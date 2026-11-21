Comorile îngropate au aprins mereu imaginația și pofta de arginți a oamenilor. Mai ales cele adunate de pirați în urma unei vieți dedicate jafurilor. Multe dintre aceste comori sunt pură ficțiune, exagerări ale vremurilor, altele în schimb sunt cât se poate de reale și așteaptă să fie descoperite.

Pirații obișnuiau să îngroape comorile pe insule pustii Foto: imagine creata cu AI

Pirații sunt printre cele mai faimoase personaje ale istoriei. Au fost romanțați, transformați în eroi nonconformiști și s-au țesut în jurul lor numeroase mituri și legende. „Barbă Neagră”, „Bart cel Negru”, „Long Ben” sau Henry Morgan sunt printre cei mai cunoscuți din istorie.

Iar una dintre cele mai atrăgătoare povești și mituri legate de pirați este aceea a comorilor îngropate. Mulți își imaginează că acești „lupi ai mărilor”, după ce capturau o corabie sau jefuiau un fort, strângeau prada și o îngropau pe o insulă pustie. Făceau apoi o hartă, marcau locul cu X și păstrau cu sfințenie secretul. Iar această practică a fost popularizată mai ales de cartea „Insula Comorii” de Robert Louis Stevenson, dar și de numeroase filme cu pirați. Dincolo de ficțiune, de-a lungul timpului au rămas mărturii privind o serie de comori adevărate, pierdute sau uitate de pirați prin diferite locuri de pe Pământ. De trei secole, căutătorii de comori încearcă să le dea de urmă.

Cât de adevărată este povestea comorilor îngropate de pirați?

Evident, asemenea povești piraterești au ajuns și în atenția oamenilor de știință și a specialiștilor în arheologie. Inclusiv arheologie subacvatică. S-au făcut cercetări, studii și s-a ajuns la o singură concluzie: pirații nu îngropau comori pe nicăieri. Adică acest obicei atribuit lor este în mare parte un mit, și atât. Adică nu există nici hărți ale comorii, nici insule pustii și nici cufere îngropate. „Deși pirații căutau și capturau, fără îndoială, încărcături valoroase, aproape niciodată nu își îngropau comorile, preferând, în schimb, să le cheltuiască rapid. De asemenea, pirații nu întocmeau hărți secrete pentru a putea găsi comorile îngropate”, precizează specialistul James Gill, pentru Royal Museums Greenwich. Cea mai mare parte a prăzii era în general cheltuită. Pirații preferau bunurile pe care le puteau vinde rapid și cu ajutorul cărora puteau supraviețui.

De exemplu, proviziile alimentare, instrumentele de navigație, armele și praful de pușcă erau mai valoroase decât aurul. „Zahărul, cacaoa, tutunul și mirodeniile erau mereu foarte căutate, iar pirații știau că le puteau vinde repede în porturile din apropiere. De asemenea, capturau arme, unelte, alimente și provizii medicale, tot ceea ce le putea menține nava în stare bună și pregătită pentru o nouă expediție. Un pirat bine pregătit prețuia obiectele care îi aduceau atât profit, cât și șanse mai mari de supraviețuire. Hărțile, praful de pușcă și instrumentele de navigație erau considerate adevărate comori, deoarece ofereau siguranță și control pe mare. După împărțirea prăzii, membrii echipajului își primeau partea din câștiguri în funcție de rang și de responsabilitățile fiecăruia”, precizau cei de la Key West Shipwreck Museum din Florida, SUA, unul dintre cele mai apreciate muzee dedicate pirateriei și naufragiaților.

„Mitul comorilor îngropate a fost creat în timpul secolului al XVIII-lea, culminând cu «Comoara din Insulă»”, preciza și Jan Rogozinski în lucrarea sa „Pirates, Brigands, Buccaneers, And Privateers In Fact, Fiction, And Legend”. Și cu toate acestea, au existat și niște excepții notabile.

O comoară plină de argint, aur și mătăsuri, excepția care confirmă regula

Este vorba despre comoara căpitanului William Kidd. Acesta a trăit în secolul al XVII-lea și a fost un vânător de pirați, transformat la rândul său în pirat. S-a născut în Scoția și s-a stabilit la New York, unde a devenit un căpitan de navă și proprietar respectat. În 1695, a primit o misiune regală din partea Angliei, sprijinită de investitori și de contele de Bellomont, pentru a vâna pirații și navele franceze din Oceanul Indian.

