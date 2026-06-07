Cum a revenit Victoria’s Secret în prim plan: pariul pe „sexy” și marketingul cu vedete globale

Victoria’s Secret revine în prim-planul retailului global cu o strategie care mizează pe o reîntoarcere la identitatea sa de brand și pe o repoziționare agresivă în cultura pop contemporană. După ani de încercări de redefinire și pierdere de relevanță, compania raportează acum creșteri de aproximativ 15% ale veniturilor, marcând al patrulea trimestru consecutiv de expansiune și confirmând că schimbarea de direcție începe să producă efecte vizibile în rezultate și în percepția investitorilor.

În centrul acestei relansări se află o decizie strategică esențială: întoarcerea la ideea de „sexy” ca element central al identității de brand, dar adaptată noilor tendințe culturale și comportamentale ale consumatorilor.



„Compania și-a reorientat mesajul brandurilor, concentrându-se din nou pe conceptul de ‘sexy’ după ani de marketing confuz și și-a actualizat campaniile de imagine cu vedete K-Pop și alte tendințe contemporane populare în rândul publicului tânăr”, a declarat analistul eToro, Bogdan Maioreanu, adăugând că această repoziționare marchează o schimbare clară față de anii anteriori.

Această reîntoarcere la un nucleu identitar clar vine într-un moment în care brandurile globale sunt forțate să își redefinească poziționarea într-o piață dominată de social media, unde relevanța culturală contează la fel de mult ca produsul în sine.

Marketingul ca motor de creștere: de la Hailey Bieber la K-pop

Victoria’s Secret a mutat accentul de pe comunicarea clasică pe o strategie de marketing puternic ancorată în cultura digitală și în influenceri globali. Campaniile recente au inclus colaborări cu Hailey Bieber și integrarea unor nume din zona K-pop, inclusiv grupul TWICE, într-un efort de a atrage publicul tânăr și de a reconstrui capitalul de brand.

În paralel, compania a relansat Victoria’s Secret Fashion Show după o pauză de șase ani, transformând evenimentul într-un instrument de vizibilitate globală. Castingul pentru noii „Angels” a atras peste 100.000 de participanți și a generat aproximativ 1,7 miliarde de impresii media, consolidând ideea că brandul a revenit în centrul conversației publice.

„Detox promoțional” și schimbarea de strategie comercială

Dincolo de marketing, una dintre cele mai importante schimbări este reducerea dependenței de promoții și discounturi, o strategie care marchează o mutare către un model mai orientat pe valoare de brand și marje.

„Managementul companiei aplică o strategie de ‘detox promoțional’, ceea ce înseamnă că Victoria’s Secret diminuează promoțiile și reducerile de preț și înlocuiește ofertele promoționale cu mesajul de brand”, explică Bogdan Maioreanu.

Această abordare urmărește creșterea vânzărilor la preț întreg și consolidarea percepției de brand premium, într-un moment în care competiția din retailul de fashion este tot mai intensă, iar consumatorii sunt mai sensibili la diferențierea de brand.

Rezultatele financiare și reacția piețelor

Schimbarea de strategie începe să se reflecte și în performanța financiară. Compania a raportat vânzări de 1,56 miliarde de dolari în trimestrul încheiat la 2 mai, în creștere cu 15%, depășind estimările analiștilor și marcând al patrulea trimestru consecutiv de creștere.

În paralel, Victoria’s Secret a ridicat țintele de vânzări și profit pentru întregul an, iar acțiunile au crescut cu aproape 50% într-o singură zi, semnalând încrederea investitorilor în noua direcție strategică.

Pe termen mediu, compania mizează pe venituri de peste 7 miliarde de dolari, iar transformarea este vizibilă inclusiv la nivel de branding financiar, odată cu schimbarea simbolului bursier din „VSCO” în „VSXY”, o mișcare simbolică ce întărește noua identitate de piață.