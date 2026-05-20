Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
De ce au nevoie copiii și de Matematică și de Literatură pentru a deveni adulți de succes. Explicațiile renumitului matematician Radu Gologan

Succesul ca adult se construiește în copilărie, prin matematică și lectură. O spun specialiști și profesori universitari de renume, care explică cum aprofundarea acestor două discipline dezvoltă raționamentul și modelează decisiv viitorul tinerilor.

Matematica este una dintre cele mai importante științe
Matematica școlară este făcută pentru a dezvolta gândirea FOTO shutterstock

Matematica este una dintre cele mai importante științe, un domeniu științific fundamental care stă la baza dezvoltării a numeroase domenii din viața de zi cu zi. Antrenează creierul să analizeze situații complexe, să identifice tipare și să găsească soluții pas cu pas și are o mulțime de aplicații practice, de la gestionarea bugetului personal până la gătit sau planificarea călătoriilor. Propriu-zis, Matematica face parte din viața noastră zilnică. Nu mai vorbim de faptul că este coloana vertebrală a tuturor inovațiilor moderne, inclusiv a calculatoarelor, criptării, inteligenței artificiale și ingineriei.

În România, Matematica se predă în școală, fiind unul dintre obiectele de studiu pentru care se alocă cele mai multe ore în schema didactică, mai ales în școala primară și gimnazială. Adică patru ore pe săptămână în cazul elevilor de gimnaziu. De-a lungul generațiilor, Matematica a devenit un fel de corvoadă, o sursă de coșmaruri și o adevărată sperietoare pentru mulți elevi. Tocmai de aceea, au fost destui școlari care au căutat, în liceu, unde se făcea puțină Matematică și, mai ales, unde nu erau nevoiți să o aibă ca probă obligatorie la Bacalaureat. Ba chiar au fost și voci critice în societate care au contestat supremația Matematicii în programa educațională din România. Întrebări de genul „De ce ar avea un copil nevoie de atâta Matematică?” sau „Ce vrem, să-i facem pe toți matematicieni?” au fost deseori enunțate. Nu mai vorbim de contestarea utilității practice în viața de zi cu zi.

Ei bine, am încercat să rezolvăm această dilemă și să găsim răspuns acestor întrebări cu ajutorul unui scurt interviu realizat, cu prilejul concursului național „Dimitrie Pompeiu”, împreună cu marele matematician român Radu Gologan, profesor universitar, cercetător și, totodată, coordonatorul olimpiadelor de Matematică și „leader” la olimpiadele internaționale începând din 2002.

„Matematica este un sport al gândirii corecte”

Adevărul: Care este, în opinia dumneavoastră, rolul Matematicii în educația unui copil?

Radu Gologan: Matematica este, în primul rând, un sport al gândirii corecte. Primul motiv pentru care Matematica se învață în școală, alături de alte materii care contribuie la dezvoltarea gândirii și, mai ales, a gândirii logice și a activității corecte a creierului, este tocmai acesta. Probabil că multă vreme s-a înțeles greșit că Matematica se învață în școală în primul rând pentru aplicațiile ei practice din viață. Sigur, acesta este un mare avantaj al ei, pentru că o gândire corectă te ajută în viață să te descurci bine, dar trebuie insistat asupra esenței ei formative.

Cât de importantă este legătura dintre Matematica școlară și aplicațiile practice?

Sigur, Matematica aplicată în practică se învață ulterior, în facultățile tehnice și în universitățile de peste tot din lume. Susțin cu tărie că trebuie înțeleasă această esență a matematicii școlare ca exercițiu al gândirii corecte. Desigur, și o integrală, și un exercițiu repetat, și o descompunere în factori reprezintă exerciții care, repetate în timp, te ajută în viață. Pentru că există asemănări sau, cum spunem noi, matematicienii, izomorfisme. Sunt lucruri care par inițial diferite, dar care, în esență, ca logică, sunt aceleași. De exemplu, atunci când conduci mașina, există momente în care gândirea logică te ajută să reacționezi corect, să eviți un accident, un pieton sau orice altă situație-limită.

„În Matematică, 90% înseamnă muncă”

Există copii care pur și simplu nu pot învăța Matematica?

Sigur că există copii care au o înclinație spre gândirea matematică, spre exercițiul matematic și, implicit, spre plăcerea de a lucra. Există și copii care nu agreează acest lucru, dar nu se poate spune că există oameni care să nu poată învăța lucrurile esențiale ale matematicii școlare.

De ce depinde succesul unui elev la Matematică?

Depinde foarte mult de atmosfera din familie în ceea ce privește învățarea matematicii. Contează enorm dascălul, învățătorul, cel care îl aduce pentru prima dată pe copil în contact cu matematica școlară. Și, bineînțeles, talentul, perseverența, dorința de succes și ambiția. În matematică, 90% înseamnă muncă. Matematica făcută cu răbdare, de-a lungul întregului parcurs școlar, este suficientă pentru ca un elev să aibă succes la examenele naționale.

„Literatura bună te pregătește pentru viitor”

Totodată, o altă activitatea formativă, esențială, în viziunea specialiștilor, pentru dezvoltarea unui copil într-un adult de succes este și lectura. Despre rolul acesteia vorbește scriitorul și profesorul universitar Dan Lungu. 

Adevarul: Cât de important este cititul, literatura în dezvoltarea unui individ?

Dan Lungu : Literatura bună te pregătește pentru viitor. Pentru că te pregătește să reacționezi bine, adecvat, într-un anumit context. Te ajută să colaborezi mai bine în echipă. Te ajută să ghicești, să înțelegi mai bine intențiile celuilalt. Într-un fel, o carieră socială se construiește și prin informațiile pe care le ai, dar și prin modul în care știi să comunici cu ceilalți. Iar literatura te ajută foarte mult în acest sens, fiindcă acolo sunt personaje. Ele sunt foarte diferite, deci trăiești experiențe foarte diferite empatizând cu personajele. Și acest lucru, pe care îl înveți citind, după aceea îl aplici în jurul tău.

Există anumite domenii de activitate în care lectura ajută?

Indiferent ce vrei să faci în viață, lectura te va ajuta să ai o carieră mai bună, mai bună decât dacă n-ai fi citit. Dacă veți observa familiile în care și părinții, și copiii citesc, veți vedea că sunt familii care comunică mai bine între generații. 

