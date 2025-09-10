search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video 11 septembrie: Se împlinesc 24 de ani de la atentatele de la World Trade Center, din New York, în care au murit aproape 3000 de persoane

0
0
Publicat:

În urmă cu 24 de ani, la ora 8:46, primul avion deturnat de teroriștii Al-Qaeda s-a prăbușit în clădirea World Trade Center din New York. Tot într-o zi de 11 septembrie a murit actrița Oana Ioachim, la vârsta de 48 de ani.

În urmă cu 24 de ani, la ora 8:46, primul avion s-a prăbușit în clădirea World Trade. FOTO: EPA-EFE
În urmă cu 24 de ani, la ora 8:46, primul avion s-a prăbușit în clădirea World Trade. FOTO: EPA-EFE

1851: Emigrația română a aderat la Comitetul Central Democratic European de la Londra. Dimitrie C. Brătianu, reprezentantul României, a fost cel care a semnat actul de adeziune

În urmă cu 174 de ani, în 1851, emigrația română s-a alăturat „Comitetului Central Democratic European” de la Londra, fiind reprezentată de Dumitru C. Brătianu, care a semnat actul de adeziune.

Dumitru C. Brătianu. FOTO: arhivă
Dumitru C. Brătianu. FOTO: arhivă

După anul 1852, odată cu retragerea valului revoluționar din Europa, emigrația română a continuat să promoveze cauza națională prin numeroase memorii adresate Parisului și Londrei, precum și prin articole publicate în presa franceză, engleză și italiană, reușind astfel să genereze un puternic curent de simpatie și sprijin pentru români.

1853: Se utilizează pentru prima dată telegraful electric

La 11 septembrie 1853 a fost utilizat pentru prima dată telegraful electric. 

Telegraful electric. FOTO: arhivă
Telegraful electric. FOTO: arhivă

Această tehnologie presupune transmiterea informațiilor prin impulsuri nemodulate, folosind un anumit cod. Cel mai cunoscut este codul creat de Samuel Finley Breese Morse (1791–1872) în 1838, cunoscut în România sub denumirea de Alfabetul Morse.

În 1844, cu sprijinul inginerului Alfred Vail (1807–1859), Morse a realizat primul telegraf electric, stabilind o legătură telegrafică între Washington și Baltimore. Sistemul a fost adoptat rapid de serviciile poștale și de căile ferate din Statele Unite.

1940: S-a dizolvat Partidul Națiunii – partid „unic și totalitar” sub conducerea supremă a regelui Carol al II-lea

În 1940, Partidul Națiunii, formațiunea politică „unică și totalitară” aflată sub conducerea regelui Carol al II-lea, a fost dizolvat.

Frontul Renașterii Naționale (F.R.N.), înființat la 16 decembrie 1938 de către Carol al II-lea, a fost primul partid de masă din România. Potrivit decretului-lege de înființare, Articolul 1 stipula că F.R.N. reprezintă „unica organizație politică în stat”, iar Articolul 7 preciza că „orice altă activitate politică decât cea a F.R.N. este considerată clandestină, iar autorii acesteia vor fi pedepsiți”.

Conform Articolului 2, scopul declarat al formațiunii era „mobilizarea conștiinței naționale pentru desfășurarea unei acțiuni solidare și unitare românești de apărare și propășire a patriei și de consolidare a statului”. De asemenea, Articolul 6 prevedea că doar F.R.N. avea dreptul de a depune candidaturi în alegeri.

1991: George W. Bush Senior a anunțat existenţa Noii Ordini Mondiale ( New World Order) și că aceasta este un succes

La 16 ianuarie 1991, președintele american George H. W. Bush a declarat, din Biroul Oval: „Avem posibilitatea de a crea, pentru noi și pentru generațiile viitoare, o Nouă Ordine Mondială – o lume în care statul de drept, și nu legea junglei, guvernează comportamentul națiunilor. Atunci când vom reuși, vom avea o șansă reală de a construi această Nouă Ordine Mondială.”

Citește și: 6 septembrie, ziua în care Carol al II-lea a cedat tronul fiului său Mihai, sub presiunea lui Antonescu

Ulterior, adresându-se Congresului SUA, Bush a afirmat: „Este o idee măreață: o Nouă Ordine Mondială, în care diverse națiuni sunt unite pentru o cauză comună, pentru realizarea aspirațiilor universale ale omenirii – pacea și securitatea, libertatea și statul de drept. Aceasta este o lume pentru care merită să luptăm și care merită să fie moștenită de copiii noștri.”

Președintele și-a reiterat aceste idei și în discursul din 11 septembrie 1991, dată ce a fost ulterior asociată de diferite teorii ale conspirației cu evenimentele tragice din 11 septembrie 2001.

2001: Se împlinesc 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, de la World Trade Center, din New York. Au murit aproape 3000 de oameni

În urmă cu 24 de ani, la ora 8:46, primul avion deturnat de teroriștii Al-Qaeda s-a prăbușit în clădirea World Trade Center din New York. 

La 9:03, întreaga lume asista în direct la momentul în care al doilea avion lovea turnul sudic al complexului.

În doar câteva minute, Turnurile Gemene erau ținta a două dintre avioanele deturnate, iar imaginile transmise de televiziuni păreau desprinse dintr-un film de ficțiune. Din nefericire, a fost o tragedie reală de proporții uriașe.

Citește și: 7 septembrie: Ziua în care a fost semnat Tratatul de la Craiova, prin care România ceda Cadrilaterul

În următoarea oră și jumătate, alte două avioane s-au prăbușit: unul în clădirea Pentagonului, iar celălalt în apropiere de Pittsburgh. Turnurile gemene s-au prăbușit în câteva zeci de minute, lăsând în urmă cele mai grave atentate din istorie, soldate cu 2.996 de morți și peste 6.000 de răniți.

2015: A murit Oana Ioachim, actriță română de teatru și film (n. 1967)

Actrița Oana Ioachim a încetat din viață în anul 2015, la vârsta de 48 de ani. Ea era fiica dramaturgului Paul Ioachim. Ștefan Bănică Jr. a fost profund îndurerat la aflarea veștii, cei doi fiind mult timp parteneri de scenă.

Oana Ioachim a jucat în spectacole precum „Cum iubeşte cealaltă jumătate”, „Desculţ în parc” – în regia lui Ștefan Bănică Jr., alături de care a împărțit scena –, „Trei Jobene” și „Popcorn”.

Istoria zilei

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
digi24.ro
image
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
stirileprotv.ro
image
Cine a fost Charlie Kirk, activistul politic american asasinat la o universitate din Utah
gandul.ro
image
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
mediafax.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 30 de zile. Vine cea mai bună perioadă din an pentru ele
fanatik.ro
image
Cine este Charlie Kirk, aliatul MAGA al lui Trump, împușcat în Utah: „Părea că a fost împușcat de aproape”
libertatea.ro
image
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
observatornews.ro
image
BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani 😢
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Vezi linii drepte sau curbe, iluzia optică care îți face creierul să nu mai înțeleagă nimic
playtech.ro
image
Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Cei doi foști fotbaliști sunt plătiți regește de Antena 1
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
El este Marius, românul care și-a pierdut viața în accidentul de motocicletă, în Italia. Urma să devină tată pentru a doua oară
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Procură specială pentru pensie. Actul obligatoriu, anunțat de Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!