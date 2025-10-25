Unul dintre cele mai misterioase locuri de pe pământ și secretele sale. Unde se află Area 51 a Egiptului și ce se ascunde în adâncurile pământului

Unul dintre cele mai misterioase locuri de pe Pământ se află la Zawyet El Aryan, în Egipt. Aici, la începutul secolului XX, a fost descoperită o uriașă structură subterană, din epoca antică, inclusiv un lichid necunoscut. Accesul este astăzi interzis, fiind denumită Area 51 a Antichității.

Pentru turiștii care ajung în Egipt, obiectivul principal îl reprezintă platoul de la Gizeh, acolo unde tronează de peste 5000 de ani marile piramide ale faraonilor. Puțini știu că la numai 5 kilometri de Gizeh și piramidele lui Keops, Khefren și Mikerinos, se află un alt ansamblu funerar egiptean de mare valoare. Este vorba despre cel situat în vestul orașului egiptean Zawyet El Aryan, din guvernoratul Giza. Pe lângă o zonă efectiv fascinantă din punct de vedere istoric și arheologic cu cimitire din epoci diferite, de la Vechiul Regat și până la perioada romană, se află și două structuri interesante. Una dintre acestea a rămas și astăzi un mister al istoriei. Este o structură subterană adâncă, săpată direct în piatră și cu o serie de amenajări total bizare care nu au fost nici până astăzi descifrate de specialiștii în Egiptul Antic. Din anul 1964, zona a fost restricționată publicului și cercetătorilor, devenind bază militară. Tocmai de aceea, această construcție, cunoscută în lumea arheologilor drept „piramida nordică nefinalizată de la Zawyet El Aryan”, a ajuns să fie poreclită Area 51 a Antichității și datorită faptului că în jurul ei s-au țesut multe teorii ale conspirației.

O descoperire fascinantă în orașele morților

În Egipt se află nu mai puțin de 118 piramide antice. Acestea au fost ridicate de-a lungul întregii istorii a Egiptului Antic, dar mai ales în perioada numită „Regatul Vechi”, adică 2700–2200 îHr (cu 4700 de ani în urmă), cunoscută și ca „Era constructorilor de piramide”.

Pe lângă prestigiu și importanța religioasă, este posibil ca piramidele să fi avut și alte funcționalități, inclusiv de observator astronomic. Cele mai cunoscute zone cu piramide, în Egipt, sunt Giza, Saqqara și Dahshur. Puțin cunoscut turiștilor și în general publicului larg este faptul că vechii egipteni au mai încercat să construiască piramide într-un loc secret. Este vorba despre zona din exteriorul orașului Zawyet El Aryan. Aici se află un întreg complex funerar din mai multe epoci. Sunt cinci cimitire cu morminte începând din perioada Regatului Vechi (acum 4700 de ani) și până în perioada Egiptului roman (adică până în secolul al IV-lea d.Hr). Pe scurt, sunt câteva mii de ani de istorie funerară pe o arie restrânsă. Acelea erau însă, în mare parte, morminte ale oamenilor de rând. Nu departe de aceste necropole s-au descoperit câteva mastabe și alte două structuri, spun specialiștii, destinate faraonilor. În primul rând, ușor de indentificat este „Piramida stratificată”.

Trebuia să fie o piramidă în trepte, destinată faraonului Khaba din dinastia a treia. Nu a fost însă niciodată terminată, nu se știe din ce cauză. Cert este că inginerii și muncitorii egipteni au reușit să ridice câteva etaje ale piramidei, după care au abandonat-o. A rămas finalizată structura internă a ei, ce se compune dintr-un coridor care duce către o zonă masivă compartimentată în 32 de încăperi.

