Barack Obama a declarat că extratereștrii sunt reali și a dat informații despre Zona 51

Fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, a stârnit reacții după ce a afirmat, într-un interviu recent, că extratereștrii sunt „reali”, dar a respins ferm teoriile conspirației potrivit cărora Guvernul american ar ascunde forme de viață extraterestră la celebra bază militară Area 51.

Declarația a fost făcută în cadrul unei discuții cu comentatorul politic Brian Tyler Cohen, care l-a întrebat direct: „Extratereștrii sunt reali?”

„Sunt reali, dar nu i-am văzut”, a răspuns Obama, într-un ton relaxat, după care a abordat imediat subiectul Area 51.

„Și nu sunt ținuți în… cum îi spune? Area 51! Nu există vreo instalație subterană, decât dacă există o conspirație uriașă și au ascuns-o chiar și de președintele Statelor Unite”, a adăugat fostul lider de la Casa Albă.

Afirmațiile sale, livrate cu umor, dar și cu autoritate, au reprezentat o respingere clară a ideii că autoritățile americane ar ascunde dovezi ale existenței vieții extraterestre.

Area 51 a alimentat timp de decenii speculații și teorii ale conspirației, mai ales în perioada Războiului Rece, când locația sa izolată din deșertul statului Nevada și caracterul strict secret al operațiunilor au favorizat apariția zvonurilor despre OZN-uri și presupuse mușamalizări.

Guvernul american a recunoscut oficial existența bazei, însă a precizat constant că aceasta este utilizată pentru testarea unor aeronave militare avansate și pentru derularea unor programe clasificate de apărare.

Întrebat care era întrebarea la care și-a dorit cel mai mult un răspuns la începutul mandatului prezidențial, Obama a glumit: „Unde sunt extratereștrii?”

Viața după Casa Albă

Interviul a depășit, însă tema teoriilor conspiraționiste și a abordat și viața fostului președinte după încheierea celor două mandate la Casa Albă.

Obama a vorbit despre misiunea comună pe care o are alături de soția sa, Michelle Obama, subliniind că obiectivul lor nu este revenirea în prim-planul politicii, ci sprijinirea noii generații de lideri.

„Michelle și cu mine avem în continuare capacitatea, nu doar în Statele Unite, ci la nivel global, să inspirăm și să motivăm tinerii și să-i invităm în acest proces”, a explicat el, referindu-se la activitatea desfășurată prin Obama Foundation.

Fostul președinte a subliniat că schimbarea reală va veni de la tinerii care se confruntă direct cu problemele actuale, de la dificultatea achiziționării unei locuințe până la incertitudinile economice și sociale.

„Ei sunt cei care vor remodela instituțiile noastre astfel încât acestea să fie în concordanță cu valori atemporale”, a afirmat Obama.

,,Michelle ar divorța de mine”

Într-un moment marcat de umor, Barack Obama a spus că o eventuală revenire în politică i-ar putea afecta căsnicia.

„Nu mai sunt politician și nici nu pot fi. Mi-am încheiat mandatele. Cred în Constituție și cred în căsnicia mea, iar Michelle ar divorța de mine dacă aș încerca să candidez din nou”, a declarat el.

Fostul președinte a reiterat că rolul său și al soției sale este acela de a „ridica alți lideri” și de a-i ajuta pe tineri să-și descopere și să-și valorifice potențialul.

În perioada următoare, familia Obama urmează să inaugureze noul centru prezidențial din Chicago, conceput ca muzeu, centru civic și spațiu de formare pentru liderii emergenți, o expresie a viziunii lor privind implicarea civică și educația generațiilor viitoare, conform jurnaliștilor publicației britanice ,,Daly Mail”.