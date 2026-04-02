Arme și obiecte ritualice realizate cu materiale extraterestre. Descoperirile care arată că acum mii de ani oamenii foloseau metale din spațiul cosmic

Arheologii au găsit de-a lungul timpului numeroase artefacte, unele vechi de câteva mii de ani, realizate din materiale care nu se găsesc pe Terra. Este vorba despre materiale extraterestre cu ajutorul cărora au fost confecționate arme și obiecte de podoabă, generând teorii ale conspirației.

Studiul artefactelor descoperite de-a lungul secolelor de arheologi amatori sau profesioniști a scos la iveală lucruri absolut incredibile. De exemplu, o parte a armelor, uneltelor sau bijuteriilor realizate cu mii de ani în urmă au fost făcute din materiale extraterestre. Diferite civilizații le-au numit pur și simplu daruri ale zeilor. Evident, veștile despre aceste descoperiri au alimentat teoriile privind contactul oamenilor din antichitate sau preistorie cu ființe extraterestre. Specialiștii spun, însă, că utilizarea acestor elemente extraterestre în realizarea artefactelor are și o explicație cât se poate de logică și de pământeană.

Pumnalul lui Tutankhamon și originile sale extraterestre

În anul 1911, specialiști din Marea Britanie cercetau două morminte antice din apropierea orașului Cairo, în Egipt. Cu această ocazie au descoperit o colecție de mărgele realizate din pietre prețioase, aur și fier. Aparent nu era ceva foarte special întrucât egiptenii antici credeau că viața de după moarte era foarte asemănătoare cu cea de zi cu zi, așa că în morminte erau adesea lăsate bijuterii sau obiecte de uz casnic, pentru a-i servi mortului în lumea de dincolo.

Dar această descoperire a fost neobișnuită din alt punct de vedere. În primul rând, acele bucăți de fier aflate pe șirag nu ar fi avut ce să caute în cele două morminte vechi de mai bine de 5000 de ani. În anul 3200 îHr, atunci când au fost depuși defuncții, egiptenii nu știau să obțină fier prin topire și amestec. Practic, acea descoperire a precedat epoca fierului din Egipt cu aproape 2000 de ani.

Fierul nativ se găsește rar în natură, iar egiptenii de la acea vreme nu aveau tehnologia necesară pentru a topi minereul și a obține fierul pe cale metalurgică.

Urmele caracteristice ale elementelor nichel, cobalt și germaniu din mărgele sugerau că fierul era de origine extraterestră, deoarece „amprenta” chimică se potrivea cu analiza efectuată anterior pe meteoriți metalici. Înainte de dezvoltarea cuptoarelor de înaltă temperatură, meteoriții erau singura sursă de fier nativ accesibilă civilizațiilor timpurii. Incapabili să-l topească sau să-l topească, fierarii antici pur și simplu ciocăneau bucățile găsite de fier meteoritic pentru a le da formă. Compoziția caracteristică a bucăților de fier de pe șirag, bogate în nichel, cobalt și germaniu sugerau că era vorba despre un metal cu origine extraterestră. Doisprezece ani mai târziu, Howard Carter, tot un arheolog britanic făcea descoperirea secolului.

Mai precis, a dat peste celebrul mormânt al faraonului adolescent Tutankhamon, în Valea Regilor, nu departe de Luxor. Pe lângă o bogăție incredibilă de artefacte, inclusiv sarcofagul intact al faraonului, specialiștii au găsit și un pumnal lung de 34 de centimetri, făcut din fier și decorat cu aur. Acel pumnal a fost găsit atunci când au dezvelit mumia faraonului. Inițial, pumnalul nu a putut fi analizat din punct de vedere chimic fiindcă exista riscul distrugerii acestuia. Odată cu noile metode de investigație, în 1970, a fost efectuată o analiză cu raze X asupra pumnalului. Rezultatele au fost uimitoare. Lama acestui pumnal era fabricată, la fel ca și mărgele de pe șirag descoperite lângă Cairo, dintr-un metal extraterestru. Calitatea lamei era efectiv perfectă, un metal omogen, fără imperfecțiuni sau impurități.

Topoare, bijuterii și unelte cu materiale venite din spațiul cosmic

Nu doar în Egiptul Antic au fost descoperite obiecte din metale extraterestre. Cel mai recent exemplu este din sud-vestul Chinei, de la renumitul sit arheologic Sanxingdui. Este vorba despre un obiect metalic, mai precis un cap de topor, găsit într-un complex din Epoca Bronzului și care efectiv sfidează tehnologia cunoscută din respectiva perioadă. Analizele de laborator au scos la iveală că acest topor este vechi de 3000 de ani și că a fost realizat dintr-o bucată de fier extraterestru.