Nu departe de această piramidă în trepte a faraonului Khaba se află încă o structură misterioasă. Este vorba despre o construcție subterană cu o adâncime considerabilă și o serie de elemente și amenajări bizare. Această construcție misterioasă, despre care mulți egiptologi spun că este de fapt structura de bază a unei alte piramide, la fel de monumentală sau chiar și mai și decât piramida lui Keops, a fost descoperită la începutul secolului XX de arheologul italian Alessandro Barsanti. Structura fusese observată anterior și de egiptologul german Karl Richard Lepsius care a denumit-o „Piramida XIII”. Primul care a efectuat cercetări arheologice și a scos la iveală monumentalitatea și masivitatea structurii a fost italianul Barsanti.

„Senzația generală este una dintre cele pe care nu le uiți niciodată”

Inițial, structura părea ca o bază de piramidă. În momentul în care Barsanti a început îndepărtarea nisipului și resturilor, cu ajutorul muncitorilor angajați, a ieșit la iveală o construcție fabuloasă. Era o amenajare subterană la peste 30 de metri adâncime, în formă literei T. Interesant este faptul că această groapă uriașă a fost săpată direct în rocă naturală. În fotografiile de epocă realizate de Barsanti se vede clar cum puțul coboară în adâncime iar pereții săi de calcar au fost neteziți perfect, indicând o muncă colosală în Antichitate.

Pe fundul gropii se află o podea acoperită cu blocuri masive de granit, fiecare având aproximativ 4.5 metri lungime și 2.5 metri grosime. Nu mai vorbim de faptul că ajungeau să cântească și 8 tone. În adâncul gropii se află un fel de încăperi cu destinație necunoscută. În subteran se ajunge prin intermediul unei rampe. La suprafață nu există niciun fel de suprastructură. În interiorul uneia dintre încăperi se afla și un sarcofag de granit iar pe zidurile complexului subteran Barsanti a găsit numeroase inscripții realizate cu negru și roșu. Precizia lucrării și anii de muncă asiduă i-au impresionat pe toți cei care au apucat să-l vadă, inclusiv pe Gaston Maspero, pe atunci director general al Consiliului Suprem de Antichități din Egipt. Acesta a vizitat săpăturile lui Barsanti și a fost impresionat de dimensiunea monumentală a construcției și de perfecțiunea ei.

„Sper că cei mai informați dintre turiști vor veni să admire monumentul. Plăcerea pe care o vor experimenta în timpul acestei călătorii merită cele două sau trei ore pe care le vor parcurge până aici. Imensitatea lucrării întreprinse de egipteni o vor sesiza abia la baza scărilor. Iar atunci când vor păși pe pavajul de granit, va deveni evidentă. Nu este vorba că ceva anume, examinat în detaliu, este remarcabil sau ieșit din comun, dar senzația generală este una dintre cele pe care nu le uiți niciodată. Mărimea și bogăția materialelor, perfecțiunea tăieturilor și a îmbinărilor, finisajul inegalabil al sarcofagului de granit, îndrăzneala structurii și înălțimea pură a pereților, totul se reunește pentru a compune acest ansamblu până acum unic. Este un șoc impresionant și nicăieri puterea și măiestria vechilor arhitecți egipteni nu sunt atât de bine evidențiate ca aici”, preciza Maspero.

Lichidul misterios din camera principală a structurii

Una dintre cele mai misterioase amenajări din cadrul acestui complex subteran de la Zawyet El Aryan este un soi de rezervor oval sigilat situat, se pare, în camera principală a structurii. Acest rezervor măsoară trei metri lungime, 2.1 metri lățime și o adâncime de 1.5 metri. Barsanti l-a găsit sigilat atunci când a intrat în această încăpere, sugerând faptul că era ceva de mare importanță înăuntrul său. După ce a desfăcut sigiliul și a deschis rezervorul, Barsanti a descoperit o substanță necunoscută.

