Bilete Wonder Family Fest 2025- da, încă poți participa la ultima zi de festival

De la ora 11:00, pe Main Stage are loc Ziua Creatorului – un moment special dedicat credinței, recunoștinței și bucuriei de a fi împreună. Pentru că fără această credință în vis, în oameni, în bine... nimic din toate acestea n-ar fi fost posibil. E cel mai bun mod să-ți începi ziua, mai ales când este ultima din festivalul tău preferat!

Sufletul se umple de bucurie, dar și burticile trebuie să fie fericite, ca să avem energie și poftă de distracție. Și cum să obții asta altfel decât să faci pauza de alimentare la unul dintre cele 5 restaurante cu mâncare bună ca acasă? Cu toată familia la masă!

De jos în sus, pe hartă:📍 Riviera - Clădirea Recepției - meniu all you can eat📍 Wonder Bistro - lângă Castel - meniu à la carte📍 Pizza Land - lângă scena latino - pizza📍 Orhideea - clădirea Grande Vista - meniu all inclusive clasic și mediteranean📍 Grande Vista - clădirea Grande Vista - meniu all inclusive clasic

🌅 Iar acum... a sosit ultima zi de Wonder Family Fest. Ce repede trece timpul când îl petreci împreună cu familia, prietenii și oameni cu suflet frumos! 🥹

Pentru că vrem să profităm din plin de această zi, începem devreme și te așteptăm cu inima deschisă:

Apoi plănuim să ne mutăm la Kids Stage, unde distracția este garantată. Gașca Zurli dă startul cu energie, Magic Puppet aduce spectacolul pe scenă, iar Ministar și Armonia Music ne încântă cu vocile lor cristaline și melodiile pline de energie.

Nici la scena LATINO nu se va sta, pentru că totul prinde viață cu mișcare și ritm! Urban Dance Lab aduce vibe-ul urban, ansamblul Mărțișorul ne încântă cu tradiții, Sonrisa Dance Center ne poartă în lumea dansului, iar The Cuban Project aduce ritmurile fierbinți ale Caraibelor în Wonderland!

🎉 De la ora 18:00, MAREA PARADĂ dă startul celor mai spectaculoase concerte ale zilei! Pe Main Stage, urcă artiști care vor face din această seară una de ținut minte:

🎈 Alina Sorescu – eleganță, sensibilitate și bucurie pură într-un concert special pentru cei mici și mari deopotrivă. O prezență care aduce magie pe scenă!

🎶 Iuliana Beregoi – idolul noii generații, preferata tuturor, cucerește inimile cu hituri pline de visare, curaj și libertate.

🌟 MIRA – cu zâmbetul ei cald și vocea care ajunge direct la suflet, e raza noastră de soare care aduce lumină și vibe pozitiv pe scenă!

🎤 Horia Brenciu – inconfundabil, inepuizabil, inegalabil. The Showman vine să ridice publicul în picioare cu un spectacol plin de energie, emoție și momente de neuitat!

💃✨ Nu rata nici cel mai în trend moment al festivalului: Cătălin Botezatu aduce eleganță și stil pe scenă, într-un fashion show de excepție, alături de câștigătorii Wonder Fashion Show.

📸 Și, desigur, nicio zi fără Meet & Greet!MIRA te așteaptă pentru poze și zâmbete sincere, imediat după concert! Încarcă-ți bateria și vino să creezi amintiri faine alături de ea!

✨ Ce zi spectaculoasă am trăit sâmbătă la Wonder Family Fest! ✨

Am râs, am dansat, am cântat împreună și ne-am bucurat de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Gașca Zurli a adus zâmbetele pe chipurile celor mici, Dorian Popa a făcut Main Stage-ul să vibreze, Geo da Silva ne-a ținut în priză cu cele mai tari beat-uri, iar seara s-a încheiat cu emoție și hituri alături de Smiley & invitatul-surpriză, Theo Zeciu. 💜

Fiecare zonă a festivalului a prins viață și energia voastră a făcut totul magic!

