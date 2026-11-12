 Diferențe uriașe între salariile românilor: peste 13.000 de lei în IT, sub 3.000 de lei în alte domenii | adevarul.ro
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Diferențe uriașe între salariile românilor: peste 13.000 de lei în IT, sub 3.000 de lei în alte domenii

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Deși salariul mediu net a ajuns la 5.688 de lei în august 2026, românii își permit să cumpere mai puțin decât în urmă cu un an. Scumpirea serviciilor cu peste 11% și diferențele mari dintre salariile din diverse domenii arată cât de departe este câștigul mediu de realitatea veniturilor celor mai mulți angajați.

Bancnote și monede lângă un calculator
Salariile cresc, dar insuficient pentru a menține puterea de cumpărare Foto: Shutterstock

Indicele câștigului salarial real a fost de 99,5% față de august 2025, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 0,5% a puterii de cumpărare. Comparativ cu iulie 2026, scăderea a fost de 2,5%. Mai mulți lei încasați lunar nu au însemnat, așadar, și mai multe bunuri sau servicii cumpărate.

Serviciile au înregistrat cele mai mari scumpiri

Presiunea prețurilor a continuat în septembrie, când rata anuală a inflației a ajuns la 6,61%, conform datelor INS prezentate de Adevărul Financiar. Serviciile s-au scumpit cu 11,12% față de septembrie 2025, bunurile nealimentare cu 7,06%, iar alimentele cu 3%.

De ce salariul mediu nu descrie venitul tuturor angajaților

Media salarială poate fi influențată de câștigurile foarte mari din anumite sectoare. Ea nu trebuie confundată cu mediana, adică valoarea care împarte salariații în două grupuri egale: jumătate câștigă mai puțin, iar jumătate mai mult.

Potrivit unui raport al Confederației Patronale Concordia, bazat pe date ale Ministerului Muncii și citat de Adevărul Financiar, aproximativ 58% dintre angajați aveau în 2025 salarii nete sub 4.100 de lei. Dintre aceștia, 33% din totalul angajaților se aflau sub pragul de 2.700 de lei, iar 25% în intervalul 2.700–4.100 de lei.

La capătul superior al distribuției, numai 8% depășeau 9.400 de lei net, iar 3% aveau salarii de peste 14.600 de lei. Aceste ponderi descriu distribuția veniturilor din 2025 și nu trebuie confundate cu media salarială din august 2026.

Peste 13.000 de lei în IT, sub 3.000 de lei în alte domenii

Diferențele sectoriale sunt ample. În august 2026, salariul mediu net din tehnologia informației era de aproximativ 13.010 lei, iar în extracția petrolului și gazelor ajungea la aproximativ 11.760 de lei, potrivit cifrelor prezentate de sursa citată.

În schimb, categoria «alte activități de servicii» înregistra aproximativ 2.985 de lei net, iar pescuitul și acvacultura aproximativ 2.998 de lei. Câștigul mediu din IT era astfel de circa 4,36 ori mai mare decât cel din categoria «alte activități de servicii», care nu reprezintă întregul sector al serviciilor.

România rămâne la aproximativ jumătate din media salarială a UE

Datele Eurostat reproduse de Adevărul Financiar indică pentru 2025 un salariu anual mediu ajustat pentru angajații cu normă întreagă de 20.818 euro în România, față de 41.500 de euro în Uniunea Europeană. România depășea Bulgaria, Grecia și Ungaria, dar rămânea la aproximativ jumătate din media europeană.

Acest indicator anual nu reprezintă salariul net și nici nu măsoară direct puterea de cumpărare. Diferențele dintre țări nu pot fi interpretate ca diferențe identice de nivel de trai, fără a lua în calcul și prețurile.

Cât costă un trai decent pentru o familie cu doi copii

Coșul minim de consum pentru un trai decent era estimat în septembrie 2026 la 11.668 de lei lunar pentru doi adulți și doi copii, potrivit calculelor Fundației Friedrich Ebert România și Syndex România citate în articol. Valoarea era cu 298 de lei, respectiv 2,6%, peste cea din septembrie 2025. Pentru un adult singur, necesarul era de 4.407 lei pe lună.

În cazul familiei cu doi copii, salariul net necesar fiecărui adult era estimat la 5.542 de lei lunar, în condițiile în care gospodăria primește și alocațiile de stat pentru copii. Salariul minim net de 2.699 de lei menționat de sursă acoperea doar 48,7% din acest reper, mai puțin de jumătate din contribuția salarială considerată necesară pentru un adult.

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