Artefactul, etichetat oficial K7QW-TIE-1, a fost găsit în Groapa nr. 7 de la Sanxingdui și măsoară aproximativ 20 de centimetri lungime. Obiectul a atras inițial atenția arheologilor datorită formei sale simple, nedecorate, care contrasta puternic cu obiectele din bronz complexe găsite de obicei în gropile de sacrificiu ale respectivei civilizații. Cu toate acestea, compoziția chimică a artefactului a fost cea care a uimit cu adevărat comunitatea științifică.

Înainte de această revelație, cercetătorii presupuseseră că cultura Sanxingdui se baza aproape exclusiv pe bronz și aur pentru realizarea celor mai importante obiecte ceremoniale. Propriu-zis, arheologii știau că această civilizație nu folosea fierul și nici nu știa să-l obțină pe cale metalurgică.

Testele inițiale realizate pe acest artefact au indicat faptul că aceasta avea o compoziție de peste 90% fier și aproximativ 7,41% nichel. Conform „Archaeological Research in Asia”, o revistă de specialitate, această combinație specifică de elemente este total „nepământeană”.

Microscopia electronică cu scanare avansată a dezvăluit un nivel extraordinar de omogenitate chimică, la fel ca și în cazul lamei pumnalului lui Tutankhamon, nichelul fiind distribuit uniform în întregul obiect. Această distribuție uniformă este o caracteristică a materialelor care au suferit procese mult diferite de topirea tradițională terestră.

Oamenii de știință subliniază că o astfel de consistență este aproape imposibil de obținut folosind metode metalurgice timpurii.

Totodată, alte două topoare (mai precis, capete de topor) aparținând dinastiei chinezești Shang (1600–1046 î.Hr.) aveau lama din metal extraterestru. Aceste topoare ale dinastiei Shang erau arme care simbolizau autoritatea și puterea suveranului.

Și în arealul inuiților dorset din Groenlanda, au fost descoperite obiecte cu metal extraterestru, prelucrate acum un mileniu. Este vorba despre cuțite și vârfuri de harpon. Alte obiecte au fost găsite în civilizațiile Epocii Bronzului de pe teritoriul de astăzi al Siriei și Turciei. Cel mai impresionant este pumnalul găsit la Alaca Hoyuk, Turcia. Acesta avea o lamă de fier extraterestru și un soi de ornament sau teacă din aur.

Contacte cu civilizații avansate sau „darul zeilor” ?

Prezența acestor metale sau elemente de origine extraterestră i-a făcut pe unii să se ducă cu gândul la contactul vechilor popoare antice sau din Epoca Bronzului cu civilizații din zone îndepărtate ale spațiului cosmic. În realitate, aceste metale extraterestre au venit singure pe Pământ. Erau meteoriți desprinși din asteroizi, care au ajuns pe suprafața Pământului. Fierul din asteroizi reprezintă o resursă spațială extrem de valoroasă, acești corpi cerești fiind compuși adesea din metale pure, spre deosebire de minereurile de pe Pământ care necesită prelucrare intensă.

Majoritatea acestor asteroizi metalici fac parte din centura care separă Marte, de Jupiter și sunt alcătuiți preponderent din fier, nichel și cobalt. Ajunși pe Pământ meteoriții au oferit oamenilor din cele mai vechi timpuri acel „fier meteoric”, considerat de vechile civilizații umane drept „darul zeilor”. Era extrem de prețios și avea o însemnătate aparte. Era considerat cu adevărat un dar de la zei iar obiectele confecționate din acestea erau ritualice sau constituiau un simbol al puterii. De exemplu, sabia împăratului Mughal, Jahangir. De fapt, în ciuda denumirii, nu era o sabie ci un pumnal realizat în 1621 pentru împăratul Mughal (suveran din India), dintr-o bucată de meteorit căzut în timpul domniei sale. Se spune că era făcut din „fier de fulger”.

„În zori, un zgomot imens s-a stârnit dinspre est. Era atât de înspăimântător încât aproape că i-a speriat de moarte pe locuitori. Apoi, în mijlocul zgomotului tumultos, ceva strălucitor a căzut de sus pe pământ”, descria împăratul căderea meteoritului din care a fost realizat pumnalul său.

În Epoca Bronzului, înainte de a fi dezvoltate cuptoarele de înaltă temperatură, meteoriții erau singura sursă de fier nativ accesibilă civilizațiilor timpurii. Incapabili să-l topească, fierarii Epocii Bronzului pur și simplu ciocăneau bucățile găsite de fier meteoritic pentru a le da formă. Toate au devenit adevărate capodopere destinate utilizării cultice sau ca obiecte de mare prestigiu. „Înainte de dezvoltarea metalurgiei fierului, fierul provenea aproape exclusiv din meteoriți și era considerat un material rar și valoros”, precizau specialiștii de la University College London.

Astăzi, un singur asteroid metalic poate valora sume enorme, estimările indicând valori de 10.000 de cvadrilioane de dolari, de zeci de mii de ori mai mari decât întreaga economie a Pământului. Pe măsură ce resursele terestre se epuizează, companiile explorează mineritul pe asteroizii apropiați de Pământ (NEA), care conțin metale rare și valoroase.








