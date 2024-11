Extratereștrii ar fi vizitat toate „bazele majore de rachete nucleare în mod repetat”. Comentariile unui expert militar

Un expert în OZN-uri a afirmat că extratereștrii au vizitat „fiecare bază majoră de rachete nucleare” - și o fac de mai multe ori pe an, susține Robert Hastings, care a petrecut ani de zile intervievând foști și actuali membri ai armatei Statelor Unite despre aparițiile și întâlnirile cu OZN-uri, scrie dailystar.co.uk.

Vorbind pentru News Now, într-un clip devenit viral pe rețelele sociale, el a spus: „Pot să vă spun că toate bazele majore de rachete nucleare, de la cele operaționale în anii 1960 și 1970, până la cele care sunt operaționale în prezent, au fost vizitate în mod repetat an după an, conform surselor pe care le-am intervievat”.

În clip sau în alte interviuri nu a fost furnizat niciun context, nicio explicație sau dovadă suplimentară, însă comentariile vin la câteva luni după ce a făcut afirmații similare într-o carte, în care a vorbit despre posibilele motive ale entităților non-umane.

"Între timp, trebuie făcut un efort public pentru a înțelege - cât mai bine posibil, folosind datele colectate până acum - despre natura și intențiile celor care pilotează OZN-urile. Sau poate că aceștia au un interes pentru planeta noastră, să spunem în scopuri științifice, și știu că războiul nuclear global le va întrerupe colectarea de date și/sau experimentele," a mai spus acesta.

Comentariile vin într-o săptămână în care afirmațiile bombă legate de extratereștri par să se intensifice, după ce un fost șef al armatei Statelor Unite a susținut că „inteligența non-umană există” și a „interacționat cu omenirea”.

Colonelul Karl E. Nell este un fost director al armatei americane care sprijină Grupul operativ pentru fenomene anormale neidentificate (UAPTF) și susține că are cunoștințe directe despre impactul formelor de viață extraterestre asupra umanității.

Și, în timp ce vorbea recent la o conferință organizată de Institutul Noua Paradigmă, a făcut o afirmație îndrăzneață conform căreia extratereștrii interacționează cu omenirea de foarte, foarte mult timp ... și știe „personal” că acest lucru este adevărat.

"Inteligența non-umană există, inteligența non-umană a interacționat cu oamenii de pe această planetă și această interacțiune este continuă și nu este nouă - nu există nicio îndoială. Nu există nicio îndoială că acest lucru este absolut adevărat - știu acest lucru personal," a spus ofițerul.