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În timpul misiunii, însă, sub presiunea echipajului și din cauza dificultăților de pe mare, Kidd a trecut la piraterie. În cele din urmă s-a întors în America, a fost arestat la Boston și trimis în Anglia. În 1701 a fost spânzurat. În urma lui a rămas o faimoasă legendă a comorii.

Care se pare că a fost destul de adevărată. Mai precis, căpitanul Kidd a capturat mai multe nave, dar mai ales corabia Quedagh Merchant în 1698. Aceasta din urmă era plină cu aur, argint și mătăsuri. Fiind deja căutat de autorități, William Kidd a decis să îngroape comoara până, spera el, își rezolva problemele legale. Se spune că ar fi îngropat cufere întregi cu aur, argint, dar și mătase pe Insula Gardiners, aflată în Golful Gardiners, între cele două peninsule North Fork și South Fork de la capătul estic al insulei Long Island.

Comoara ar putea fi evaluată la peste 100.000 de lire. Comoara a fost folosită de William Kidd tocmai pentru a-și cumpăra libertatea. „În timpul ultimelor mele expediții în Indiile de Est, am depozitat mărfuri și comori în valoare de o sută de mii de lire sterline... Dacă nu mă țin de această promisiune, nu cer nicio favoare, ci doresc să fiu executat fără întârziere, conform sentinței mele”, îi scria Kidd lui Robert Harley, președintele Camerei Comunelor, sperând să-și răscumpere libertatea. Cu toate acestea, oferta a fost refuzată, iar Kidd spânzurat. Secretul comorii a intrat în pământ cu William Kidd.

Comoara pierdută în valoare de 208 milioane de dolari

Cea mai mare comoară piraterească căutată intens de vânători de comori este cunoscută sub numele de „Comoara de la Lima”. Povestea sa începe odată cu fondarea orașului Lima, în Peru de astăzi, în America de Sud, în secolul al XVI-lea. Mai precis în 1535, după căderea Imperiului Incaș, conquistadorul Francisco Pizarro fondează Lima și, de-a lungul timpului, Coroana Spaniolă a adunat acolo multe dintre bogățiile găsite în Lumea Nouă.

La începutul secolului al XIX-lea, Spania a început să întâmpine dificultăți în administrarea coloniilor sale, pe fondul războaielor de independență din America de Sud. Lima nu a făcut excepție, iar în 1820 orașul s-a aflat sub o presiune puternică a rebelilor, fiind în cele din urmă evacuat. Mai precis, viceregele spaniol al orașului a decis să transporte toate bogățiile depozitate în Lima în posesiunile spaniole din Mexic.

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Comoara cuprindea pietre prețioase, sfeșnice și două statui din aur masiv, în mărime naturală, reprezentând-o pe Fecioara Maria ținându-l în brațe pe pruncul Iisus. Însărcinat cu această misiune a fost căpitanul William Thompson, comandantul navei Mary Dear. Pe drum, Thompson și echipajul său nu au rezistat însă tentației și s-au transformat în pirați.

Aceștia i-au ucis pe gardieni și pe preoții care îi însoțeau, tăindu-le gâturile și aruncându-le trupurile peste bord. „Putem munci tot restul vieților noastre și tot nu vom putea strânge atâta bogăție câtă se află în aceste cutii”, le-ar fi spus Thompson celor din echipaj. Conștienți că vor fi urmăriți, pentru a-și ascunde fapta, Thompson s-a îndreptat apoi spre insula Cocos, situată în largul coastelor actualei Costa Rica, unde el și oamenii săi ar fi îngropat comoara. Ulterior, au hotărât să se despartă și să stea ascunși până când situația s-ar fi liniștit, urmând să se reîntâlnească pentru a împărți prada.

Nava Mary Dear a fost însă capturată, așa cum se așteptau, iar membrii echipajului au fost judecați pentru piraterie. Ca și în cazul căpitanului Kidd, și Thompson îngropase comoara pentru a beneficia de o monedă de schimb, în cazul în care va fi prins. Așa că Thompson, împreună cu secundul său Forbes, i-au condus pe spanioli prin junglă, pe insula Cocos, pentru a le arăta comoara.

Au profitat, însă, de neatenția soldaților și au fugit în junglă. Thompson, secundul său și comoara nu au mai fost văzuți niciodată, deși se crede că Thompson ar fi reușit să se întoarcă în Newfoundland cu ajutorul unei baleniere. Forbes s-a stabilit în California, unde a devenit un om de afaceri de succes, dar nu s-a mai întors niciodată pe insulă. De atunci și până astăzi, comoara a fost căutată de numeroși exploratori. În banii de astăzi, comoara este estimată la aproximativ 208 milioane de dolari, luându-se în cons