5 lei când ai mașină de 300.000 de euro!” Reacțiile românilor la un Lamborghini lăsat pe trotuar în București | adevarul.ro
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„Scumpă parcarea de 5 lei când ai mașină de 300.000 de euro!” Reacțiile românilor la un Lamborghini lăsat pe trotuar în București

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O fotografie cu un Lamborghini estimat la 300.000 de euro, parcat neregulamentar în București a stârnit o dezbatere aprinsă. Mulți români au ironizat situația, făcând referire la tariful de cinci lei pe oră pentru parcare în zonă.

Lamborghini parcat pe trotuar.
Lamborghini parcat pe trotuar. Foto: Reddit

Sute de români au reacționat la fotografia unui Lamborghini Urus Mansory galben, parcat pe trotuarul de lângă Dâmbovița, în București. Autorul postării a estimat prețul mașinii la aproximativ 300.000 de euro.

„Scumpă parcarea, 5 lei ora când ai mașină de 300.000 de euro”, a notat acesta. 

Gestul șoferului, taxat pe rețelele de socializare

Mulți români cred că amenzile fixe nu îi descurajează pe șoferii care își permit mașini foarte scumpe.

„Nu-i interesează o amendă de 300-500 de lei, «la valoarea lor». La fel cum se întâmplă și pe Magheru, de merg pe banda pentru autobuz, sunt filmați, primesc 500-700 de lei amendă, nu le pasă, ajung unde vor să ajungă conducând ilegal. Românul de rând suferă la o amendă de genul ăsta, «șefii la bolizi» nu”, a scris un român.

Altul s-a întrebat dacă sancțiunile ar trebui calculate în funcție de veniturile șoferilor.

„Sunt curios dacă ANAF ar fi funcționat, băiatul ăsta ar fi mai avut mașina asta? În plus de asta, cum ar fi arătat oare societatea noastră dacă și amenzile ar fi fost direct proporționale cu venitul?”, a adăugat acesta.

Ideea a fost continuată de un utilizator care a propus amenzi procentuale.

„Și o simplă amendă fixă de parcare este o minune când se dă”, a adăugat altcineva.

Un român a susținut că, în Finlanda, amenzile pot fi calculate în funcție de venit și a amintit cazul unui șofer sancționat cu 121.000 de euro pentru depășirea limitei de viteză cu 30 de kilometri pe oră. El a adăugat însă că aplicarea unui astfel de sistem în România ar ridica probleme, întrucât unii și-ar putea ascunde veniturile.

Altcineva a susținut însă că sancțiunile ar trebui înăsprite abia după îmbunătățirea infrastructurii rutiere.

„La cum arată multe intersecții la noi, la cum sunt șterse marcajele sau inexistente, la cum sunt semnele pitite prin pomi și așa mai departe, e greu, foarte greu să nu faci mici greșeli prin trafic. Eu sunt pentru să umflăm amenzile puternic. Dar întâi ar trebui să avem o infrastructură rutieră pe măsură, care să te ajute, nu să te încurce. Dacă tai linia continuă să evit o groapă în care rup mașina, merit 3.000 de lei amendă și permisul luat? Nu cred”, a afirmat acesta.

Autorul postării a cerut sancțiuni mai ferme pentru șoferii care parchează neregulamentar.

„Dacă le-ar fi repede luată și tractată mașina, n-ar mai face asta. Și dacă ar tot repeta golănia, să fie o amendă care să tot crească usturător, ajungând chiar până la confiscarea mașinii pentru o perioadă”, a completat acesta.

Aglomerația din București, amintită de localnici

Unii localnici susțin că în zona respectivă este greu de găsit un loc de parcare cu plată.

„A parcat ca un bou? Clar. Stau în zonă și știu mașina, că e frumoasă rău. În general, omul parchează cu plată în față la Bulandra. Dacă nu ai locuri în zona Grădina cu Cai/Plevnei, e foarte greu aici. Nu e o scuză ce zic eu, încercam să vă explic că omul cred că a făcut-o de nevoie”, a afirmat acesta. A adăugat că și el parcase în același loc cu doi ani în urmă, după ce nu găsise altă variantă.

„Există. Nu e? Parchezi mai departe și mergi, de asta ai două mâini și două picioare, să le folosești. Sedentarismul nu scuză nesimțirea”, i-a răspuns autorul postării.

Acesta a adăugat că locuiește în zonă și că a văzut mașina parcată și în alte locuri nepermise, inclusiv pe două locuri. Pe strada Plevnei, a spus el, observase câteva locuri libere.

Alți români au ironizat contrastul dintre valoarea estimată a mașinii și costul parcării.

„Dacă a dat 300.000 de euro pe o mașină, de unde să mai aibă bani de parcare? Cel mult un parizer”, a scris un utilizator.

Altul a glumit că șoferul ar face economii pentru a-și permite o asemenea mașină.

„O amendă pe zi ține nesimțirea departe!”, a scris un alt comentator.

„A fentat-o și azi, +5 lei la portofel”, a adăugat altcineva. 

Unii utilizatori au cerut ridicarea mașinii sau blocarea roților, în timp ce alții s-au plâns de lipsa parcărilor din București și de măsurile insuficiente luate de autorități în astfel de situații.

„Eu dau vina pe cei care ar trebui să se ocupe de eficientizarea și fluidizarea traficului. Nicăieri în UE n-am văzut un oraș la fel de aglomerat ca Bucureștiul”, a concluzionat alt localnic.

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