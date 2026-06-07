Un cuplu de turiști a plătit 44 de euro pentru două înghețate la Roma: „A fost o capcană, nu ne-am dat seama de costul real”

Un cuplu de turiști americani a plătit 44 de euro pentru două înghețate consumate la tejghea, într-o gelaterie din apropierea Pieței Navona din Roma, experiența devenind virală pe rețelele sociale și stârnind discuții despre prețurile din zonele turistice.

Incidentul a avut loc pe 3 iunie și a fost relatat online de Nicole Ann, o turistă din Florida, care a împărtășit experiența într-un grup de Facebook dedicat călătoriilor în Roma, scrie euronews.

Potrivit acesteia, ea și soțul ei s-au oprit la o gelaterie de pe Via di Tor Millina, unde au comandat două cupe de înghețată, fiecare cu câte trei sortimente. Problema a apărut, susține turista, în momentul în care personalul a adăugat produse suplimentare la comandă, fără ca acestea să fie prezentate clar ca fiind contra cost.

„În timp ce înghețatele erau pregătite, personalul a adăugat alte produse, inclusiv macarons și cannoli cu fistic, fără să fie imediat clar că acestea erau extra contra cost”, a relatat aceasta. La momentul plății, suma finală i-a surprins.

„Am crezut că au spus 14 euro. Nu ne-am dat seama de costul real”, a scris Nicole Ann în postarea sa, precizând că a realizat costul real abia după ce a verificat bonul fiscal.

Conform bonului publicat ulterior online, cele două cupe de înghețată au costat câte 12 euro fiecare, la care s-au adăugat costuri suplimentare pentru frișcă, macarons și cannoli cu fistic, suma totală ajungând la 44 de euro.

În postarea sa, femeia a descris experiența drept o „capcană pentru turiști”, termen folosit frecvent pentru situații în care vizitatorii ajung să plătească prețuri considerate exagerate în zone intens frecventate.

Totuși, turista a precizat că nu intenționează să conteste plata, deși consideră experiența neplăcută. Ea a mai spus că a călătorit și în alte regiuni din Italia fără să întâlnească prețuri similare pentru înghețată.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Postarea a devenit virală, adunând sute de comentarii și distribuiri. Mulți utilizatori au arătat solidaritate cu turiștii americani și au criticat lipsa de transparență privind costurile suplimentare, în timp ce alții au subliniat că în zonele turistice centrale ale marilor orașe europene prețurile pot fi semnificativ mai ridicate.