Google şi-a anunţat angajaţii să rămână acasă, după ce ploșnițele au invadat luxosul sediu din New York

Sediul Google din cartierul Chelsea, New York, evaluat la peste 2 miliarde de dolari, a fost evacuat temporar după descoperirea unei invazii de ploșnițe.

Sediul gigantului tehnologic Google din cartierul Chelsea, a cărui amenajare a costat aproximativ 2,1 miliarde de dolari, a fost evacuat duminică, 19 octombrie, după ce au fost descoperite „dovezi credibile” ale prezenței ploşniţelor.

Incidentul a fost confirmat printr-un e-mail intern trimis angajaților din partea echipei de mediu, sănătate și siguranță a companiei, care i-a sfătuit să lucreze de acasă până la finalizarea dezinsecției.

Potrivit publicației The Independent, specialiștii în combaterea dăunătorilor au lucrat toată noaptea de duminică pentru a elimina focarul, iar luni dimineață, Google a anunțat că birourile au fost tratate și că angajații pot reveni în siguranță. În paralel, au fost făcute verificări și la noile birouri din Hudson Square, pentru a preveni o eventuală răspândire.

Deși incidentul a stârnit ironii în mediul online -„Google ar avea nevoie de un antivirus… pentru ploșnițe”, au glumit jurnaliștii britanici - problema nu este una singulară în metropola americană, New York-ul confruntându-se de ani buni cu invazii repetate de ploşniţe în clădiri de birouri, hoteluri și magazine de lux.

În ultimii ani, New York Times (2019), Wall Street Journal (2010), Victoria’s Secret și Waldorf Astoria s-au numărat printre victimele acestor „invazii urbane”. Nici pentru Google nu este prima experiență de acest fel, compania confruntându-se cu o invazie de ploşniţe similară în 2010.

Surse apropiate au sugerat că focarul ar putea fi legat de animalele de pluș de mari dimensiuni din decorul campusului Chelsea, însă această ipoteză nu a fost confirmată oficial.

Sediul Google, una dintre cele mai moderne din Manhattan, a fost ridicată pe locul unui fost terminal feroviar din anii ’30 și simbolizează investiția masivă a gigantului tehnologic în extinderea sa urbană. Până în prezent, compania nu a emis un comunicat oficial despre incident, însă potrivit presei americane, situația este acum sub control.