Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Profesorul supranumit „Nostradamus al Chinei” anticipează un deznodământ sumbru în conflictul SUA–Iran. „Războiul nu se oprește, ci abia începe să escaladeze”

Război în Orientul Mijlociu
Profesorul Xueqin Jiang, supranumit de mediul online „Nostradamus al Chinei”, a revenit cu o nouă serie de previziuni privind evoluția conflictului dintre Statele Unite și Iran, avertizând că America ar pregăti, în realitate, scenariul unui „război de lungă durată”.

Armistițiul SUA-Iran se apropie de final/FOTO: Shutterstock

Cercetătorul chino-canadian, cadru universitar și realizator al canalului de YouTube „Predictive History” – care a strâns peste 2,2 milioane de abonați – a devenit cunoscut publicului larg după ce un videoclip din mai 2024, în care formula trei predicții istorice, a devenit viral datorită acurateței aparent remarcabile, scrie express.co.uk.

Două dintre acele previziuni s-au concretizat între timp: Jiang anticipase victoria lui Donald Trump în alegerile din 2024 și revenirea acestuia la Casa Albă, precum și faptul că un nou mandat Trump ar putea aduce o escaladare a tensiunilor cu Iranul. A treia predicție indica o posibilă înfrângere a Statelor Unite într-un astfel de conflict, cu implicații majore asupra ordinii globale.

Absolvent al Yale College, Jiang își fundamentează analizele pe teoria jocurilor aplicată atât evenimentelor istorice, cât și celor contemporane. În cea mai recentă intervenție, el avertizează asupra riscului unei escaladări în Orientul Mijlociu și asupra implicării directe a administrației americane.

Pe fondul unui armistițiu fragil de două săptămâni intermediat între SUA și Iran, cu garanții de „tranzit sigur” prin Strâmtoarea Ormuz, situația rămâne tensionată. Deși presiunea asupra pieței petroliere globale a fost ușor diminuată, datele analizate de BBC Verify indică faptul că doar un număr redus de nave a reușit să traverseze zona în condiții normale, unele vase fiind raportate ca tranzitând fără a-și transmite poziția. Alte surse au semnalat avertismente privind posibile atacuri asupra navelor care nu respectă condițiile impuse de Teheran.

Înainte de declanșarea actualei crize, în februarie, prin strâmtoare tranzitau zilnic, în medie, 138 de nave. În prezent, blocajele logistice sunt evidente, iar fluxul de petrol este serios perturbat.

După eșecul discuțiilor de pace de la Islamabad, din 11–12 aprilie, armistițiul se menține, însă este considerat extrem de fragil.

„Războiul nu se oprește, ci abia începe să escaladeze”

Într-o înregistrare video publicată pe 2 aprilie pe canalul său, intitulată „Trump World Order” (Ordinea mondială a lui Trump), profesorul Jiang afirmă că actualul conflict este departe de a se încheia.

„Acest război din Iran nu se termină. Din contră, există convingerea că abia începe să se intensifice”, spune acesta. El susține că există zvonuri potrivit cărora Donald Trump ar fi autorizat deja utilizarea forțelor terestre, ceea ce ar putea deschide calea unei posibile invazii „chiar în acest weekend sau, cel târziu, în cursul lunii”.

„În prezent, America are aproximativ 50.000 de militari în Orientul Mijlociu, iar terenul și geografia fac extrem de dificil controlul regiunii”, adaugă Jiang.

Scenariul unei invazii terestre

Profesorul descrie în detaliu un posibil scenariu de intervenție militară, subliniind dificultățile geografice majore.

Potrivit acestuia, Munții Zagros ar permite forțelor iraniene să desfășoare tactici de gherilă, atacuri cu drone și artilerie, în timp ce deșerturile Dasht-e Kavir și Dasht-e Lut ar îngreuna semnificativ deplasarea trupelor.

„Indiferent de direcția de atac – din Irak, din est sau din sud – forțele americane s-ar confrunta cu obstacole naturale majore, iar distanța până la Teheran rămâne un factor critic”, explică el.

În opinia sa, obiectivul strategic imediat ar fi controlul Strâmtorii Ormuz, pentru a exercita presiune asupra economiei globale.

Jiang susține că există deja semnale privind pregătirea unui „război de durată”, inclusiv prin mobilizarea unui număr semnificativ de trupe și posibilitatea activării rezerviștilor.

„America ar pierde acest război”

În analiza sa, profesorul afirmă că o invazie terestră ar eșua, iar Iranul ar fi pregătit pentru un conflict de acest tip.

El merge mai departe și sugerează că o astfel de înfrângere ar putea avea consecințe sistemice: pierderea influenței globale a SUA, afectarea statutului dolarului ca monedă de rezervă și chiar destabilizarea economiei mondiale.

O ipoteză controversată: logica din spatele deciziei politice

Într-o abordare speculativă, Jiang ridică și întrebarea dacă administrația Trump ar putea urmări, paradoxal, un obiectiv strategic mai amplu, chiar cu riscul pierderii războiului.

El argumentează, prin prisma teoriei jocurilor, că o escaladare a conflictului ar putea redistribui dependențele energetice globale, crescând influența Americii de Nord și a Rusiei asupra pieței petroliere.

În acest scenariu, blocarea Strâmtorii Ormuz ar reduce exporturile din statele din Golf, determinând o repoziționare a fluxurilor energetice către alte regiuni cu resurse semnificative.

„Chiar dacă un astfel de război nu poate fi câștigat militar, el ar putea produce efecte economice care reconfigurează dependențele globale”, susține profesorul.

Afirmațiile sale rămân însă în zona interpretărilor teoretice și a scenariilor geopolitice speculative, fără confirmări oficiale din partea autorităților implicate.

