Meseriile viitorului în era AI: un laureat Nobel dezvăluie domeniile care vor domina piața muncii și spre care tinerii trebuie să se îndrepte

Laureatul Premiului Nobel pentru Chimie, Dan Shechtman, consideră că, în era inteligenței artificiale, avantajul decisiv pe piața muncii va aparține oamenilor creativi, capabili să gândească inovator și să se adapteze rapid schimbărilor tehnologice.

Într-un mesaj transmis în cadrul unui interviu, cercetătorul subliniază că viitorul nu va fi dominat de tehnologie în sine, ci de modul în care oamenii o folosesc și o transformă în progres.

„Resursele naturale nu sunt cea mai mare bogăție a unei țări, ci oamenii și cunoștințele lor”, a declarat laureatul Nobel, subliniind rolul esențial al educației în dezvoltarea societății, pentru Blic.

Acesta afirmă că inteligența artificială nu va înlocui oamenii creativi: „Persoanele creative vor câștiga întotdeauna, ele ne vor modela viitorul”.

Șehtman le recomandă tinerilor să se orienteze către domenii pe care le consideră esențiale și greu de automatizat complet, precum biologia, fiziologia și medicina, pe care le descrie drept spații ale inovației continue. „Am mai spus-o: fiziologie, biologie și medicină. Sunt domenii complexe, unde va exista mereu loc de cercetare”, a precizat acesta.

În viziunea sa, aceste profesii vor rămâne printre cele mai solicitate și în viitor, deoarece combină cunoașterea profundă cu necesitatea de analiză și decizie umană, elemente greu de înlocuit de inteligența artificială.

Laureatul Nobel transmite un apel puternic către educație și formarea timpurie a tinerilor: „Dacă vrei să contribui la umanitate, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să devii profesor”, a spus Dan Shechtman.

El mai afirmă că „cea mai importantă resursă a oricărei țări, și cea mai durabilă, este ingeniozitatea umană”, subliniind nevoia de a promova și dezvolta creativitatea încă de la vârste fragede, inclusiv prin educație științifică de calitate încă din grădiniță.

Dan Shechtman a primit Premiul Nobel pentru Chimie în 2011, pentru descoperirea cvasicristalelor, o realizare considerată revoluționară în știința materialelor.