Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
Cum ar putea arăta omul sedentar mediu până în 2050: Ochi înfundați în orbite și „gât tehnologic”

Publicat:
Ultima actualizare:

Echipa din spatele aplicației WeWard, ce promovează mersul pe jos, a atras atenția asupra pericolului sedentarismului excesiv din ziua de azi. Ei au creat un model grotesc, Sam, pentru a ilustra cum ar putea arăta omul sedentar mediu până în 2050, relatează Daily Mail.

image

Experții au avertizat asupra unei  adevărate „epidemii de inactivitate”, pe măsură ce stilul de viață devine din ce în ce mai sedentar, iar oamenii fac mai puțină mișcare.

În ziua de azi, este la îndemâna oricui să comande mâncare, să organizeze întâlniri de lucru în confortul propriei locuințe și să se conecteze cu prietenii de la distanță. Dar această comoditate are un preț.

În timp, un stil de viață sedentar devine periculos, așa cum o ilustrează imaginea lui Sam, o reprezentare a omului sedentar mediu din viitor: ochi înfundați în orbite, picioare umflate și așa-numitul gât tehnologic, specific celor care stau aplecați vreme îndelungată asupra ecranelor.

image

„Dacă sunteți în căutarea a ceva înfricoșător de Halloween, opriți-vă să reflectați la cum ar putea fi viitorul nostru dacă vom continua să punem confortul mai presus de o porție de mișcare zilnică. Susținut de cercetări medicale, Sam ilustrează impactul fizic pe termen lung și riscurile pentru sănătate rezultate dintr-ul stil de viață definit de mobilitate limitată, utilizarea excesivă a ecranelor și obiceiuri bazate pe confort”, a scris WeWard într-o postare pe blog.

Compania a folosit modelul– creat cu ajutorul inteligenței artificiale – pentru a arăta cum ar arăta personalități celebre precum Brad Pitt, Oprah Winfrey și Meryl Streep.

Dar dincolo de natura grotescă a aspectului fizic, și problemele de sănătate ar fi pe măsură.

Creșterea în greutate și mai multă grăsime corporală

Când corpul este inactiv, arde mai puține calorii și metabolismul.încetinește. În timp, energia neutilizată este stocată sub formă de grăsime, în special în jurul abdomenului, sporind riscul de obezitate, diabet și boli de inimă.

Postura

Petrecerea unor perioade lungi de timp așezați  sau aplecați peste ecrane determină înclinarea capului în față și curbarea părții superioare a spatelui, fenomen cunoscut și sub numele de „gât tehnologic”.

Această postură poate duce la dureri cronice de gât și umeri și cu timpul poate face mai dificilă menținerea unei posturi corecte.

Rigiditate articulară, artrită și mobilitate limitată

Mișcarea regulată menține articulațiile lubrifiate și flexibile, în timp statul prelungit pe scaun perturbă acest proces. Fără suficientă mișcare, articulațiile riscă să devină rigide, dureroase și mai puțin mobile, în special la nivelul șoldurilor și genunchilor.

În timp, inactivitatea cronică crește riscul de artrită degenerativă, întrucât cartilajul care protejează oasele se uzează, ducând la umflare și rigiditate persistentă.

Glezne/picioare umflate și varice

Poziția așezată pe perioade lungi de timp încetinește fluxul sanguin și reduce circulația. Acest lucru poate provoca acumularea de fluide în glezne și picioare, ducând la umflături, varice și, în cazuri mai grave, la un risc crescut de formare a cheagurilor de sânge.

Îmbătrânirea prematură

Studiile arată că expunerea la lumina albastră și actul de a privi cu atenție dispozitivele digitale pot provoca semne de îmbătrânire prematură și hiperpigmentare a pielii.

Subțierea/căderea părului

Stresul cronic, circulația deficitară și dietele sărace în nutrienți, frecvente în stilul de viață sedentar, reduc oxigenul și nutrienții la nivelul scalpului, slăbind foliculii de păr și accelerând subțierea.

Oboseala digitală a ochilor și vedere încețoșată

Timpul excesiv petrecut în fața ecranelor reduce clipitul și obligă ochii să focalizeze la aceeași distanță un timp îndelungat. Acest lucru duce în cele din urmă la roșeața și uscăciunea ochilor, vedere încețoșată, dureri de cap și dificultăți de focalizare.

Probleme ale pielii (eczemă, ten tern, cearcăne)

Circulația redusă înseamnă că mai puțin oxigen și nutrienți ajung la piele, ceea ce poate duce la o sănătate vasculară precară.

Asta se manifesta prin agravarea eczemei, ten tern și cearcăne negre în jurul ochilor.

Alte efecte care nu sunt prezentate în proiecție ar putea include rate mai mari de stres, anxietate și simptome depresive, un risc mai mare pentru anumite tipuri de cancer și un risc crescut de boli de inimă, diabet și hipertensiune arterială.

Viață sănătoasă

