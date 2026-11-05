Cele mai sigure orașe din lume pentru turiști în 2027. Europa domină clasamentul

Europa se remarcă în clasamentul celor mai sigure orașe din lume pentru turiști în 2027, cu nouă destinații incluse în primele 15 poziții. Montreal (Canada) ocupă primul loc, în timp ce Zürich și Amsterdam completează podiumul, potrivit unui studiu realizat de compania de asigurări Berkshire Hathaway Travel Protection.

Montreal (Canada) ocupă primul loc, în timp ce Zürich și Amsterdam completează podiumul. Foto: Shutterstock

Clasamentul a fost realizat pornind de la o selecție inițială de 38 de orașe populare în rândul turiștilor americani. Peste 1.500 de persoane au fost chestionate, iar cei care vizitaseră destinațiile respective au evaluat nivelul de siguranță pe baza experiențelor proprii.

Rezultatele au fost corelate cu indicii de siguranță publicați de Numbeo și The Economist, precum și cu evaluările GeoSure Global.

Autorii studiului precizează că datele reflectă condițiile de siguranță existente în august 2026 și nu surprind eventualele schimbări apărute ulterior.

Zürich și Amsterdam, printre cele mai sigure destinații europene

Montreal ocupă prima poziție la nivel mondial, cu 82,18 puncte, după ce anul trecut se afla pe locul 16. Orașul canadian a fost apreciat în special pentru rata redusă a criminalității. Totuși, turiștii sunt avertizați că traficul poate reprezenta o problemă, mai ales din cauza lucrărilor frecvente de infrastructură și a aglomerației de pe podurile care leagă orașul de suburbii.

Pe locul al doilea se află Zürich, cu 81,03 puncte, în urcare față de poziția a treia ocupată în clasamentul precedent. Orașul elvețian este apreciat pentru transportul public curat și sigur, dar și pentru nivelul redus al criminalității.

Podiumul este completat de Amsterdam, cu 80,81 puncte. Capitala Olandei a urcat de pe locul al patrulea și este considerată o destinație sigură pentru turiștii care explorează orașul pe jos, vizitează canalele și obiectivele culturale.

Reykjavik, capitala Islandei, ocupă locul al cincilea, cu 78,90 puncte. Anul trecut, orașul se afla pe prima poziție a clasamentului.

Top 15 cele mai sigure orașe din lume pentru călătorii în 2027

Potrivit clasamentului Berkshire Hathaway Travel Protection, cele mai sigure 15 orașe pentru turiști sunt:

- Montreal, Canada

- Zürich, Elveția

- Amsterdam, Olanda

- Tokyo, Japonia

- Reykjavik, Islanda

- Oslo, Norvegia

- Singapore

- Veneția, Italia

- Sydney, Australia

- Honolulu, Hawaii

- Dublin, Irlanda

- Copenhaga, Danemarca

- Barcelona, Spania

- San Francisco, SUA

- Paris, Franța

Astfel, pe lângă Zürich, Amsterdam și Reykjavik, alte șase orașe europene se regăsesc în top: Oslo, Veneția, Dublin, Copenhaga, Barcelona și Paris.