„În imediata apropiere a extremității vestice a camerei, a fost descoperită o cuvă neobișnuită. Având o formă ovală, era încorporată într-unul dintre blocurile de piatră care constituiau podeaua camerei. Aspectul interesant este că această cuvă pare să fi fost adusă în cameră în timpul construcției fundației, deoarece dimensiunile sale fac imposibilă trecerea prin pasajul care duce la cameră. Prezența unui capac oval intact sugerează că această cuvă a fost sigilată la un moment dat. Deși Barsanti a relatat că în interiorul cuvei au fost descoperite urme ale unei substanțe, din păcate, aceste substanțe nu au fost niciodată supuse unei examinări mai amănunțite și s-au pierdut”, precizează Dimosthenis Vasiloudis pentru „The Archaeologist”.

Misterele unei structuri complexe și puțin înțelese

Nu se știe cu certitudine la ce servea acest complex subteran și acel bazin cu lichid neidentificat. O bună parte a specialiștilor cred că a fost o încercare de construcție a unei piramide. Constructorii au realizat doar structura subterană. Există însă și destul păreri care indică faptul că acest complex subteran de la Zawyet El-Aryan nu era menit să devină o piramidă. Și nimeni nu știe, nici până astăzi, la ce putea folosi.

„Substructura piramidei prezintă o imagine mai detaliată. Aceasta cuprinde un puț în formă de T, cu coridorul orientat de la sud la nord și camera extinzându-se de la est la vest. În mod interesant, întregului puț îi lipsește orice tavan rămas, ceea ce ridică posibilitatea ca acesta să nu fi fost niciodată acoperit. O scară abruptă coboară în cameră, dar la jumătatea lungimii sale, întâlnește o suprafață orizontală cu scop necunoscut. Pereții puțului sunt remarcabil de netezi, dar nu au fost niciodată împodobiți cu pietre și, din păcate, camera în sine a fost lăsată incompletă. Doar podeaua camerei a fost complet realizată și pavată cu blocuri masive de granit, fiecare măsurând 4,5 metri lungime, 2,5 metri grosime și cântărind până la 9 tone fiecare”, adaugă Vasiloudis. Misterul a fost adâncit și de numeroasele inscripții din interiorul complexului subteran. Arheologul italian Barsanti mărturisea că a văzut și o tăbliță de lut, deteriorată, cu o dedicație pentru faraonul Djedefre. Şi complexul a fost datat, ajungându-se la concluzia că are o vechime de 4200 de ani. Alți specialiști spun că ar fi fost piramida neterminată a faraonului Baka sau Bikheris, aparținând dinastiei a IV-a, adică structura ar avea o vechime de 4610 ani.

Identitatea faraonului care a comandat acest complex și funcționalitatea lui rămân însă un mister. Mai mulți egiptologi au încercat să descifreze inscripțiile pe baza desenelor lui Barsanti. Din păcate, multe nu reproduceau cu fidelitate inscripțiile. Din cele 67 de inscripții, cea care a atras atenția în mod deosebit a fost un cartuș cu hieroglife. A fost identificat cu certitudine simbolul Ka, dar primul semn este ilizibil. Au fost propuse diverse interpretări, de la Nebka la Seth-Ka, rămânând un mister fascinant. Specialiști precum Kurt Sethe spun că acel cuvânt misterios era Nebka, în traducere însemnând „Ka-ul său este stăpânul”. Alt specialist, Jean-Philippe Lauer, a citit Bik-Ka, adică „Ka-ul său este divin”. Pentru unii acest loc reprezintă o poartă spirituală către o altă lume sau efectiv un loc unde faraonii primeau energii astrale. Evident, nimeni nu poate demonstra, momentan, așa ceva.

Area 51 a Egiptului

Poate mulți și-ar pune întrebarea de ce nu merg specialiștii la Zawyet El-Aryan și pur și simplu analizează singuri inscripțiile și structura, cu mijloace moderne. Răspunsul este simplu: zona a fost militarizată. Din anul 1964, acest complex a ajuns într-o zonă militară restricționată, fiind interzise săpăturile ulteriore. În zonă se află acum o bază militară. Complexul a rămas un mister iar zona a căpătat porecla de Area 51 a Egiptului.







