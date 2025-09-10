Video 11 septembrie: Se împlinesc 24 de ani de la atentatele de la World Trade Center, din New York, în care au murit aproape 3000 de persoane

În urmă cu 24 de ani, la ora 8:46, primul avion deturnat de teroriștii Al-Qaeda s-a prăbușit în clădirea World Trade Center din New York. Tot într-o zi de 11 septembrie a murit actrița Oana Ioachim, la vârsta de 48 de ani.

În urmă cu 174 de ani, în 1851, emigrația română s-a alăturat „Comitetului Central Democratic European” de la Londra, fiind reprezentată de Dumitru C. Brătianu, care a semnat actul de adeziune.

După anul 1852, odată cu retragerea valului revoluționar din Europa, emigrația română a continuat să promoveze cauza națională prin numeroase memorii adresate Parisului și Londrei, precum și prin articole publicate în presa franceză, engleză și italiană, reușind astfel să genereze un puternic curent de simpatie și sprijin pentru români.

La 11 septembrie 1853 a fost utilizat pentru prima dată telegraful electric.

Această tehnologie presupune transmiterea informațiilor prin impulsuri nemodulate, folosind un anumit cod. Cel mai cunoscut este codul creat de Samuel Finley Breese Morse (1791–1872) în 1838, cunoscut în România sub denumirea de Alfabetul Morse.

În 1844, cu sprijinul inginerului Alfred Vail (1807–1859), Morse a realizat primul telegraf electric, stabilind o legătură telegrafică între Washington și Baltimore. Sistemul a fost adoptat rapid de serviciile poștale și de căile ferate din Statele Unite.

1940: S-a dizolvat Partidul Națiunii – partid „unic și totalitar” sub conducerea supremă a regelui Carol al II-lea

În 1940, Partidul Națiunii, formațiunea politică „unică și totalitară” aflată sub conducerea regelui Carol al II-lea, a fost dizolvat.

Frontul Renașterii Naționale (F.R.N.), înființat la 16 decembrie 1938 de către Carol al II-lea, a fost primul partid de masă din România. Potrivit decretului-lege de înființare, Articolul 1 stipula că F.R.N. reprezintă „unica organizație politică în stat”, iar Articolul 7 preciza că „orice altă activitate politică decât cea a F.R.N. este considerată clandestină, iar autorii acesteia vor fi pedepsiți”.

Conform Articolului 2, scopul declarat al formațiunii era „mobilizarea conștiinței naționale pentru desfășurarea unei acțiuni solidare și unitare românești de apărare și propășire a patriei și de consolidare a statului”. De asemenea, Articolul 6 prevedea că doar F.R.N. avea dreptul de a depune candidaturi în alegeri.

1991: George W. Bush Senior a anunțat existenţa Noii Ordini Mondiale ( New World Order) și că aceasta este un succes

La 16 ianuarie 1991, președintele american George H. W. Bush a declarat, din Biroul Oval: „Avem posibilitatea de a crea, pentru noi și pentru generațiile viitoare, o Nouă Ordine Mondială – o lume în care statul de drept, și nu legea junglei, guvernează comportamentul națiunilor. Atunci când vom reuși, vom avea o șansă reală de a construi această Nouă Ordine Mondială.”

Ulterior, adresându-se Congresului SUA, Bush a afirmat: „Este o idee măreață: o Nouă Ordine Mondială, în care diverse națiuni sunt unite pentru o cauză comună, pentru realizarea aspirațiilor universale ale omenirii – pacea și securitatea, libertatea și statul de drept. Aceasta este o lume pentru care merită să luptăm și care merită să fie moștenită de copiii noștri.”

Președintele și-a reiterat aceste idei și în discursul din 11 septembrie 1991, dată ce a fost ulterior asociată de diferite teorii ale conspirației cu evenimentele tragice din 11 septembrie 2001.

În urmă cu 24 de ani, la ora 8:46, primul avion deturnat de teroriștii Al-Qaeda s-a prăbușit în clădirea World Trade Center din New York.

La 9:03, întreaga lume asista în direct la momentul în care al doilea avion lovea turnul sudic al complexului.

În doar câteva minute, Turnurile Gemene erau ținta a două dintre avioanele deturnate, iar imaginile transmise de televiziuni păreau desprinse dintr-un film de ficțiune. Din nefericire, a fost o tragedie reală de proporții uriașe.

În următoarea oră și jumătate, alte două avioane s-au prăbușit: unul în clădirea Pentagonului, iar celălalt în apropiere de Pittsburgh. Turnurile gemene s-au prăbușit în câteva zeci de minute, lăsând în urmă cele mai grave atentate din istorie, soldate cu 2.996 de morți și peste 6.000 de răniți.

2015: A murit Oana Ioachim, actriță română de teatru și film (n. 1967)

Actrița Oana Ioachim a încetat din viață în anul 2015, la vârsta de 48 de ani. Ea era fiica dramaturgului Paul Ioachim. Ștefan Bănică Jr. a fost profund îndurerat la aflarea veștii, cei doi fiind mult timp parteneri de scenă.

Oana Ioachim a jucat în spectacole precum „Cum iubeşte cealaltă jumătate”, „Desculţ în parc” – în regia lui Ștefan Bănică Jr., alături de care a împărțit scena –, „Trei Jobene” și „Popcorn”.