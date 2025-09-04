search
Joi, 4 Septembrie 2025
A „picat" Google. Servicii întrerupte pentru utilizatorii din Europa de Est, inclusiv din România

Publicat:

Utilizatori din mai multe țări din Europa de Est au raportat o întrerupere semnificativă și continuă a serviciilor Google, provocând perturbări pe scară largă atât în ​​muncă, cât și în viața de zi cu zi. Sunt afectate platformele YouTube, Google Maps sau Gmail.

A căzut google FOTO: Adevărul
A căzut google FOTO: Adevărul

Serviciile oferite de Google au suferit o pană joi dimineața, probleme fiind raportate în mai multe țări, inclusiv România. În afară de motorul de căutare Google, este afectat de asemenea serviciul Gmail și YouTube, platforma video deținută de companie.

De asemenea, au fost semnalate probleme și la Vodafone în România, după ce clienți din mai multe orașe ale țării au semnalat astăzi dificultăți în utilizarea serviciilor de date mobile. Printre problemele raportate se numără lipsa conexiunii la internet, semnal instabil sau întreruperi temporare ale traficului de date.

Guvernul Turciei a fost primul care a comentat situația joi dimineața, ministrul adjunct pentru telecomunicații Fatih Sayan afirmând că serviciile Google sunt indisponibile în țară și că autoritatea de monitorizare cibernetică cerut explicații companiei.

El a publicat și o hartă despre care afirmă că arată amploarea problemelor în Turcia și alte țări europene.

DownDetector, cel mai cunoscut site care monitorizează în timp real funcționarea mai multor site-uri și platforme online, arată că în România utilizatorii au început să raporteze probleme cu motorul de căutare al Google în jurul orei 10:20.

Aceeași situație e valabilă și pentru alte țări, deși amploarea problemelor și numărul țărilor afectate nu este deocamdată clară.

Utilizatorii care încearcă să acceseze google.com sau google.ro, paginile motorului de căutare, primesc o eroare care le spune că „acest site este inaccesibil”.

Ultima oară când Google a suferit o pană majoră a fost în august 2022, când au căzut Google Search, Maps, Drive și YouTube. Gmail nu a fost afectat de pana de atunci.

